Сборные Венгрии и Болгарии сыграют в матче 2-го тура группы G отбора на чемпионат Европы 2024 года. Встреча состоится 27 марта в 21:45 мск. Венгрия — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия

Для подопечных Марко Росси это будет стартовый матч квалификации, первый тур команда пропускала. В это время венгры провели товарищеский поединок против национальной команды Эстонии, в котором одержали победу 1:0. Судьбу игры решил точный удар Мартина Адама.

Чемпионат мира в Катаре прошел без Венгрии. В это время, в конце 2022 года, «волшебные мадьяры» провели два товарищеских матча, переиграв Грецию (2:1), а также сыграв вничью с Люксембургом (2:2).

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Последние официальные игры сборная Венгрии проводила в рамках Лиги наций. Она участвовала в сильнейшей лиге и в сложнейшей группе заняла второе место. Венгры набрали 10 очков и пропустили вперед лишь Италию, но оказались выше Германии и Англии.

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Что касается дальнейших планов, то впереди у главной команды Венгрии также матчи отбора на Евро против Черногории и Литвы, которые состоятся в июне.

Болгария

«Львы» уже провели один матча отбора на главный европейский турнир четырехлетия. Сборная Болгарии в родных стенах уступила команде Черногории. Все решил один забитый мяч, автором которого стал Никола Крстович.

«Трехцветные» также не выступали на чемпионате мира, а в это время проводили товарищеские матчи. Болгарская национальная команда смогла обыграть Кипр (2:0) и сыграла вничью с Люксембургом (0:0).

До этого болгары выступали в Лиге С Лиги наций. Они смогли набрать девять очков в шести матчах. В итоге подопечные Младена Крстаича стали вторыми в своей группе и остались в Лиге С. Сборная Болгарии не смогла ничего противопоставить Грузии, но обошла Северную Македонию и Гибралтар.

Следующий раз футболисты сборной Болгарии соберутся вместе в июне. Тогда они проведут еще два матча квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Соперниками команды будут Литва и Сербия.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают явным фаворитом противостояния Венгрию, коэффициент на победу которой равен 1,50.

Триумф Болгарии оценивается в 8,20, ничья — в 4,10.

Поставим на то, что обе команды смогут поразить ворота друг друга. На это дают хороший коэффициент.

Также думается, что уровень команд не так уж сильно отличается, поэтому рискнем и поставим на ничью.