«Бернли» сыграет на своем поле с «Сандерлендом» в рамках 39-го тура английского Чемпионшипа. Матч пройдет 31 марта, начало — в 22:00 мск. «Бернли» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

Команда фактически обеспечила себе место в английской Премьер-лиге на следующий сезон. «Бернли» занимает 1-е место в турнирной таблице Чемпионшипа и ушла в отрыв от ближайшего преследователя на 13 очков.

«Бернли» проводит очень удачный сезон, за 37 матчей команда проиграла всего лишь 2 раза. Стоит отметить, что команда лидирует по забитым и пропущенным голам — 74 и 29 соответственно.

У «Бернли» продолжает беспроигрышная серия в Чемпионшипе. Команда не проигрывает уже 17 матчей подряд. Последнее поражение датировано 5 ноября 2022 года.

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В последнем матче «Бернли» проиграл «Манчестер Сити» (0:6) в Кубке английской лиги. Вряд-ли на команду сильно подействует это поражение, в чемпионате «Бернли» действует очень уверенно.

В 19-и матчах на своем поле в нынешнем сезоне команда еще не проигрывала. За этот период «Бернли» пропустил лишь 13 голов на своем поле.

«Сандерленд»

Команда находится в середине турнирной таблицы Чемпионшипа, имея лишь теоретические шансы на попадание в плей-офф Чемпионата. «Сандерленд» занимает 11-е место, уступая 6-й строчке 7 баллов.

Команда имеет довольно ровные показатели за исключением пропущенных голов. За 38 матчей в сезоне «Сандерленд» пропустил 46 голов. Из них команда пропустила меньшую часть именно на выезде.

В последних 5-и матчах «Сандерленд» выступает не лучшим образом. Команда выиграла лишь один матч у «Норвича» (1:0), трижды проиграла и один раз сыграла вничью. За этот период команда пропустила 10 голов и 5 раз забила.

«Сандерленд» и «Бернли» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В том матче «Бернли» обыграл соперника в гостях со счетом 4:2. Ситуация для «Сандерленда» не из легких, команде предстоит встретится с мощнейшим соперником в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Бернли», коэффициент на победу которого равен 1.48. Успех «Сандерленда» оценивается в 6.20, ничья — в 4.30.

Хозяева играют очень здорово на своем поле. Можно предположить, что команда заберет свои очки с преимуществом в несколько мячей.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Бернли» с форой -1.5 за 2.27.

Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Сандерленда» 0.5 меньше за 2.09.