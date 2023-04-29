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    «Кубань» — «Акрон». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, Первая лига, 29 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кубань» — «Акрон»
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    «Кубань»
    «Кубань» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 16:00 мск. «Кубань» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 29 Апреля 2023 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 16:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
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    «Кубань»

    Эта команда сражается за выживание в первом российском дивизионе. Ныне кубанцы находятся на 14 месте.

    «Кубань» оторвалась от опасной зоны на 4 очка. Впрочем, сражение за выживание в самом разгаре, ведь играть еще 6 матчей.

    Коэффициенты матча Кубань — Акрон

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    В своем предыдущем поединке команда добыла один балл. В краснодарском дерби «Кубань» не смогла одолеть молодых «быков» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Акроном» для команды традиционно складываются не столь удачно. Из 3 очных поединков «Кубань» выиграла и проиграла по разу.

    «Кубань» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Краснодарцы уж точно будут максимально сконцентрированными на атаке.

    «Акрон»

    «Акрон» проводит не столь успешный сезон. Шансы на зону плей-офф тают, словно прошлогодний снег.

    Нынешнее 13 место можно считать полностью провальным. Вот только с атакой у тольяттинцев не все гладко: всего 28 забитых мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Акрон» в родных стенах по всем статьям уступил «Нефтехимику» (0:3).

    Вероятно, такой провал обусловлен усталостью после героического прохода в полуфинал Кубка России. Тольяттинцы прошли московский «Спартак» (2:1).

    Команда Евгения Калешина уж точно не будет отсиживаться в тылах. Да и пора бы тольяттинцам уже сконцентрироваться на подъеме повыше в турнирной таблице.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кубани» предлагают — 2.61.

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    На викторию «Акрона» дают — 2.68, ничья оценена — в 3.14.

    Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что стоит ожидать от них высокой атакующей активности.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.14.

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    «Кубань» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. В Краснодаре не будет проблем с голами
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