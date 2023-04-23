«Мальорка» сыграет на своем поле против «Хетафе» в 30-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 19:30 мск. «Мальорка» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрала 37 очков.

В прошлом туре команда Хавьера Агирре обыграла на выезде прилично разогнавшуюся «Сельту» (1:0).

Коэффициенты матча Мальорка — Хетафе 1X2Новым игрокам 2.352.753.80Фрибет$40

А перед этим клуб с Балеарских островов сыграл вничью с «Осасуной» (0:0) и «Вальядолидом» (3:3).

Но сейчас, прежде всего, важно отметить, что «Мальорка» проиграла лишь один из девяти предыдущих матчей на своем поле в рамках Ла Лиги.

И только в одном матче на этом отрезке она пропустила больше одного гола — в победном матче с «Вильярреалом» (4:2).

«Хетафе»

«Хетафе» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 29-ти матчах 31 очко.

Клуб из пригорода Мадрида пока ни разу не побеждал в этом месяце.

Команда Кике Флореса сыграла вничью с «Атлетиком» и «Барселоной» (оба матча завершились со счетом 0:0) и уступила «Реал Сосьедаду» (0:2).

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Кроме того, безвыигрышная гостевая серия «Хетафе» составляет уже восемь матчей (пять поражений и три ничьи).

Прогноз и ставка

На «Мальорку» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают за 2.87, а победу «Хетафе» — за 3.72.

Похоже, все останутся довольны, если игра завершится вничью. «Мальорка» здорово играет дома, но «Хетафе», скорее всего, «выставит автобус», а в таком случае велика вероятность, что болельщики вообще не увидят забитых мячей.

Ставка — ничья за 2.87.