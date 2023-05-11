ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ман Сити»Шаткое равновесие. Винисиус затмил Холанна на «Сантьяго Бернабеу» «Ювентус» — «Интер»Финишная прямая Серии А. Самая сумасшедшая битва за топ-4 в Европе Карим Бензема«Реал» — «Манчестер Сити» 1:1. Онлайн
  • 23:54
    • «Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Дорога в финал. Кто сделает первый шаг?

    «Фиорентина» — «Базель». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Лига конференций, 11 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Базель Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Базель»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча Серии А «Наполи» — «Фиорентина»
    В четверг, 11 мая, в первом поединке 1/2 финала Лиги конференций «Фиорентина» в родных стенах примет «Базель». Стадион «Артемио Фоанки» во Флоренции. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. «Фиорентина» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Полуфинал 11 Мая 2023 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:00 Базель Базель
  • Базель
    •

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» в групповом этапе Лиги конференций заняла второе место в своём квартете, пропустив вперёд лишь «Истанбул». В шести матчах итальянцы одержали 4 победы, 1 встречу завершили вничью и 1 игру проиграли.

    Своё выступление в плей-офф Лиги конференции «Фиорентина» начало со стыкового раунда. В 1/16 клубу из Флоренции противостояла португальская «Брага».

    Коэффициенты матча Фиорентина — Базель

    1X2Новым игрокам
  • 1.404.907.90Бонус$9500
    •

    По сути исход дуэли был предрешён ещё в первом поединке, который состоялся в Португалии, так как «Фиорентина» в буквальном смысле уничтожила соперника (4:0). В ответке была одержана победа (3:2).

    В 1/8 финала «фиалки» нанесли крупное поражение турецкому «Сивасспору» (5:1 — по сумме двух матчей), а в четвертьфинале был обыгран польский «Лех» (6:4 — общий счёт двухматчевой дуэли).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В итальянской Серии А «Фиорентина» занимает 8 место, в 34-х матчах коллектив набрал 46 очков. В 34-м туре флорентийцы уступили чемпиону — «Наполи» (0:1).

    «Базель»

    «Базель» в плей-офф Лиги конференций стартовал со стыкового раунда, так как в основной сетке швейцарцы заняли второе место в своей группе: 3 победы, 2 ничья и 1 поражение.

    В битве за выход в 1/8 финала турнира «Базелю» противостоял турецкий «Трабзонспор». Первый матч швейцарский клуб проиграл сопернику (0:1). Исправили ситуацию в ответной встрече, которая прошла на домашней арене (2:0 — победа «Базеля»).

    В 1/8 финала во второй раз за евросезон пересеклись пути «Базеля» и «Слована» из Братиславы. Если в группе сильнее оказались словаки, то в битве за путёвку в четвертьфинал, удача улыбнулась швейцарцам (4:4 — суммарный счёт двухматчевого противостояния; 4:1 — победа «Базеля» в серии пенальти).

  • Финишная прямая Серии А. Самая сумасшедшая битва за топ-4 в Европе
  • Рассказываем об оставшихся интригах завершающего отрезка чемпионата Италии по футболу
  • Вчера

    • В следующей стадии Лиги конференций «Базель» играл против «Гента» и победил с общим счётом 5:2. Таким образом была завоёвана путёвка в полуфинал турнира.

    В чемпионате Швейцарии «Базель» далек от ведущей группы команд и занимает 5 место. У полуфиналиста Лиги конференций — 42 набранных очка в копилке. В 32-м туре «Базель» проиграл «Цюриху» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» можно поставить за 1.39, ничью оценивают в 5.00, а на победу «Базеля» — в 7.70.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Фиорентина» — фаворит пары, можно ожидать от итальянских футболистов яркой игры, к тому же «фиалки» на данный момент делают ставки не на чемпионат Италии, а на победу в еврокубках.

    Ставка: Фора «Фиорентины» (-1.5) с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: К слову, также можно ожидать, что в этой встрече будет забито много голов.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Чикаго Файр — Сент-Луис Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Филадельфия Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Сиэтл — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мактаарал — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ивашко — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Крайинович — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Фоньини — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Гаске — Ву
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Качин — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Эррани
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Цуренко — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фиорентина» — «Базель»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на футбол. Дорога в финал. Кто сделает первый шаг?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры