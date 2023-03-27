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    Венгрия и Болгария забьют друг другу

    Венгрия — Болгария. Ставки (к. 2.25) и прогноз на отбор Евро-2024 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Болгария
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    Сборная Венгрии
    Сборные Венгрии и Болгарии сыграют в матче 2-го тура группы G отбора на чемпионат Европы 2024 года. Встреча состоится 27 марта в 21:45 мск. Венгрия — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G 27 Марта 2023 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 21:45 Болгария Болгария
  • София
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    Венгрия

    Для подопечных Марко Росси это будет стартовый матч квалификации, первый тур команда пропускала. В это время венгры провели товарищеский поединок против национальной команды Эстонии, в котором одержали победу 1:0. Судьбу игры решил точный удар Мартина Адама.

    Чемпионат мира в Катаре прошел без Венгрии. В это время, в конце 2022 года, «волшебные мадьяры» провели два товарищеских матча, переиграв Грецию (2:1), а также сыграв вничью с Люксембургом (2:2).

    Коэффициенты матча Венгрия — Болгария

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    Последние официальные игры сборная Венгрии проводила в рамках Лиги наций. Она участвовала в сильнейшей лиге и в сложнейшей группе заняла второе место. Венгры набрали 10 очков и пропустили вперед лишь Италию, но оказались выше Германии и Англии.

    Все прогнозы на футбол

    Что касается дальнейших планов, то впереди у главной команды Венгрии также матчи отбора на Евро против Черногории и Литвы, которые состоятся в июне.

    Болгария

    «Львы» уже провели один матча отбора на главный европейский турнир четырехлетия. Сборная Болгарии в родных стенах уступила команде Черногории. Все решил один забитый мяч, автором которого стал Никола Крстович.

    «Трехцветные» также не выступали на чемпионате мира, а в это время проводили товарищеские матчи. Болгарская национальная команда смогла обыграть Кипр (2:0) и сыграла вничью с Люксембургом (0:0).

    До этого болгары выступали в Лиге С Лиги наций. Они смогли набрать девять очков в шести матчах. В итоге подопечные Младена Крстаича стали вторыми в своей группе и остались в Лиге С. Сборная Болгарии не смогла ничего противопоставить Грузии, но обошла Северную Македонию и Гибралтар.

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  • 23/03/2023

    • Следующий раз футболисты сборной Болгарии соберутся вместе в июне. Тогда они проведут еще два матча квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Соперниками команды будут Литва и Сербия.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают явным фаворитом противостояния Венгрию, коэффициент на победу которой равен 1,50.

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    Триумф Болгарии оценивается в 8,20, ничья — в 4,10.

    Поставим на то, что обе команды смогут поразить ворота друг друга. На это дают хороший коэффициент.

    Также думается, что уровень команд не так уж сильно отличается, поэтому рискнем и поставим на ничью.

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    Венгрия — Болгария: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на футбол. Венгрия и Болгария забьют друг другу
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