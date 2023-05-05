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    Торпедовцы начинают и выигрывают

    «Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, чемпионат Белоруссии, 5 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк»
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    «Слуцк»
    «Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 7-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 5 мая, начало — в 20:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 05 Мая 2023 года
    Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •  Торпедо-БелАЗ 20:00 Слуцк Слуцк
  • Слуцк
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    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» новый чемпионат начал вполне прилично. Нынешнее 3 место в таблице с 13 очками в активе тянет на прорыв.

    Зато атака команды традиционно действует не столь результативно. В 5 матчах она настреляла всего лишь 6 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Торпедо-БелАЗ — Слуцк

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  • 1.683.905.00Бонус$9500
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    В минувшем туре чемпионата «Торпедо-БелАЗ» добыл 3 зачетных балла. Команда на выезде минимально переиграла «Славию».

    Все прогнозы на футбол

    До того «Торпедо-БелАЗ» нанес поражение «Ислочи» (2:1). Причем действующая победная серия составляет 3 победы кряду.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Отметим и надежность жодинских тылов, давших результативный сбой лишь 2 раза.

    «Слуцк»

    «Слуцк» можно назвать середняком лиги. Вот и сейчас команда оккупировала 7 строчку в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.

    Главным бичом команды являются тылы. В 6 встречах команда пропустила в свои ворота 9 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата Белоруссии «Слуцк» добыл 3 важнейших очка. Дома была обыграна «Белшина» (2:1).

    Правда, до того «Слуцк» умудрился уступить слабенькой «Сморгони» (3:2). Да и вообще, команда чередует успешные матчи с блеклыми.

    Гости явно намерены сыграть вторым номером. Свои шансы «Слуцк» наверняка будет искать в контригре.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо-БелАЗа» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Слуцка» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.00.

    Торпедовцы наверняка начнут поединок с активных атакующих акций, и явно быстро добьются своего.

    Наш прогноз — Победа «Торпедо-БелАЗа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Фора «Торпедо-БелАЗа» -1.5 за 2.61.

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    «Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 05.05.2023. Прогнозы на футбол. Торпедовцы начинают и выигрывают
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