«Кубань» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 16:00 мск. «Кубань» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

Эта команда сражается за выживание в первом российском дивизионе. Ныне кубанцы находятся на 14 месте.

«Кубань» оторвалась от опасной зоны на 4 очка. Впрочем, сражение за выживание в самом разгаре, ведь играть еще 6 матчей.

Коэффициенты матча Кубань — Акрон 1X2Новым игрокам 2.503.202.95Фрибет$40

В своем предыдущем поединке команда добыла один балл. В краснодарском дерби «Кубань» не смогла одолеть молодых «быков» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Акроном» для команды традиционно складываются не столь удачно. Из 3 очных поединков «Кубань» выиграла и проиграла по разу.

«Кубань» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Краснодарцы уж точно будут максимально сконцентрированными на атаке.

«Акрон»

«Акрон» проводит не столь успешный сезон. Шансы на зону плей-офф тают, словно прошлогодний снег.

Нынешнее 13 место можно считать полностью провальным. Вот только с атакой у тольяттинцев не все гладко: всего 28 забитых мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Акрон» в родных стенах по всем статьям уступил «Нефтехимику» (0:3).

Вероятно, такой провал обусловлен усталостью после героического прохода в полуфинал Кубка России. Тольяттинцы прошли московский «Спартак» (2:1).

Команда Евгения Калешина уж точно не будет отсиживаться в тылах. Да и пора бы тольяттинцам уже сконцентрироваться на подъеме повыше в турнирной таблице.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кубани» предлагают — 2.61.

На викторию «Акрона» дают — 2.68, ничья оценена — в 3.14.

Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что стоит ожидать от них высокой атакующей активности .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.14.