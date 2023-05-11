В четверг, 11 мая, в первом поединке 1/2 финала Лиги конференций «Фиорентина» в родных стенах примет «Базель». Стадион «Артемио Фоанки» во Флоренции. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. «Фиорентина» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиорентина» в групповом этапе Лиги конференций заняла второе место в своём квартете, пропустив вперёд лишь «Истанбул». В шести матчах итальянцы одержали 4 победы, 1 встречу завершили вничью и 1 игру проиграли.

Своё выступление в плей-офф Лиги конференции «Фиорентина» начало со стыкового раунда. В 1/16 клубу из Флоренции противостояла португальская «Брага».

Коэффициенты матча Фиорентина — Базель 1X2Новым игрокам 1.404.907.90Бонус$9500

По сути исход дуэли был предрешён ещё в первом поединке, который состоялся в Португалии, так как «Фиорентина» в буквальном смысле уничтожила соперника (4:0). В ответке была одержана победа (3:2).

В 1/8 финала «фиалки» нанесли крупное поражение турецкому «Сивасспору» (5:1 — по сумме двух матчей), а в четвертьфинале был обыгран польский «Лех» (6:4 — общий счёт двухматчевой дуэли).

Все прогнозы на Лигу конференций

В итальянской Серии А «Фиорентина» занимает 8 место, в 34-х матчах коллектив набрал 46 очков. В 34-м туре флорентийцы уступили чемпиону — «Наполи» (0:1).

«Базель»

«Базель» в плей-офф Лиги конференций стартовал со стыкового раунда, так как в основной сетке швейцарцы заняли второе место в своей группе: 3 победы, 2 ничья и 1 поражение.

В битве за выход в 1/8 финала турнира «Базелю» противостоял турецкий «Трабзонспор». Первый матч швейцарский клуб проиграл сопернику (0:1). Исправили ситуацию в ответной встрече, которая прошла на домашней арене (2:0 — победа «Базеля»).

В 1/8 финала во второй раз за евросезон пересеклись пути «Базеля» и «Слована» из Братиславы. Если в группе сильнее оказались словаки, то в битве за путёвку в четвертьфинал, удача улыбнулась швейцарцам (4:4 — суммарный счёт двухматчевого противостояния; 4:1 — победа «Базеля» в серии пенальти).

В следующей стадии Лиги конференций «Базель» играл против «Гента» и победил с общим счётом 5:2. Таким образом была завоёвана путёвка в полуфинал турнира.

В чемпионате Швейцарии «Базель» далек от ведущей группы команд и занимает 5 место. У полуфиналиста Лиги конференций — 42 набранных очка в копилке. В 32-м туре «Базель» проиграл «Цюриху» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» можно поставить за 1.39, ничью оценивают в 5.00, а на победу «Базеля» — в 7.70.

Прогноз: «Фиорентина» — фаворит пары, можно ожидать от итальянских футболистов яркой игры, к тому же «фиалки» на данный момент делают ставки не на чемпионат Италии, а на победу в еврокубках.

Ставка: Фора «Фиорентины» (-1.5) с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: К слову, также можно ожидать, что в этой встрече будет забито много голов.

Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.00.