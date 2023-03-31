ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоОтбор Евро-2024. Дебют Тедеско, конфуз Испании и возвращение Ибрагимовича Месут ОзилВзлеты и падения Озила. Был шикарным плеймейкером, но так и не привык к тактическим изменениям Жозеп КлотетКонтрафактный Пеп. «Торпедо» возглавил каталонский тренер-ноунейм
    Все новости спорта

    «Бернли» продолжит свою беспроигрышную серию?

    «Бернли» — «Сандерленд». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 31 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Бернли Прогнозы на Сандерленд
    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Сандерленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бернли»
    «Бернли» сыграет на своем поле с «Сандерлендом» в рамках 39-го тура английского Чемпионшипа. Матч пройдет 31 марта, начало — в 22:00 мск. «Бернли» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 31 Марта 2023 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 22:00 Сандерленд Сандерленд
  • Сандерленд
    •

    «Бернли»

    Команда фактически обеспечила себе место в английской Премьер-лиге на следующий сезон. «Бернли» занимает 1-е место в турнирной таблице Чемпионшипа и ушла в отрыв от ближайшего преследователя на 13 очков.

    «Бернли» проводит очень удачный сезон, за 37 матчей команда проиграла всего лишь 2 раза. Стоит отметить, что команда лидирует по забитым и пропущенным голам — 74 и 29 соответственно.

    У «Бернли» продолжает беспроигрышная серия в Чемпионшипе. Команда не проигрывает уже 17 матчей подряд. Последнее поражение датировано 5 ноября 2022 года.

    Все прогнозы на футбол

    В последнем матче «Бернли» проиграл «Манчестер Сити» (0:6) в Кубке английской лиги. Вряд-ли на команду сильно подействует это поражение, в чемпионате «Бернли» действует очень уверенно.

    В 19-и матчах на своем поле в нынешнем сезоне команда еще не проигрывала. За этот период «Бернли» пропустил лишь 13 голов на своем поле.

    «Сандерленд»

    Команда находится в середине турнирной таблицы Чемпионшипа, имея лишь теоретические шансы на попадание в плей-офф Чемпионата. «Сандерленд» занимает 11-е место, уступая 6-й строчке 7 баллов.

    Команда имеет довольно ровные показатели за исключением пропущенных голов. За 38 матчей в сезоне «Сандерленд» пропустил 46 голов. Из них команда пропустила меньшую часть именно на выезде.

  • Контрафактный Пеп. «Торпедо» возглавил каталонский тренер-ноунейм
  • Все, что нужно знать о новом тренере московского клуба
  • 28/03/2023

    • В последних 5-и матчах «Сандерленд» выступает не лучшим образом. Команда выиграла лишь один матч у «Норвича» (1:0), трижды проиграла и один раз сыграла вничью. За этот период команда пропустила 10 голов и 5 раз забила.

    «Сандерленд» и «Бернли» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В том матче «Бернли» обыграл соперника в гостях со счетом 4:2. Ситуация для «Сандерленда» не из легких, команде предстоит встретится с мощнейшим соперником в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Бернли», коэффициент на победу которого равен 1.48. Успех «Сандерленда» оценивается в 6.20, ничья — в 4.30.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Хозяева играют очень здорово на своем поле. Можно предположить, что команда заберет свои очки с преимуществом в несколько мячей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Бернли» с форой -1.5 за 2.27.

    Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Сандерленда» 0.5 меньше за 2.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Колорадо — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Финикс — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Портленд — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Вольфсбург (жен) — ПСЖ (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.95
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.82
  • Прогноз на матч Челси (жен) — Лион (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Годой Крус
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касива Рейсол — Урава Редс
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Банга — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Дженоа — Реджина
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бернли» — «Сандерленд»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Прогнозы на футбол. «Бернли» продолжит свою беспроигрышную серию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры