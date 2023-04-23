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    «Мальорка» и «Хетафе» оставят нули на табло?

    «Мальорка» — «Хетафе». Прогноз (к. 2.87) и ставки на чемпионат Испании 23 апреля 2023 года

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    «Мальорка» проиграла лишь один из девяти предыдущих матчей на своем поле в рамках Ла Лиги
    «Мальорка» сыграет на своем поле против «Хетафе» в 30-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 19:30 мск. «Мальорка» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Апреля 2023 года
    Мальорка
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    •  Мальорка 19:30 Хетафе Хетафе
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    «Мальорка»

    «Мальорка» занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрала 37 очков.

    В прошлом туре команда Хавьера Агирре обыграла на выезде прилично разогнавшуюся «Сельту» (1:0).

    Коэффициенты матча Мальорка — Хетафе

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    А перед этим клуб с Балеарских островов сыграл вничью с «Осасуной» (0:0) и «Вальядолидом» (3:3).

    Но сейчас, прежде всего, важно отметить, что «Мальорка» проиграла лишь один из девяти предыдущих матчей на своем поле в рамках Ла Лиги.

    И только в одном матче на этом отрезке она пропустила больше одного гола — в победном матче с «Вильярреалом» (4:2).

    «Хетафе»

    «Хетафе» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 29-ти матчах 31 очко.

    Клуб из пригорода Мадрида пока ни разу не побеждал в этом месяце.

    Команда Кике Флореса сыграла вничью с «Атлетиком» и «Барселоной» (оба матча завершились со счетом 0:0) и уступила «Реал Сосьедаду» (0:2).

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    Кроме того, безвыигрышная гостевая серия «Хетафе» составляет уже восемь матчей (пять поражений и три ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Мальорку» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают за 2.87, а победу «Хетафе» — за 3.72.

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    Похоже, все останутся довольны, если игра завершится вничью. «Мальорка» здорово играет дома, но «Хетафе», скорее всего, «выставит автобус», а в таком случае велика вероятность, что болельщики вообще не увидят забитых мячей.

    Ставка — ничья за 2.87.

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    «Мальорка» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. «Мальорка» и «Хетафе» оставят нули на табло?
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