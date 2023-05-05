«Торпедо-БелАЗ»
«Торпедо-БелАЗ» новый чемпионат начал вполне прилично. Нынешнее 3 место в таблице с 13 очками в активе тянет на прорыв.
Зато атака команды традиционно действует не столь результативно. В 5 матчах она настреляла всего лишь 6 мячей в ворота соперников.
Коэффициенты матча Торпедо-БелАЗ — Слуцк
В минувшем туре чемпионата «Торпедо-БелАЗ» добыл 3 зачетных балла. Команда на выезде минимально переиграла «Славию».
До того «Торпедо-БелАЗ» нанес поражение «Ислочи» (2:1). Причем действующая победная серия составляет 3 победы кряду.
В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Отметим и надежность жодинских тылов, давших результативный сбой лишь 2 раза.
«Слуцк»
«Слуцк» можно назвать середняком лиги. Вот и сейчас команда оккупировала 7 строчку в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.
Главным бичом команды являются тылы. В 6 встречах команда пропустила в свои ворота 9 мячей.
В минувшем туре чемпионата Белоруссии «Слуцк» добыл 3 важнейших очка. Дома была обыграна «Белшина» (2:1).
Правда, до того «Слуцк» умудрился уступить слабенькой «Сморгони» (3:2). Да и вообще, команда чередует успешные матчи с блеклыми.
Гости явно намерены сыграть вторым номером. Свои шансы «Слуцк» наверняка будет искать в контригре.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо-БелАЗа» предлагают — 1.62.
На викторию «Слуцка» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.00.
Наш прогноз — Победа «Торпедо-БелАЗа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Фора «Торпедо-БелАЗа» -1.5 за 2.61.