«Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 7-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 5 мая, начало — в 20:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» новый чемпионат начал вполне прилично. Нынешнее 3 место в таблице с 13 очками в активе тянет на прорыв.

Зато атака команды традиционно действует не столь результативно. В 5 матчах она настреляла всего лишь 6 мячей в ворота соперников.

Коэффициенты матча Торпедо-БелАЗ — Слуцк 1X2Новым игрокам 1.683.905.00Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата «Торпедо-БелАЗ» добыл 3 зачетных балла. Команда на выезде минимально переиграла «Славию».

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До того «Торпедо-БелАЗ» нанес поражение «Ислочи» (2:1). Причем действующая победная серия составляет 3 победы кряду.

В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Отметим и надежность жодинских тылов, давших результативный сбой лишь 2 раза.

«Слуцк»

«Слуцк» можно назвать середняком лиги. Вот и сейчас команда оккупировала 7 строчку в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.

Главным бичом команды являются тылы. В 6 встречах команда пропустила в свои ворота 9 мячей.

В минувшем туре чемпионата Белоруссии «Слуцк» добыл 3 важнейших очка. Дома была обыграна «Белшина» (2:1).

Правда, до того «Слуцк» умудрился уступить слабенькой «Сморгони» (3:2). Да и вообще, команда чередует успешные матчи с блеклыми.

Гости явно намерены сыграть вторым номером. Свои шансы «Слуцк» наверняка будет искать в контригре.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо-БелАЗа» предлагают — 1.62.

На викторию «Слуцка» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.00.

Торпедовцы наверняка начнут поединок с активных атакующих акций , и явно быстро добьются своего.

Наш прогноз — Победа «Торпедо-БелАЗа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Фора «Торпедо-БелАЗа» -1.5 за 2.61.