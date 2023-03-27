Ангола сыграет на своем поле с Ганой в рамках 4-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 27 марта, начало — в 19:00 мск. Ангола — Гана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ангола

Ангола на сейчас находится на 2 месте в своем квартете. Правда, столько же очков (4) имеет в своем активе идущая третьей сборная ЦАР.

Правда, ангольцы забивают с огромной натугой. В 3 матчах игроки команды забили лишь 3 мяча.

В своем последнем матче команда проиграла. Ангола с минимальным счетом уступила сборной Ганы.

Прогнозы на Кубок Африки

Так что в этой встрече Ангола вполне способна пободаться с лидером и фаворитом группы. Как минимум, добыть один балл.

Ангола наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, главной целью, все же, будет сдерживание атак соперника.

Гана

Эта команда находится на 1 месте в группе. Сборная Ганы набрала 7 очков, пропустив лишь 1 мяч в свои ворота.

Свой последний поединок сборная Гана выиграла. Дома была минимально обыграна сборная Анголы.

С Анголой сборная Ганы традиционно играет удачно. Из трех очных встреч выиграно две при одном паритете.

Мохаммед Кудус и его партнеры способны вскрыть тылы любого соперника. Да и утвердиться на 1 месте нужно.

Сборная Ганы явно будет действовать первым номером. Нет сомнений, что гости будут активны в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Ганы предлагают — 2.05.

На викторию Анголы дают — 3.60, ничья оценена — в 2.88.

Гости смотрятся мощнее соперника, и явно постараются укрепить лидерство в группе .

Наш прогноз — Победа Ганы. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.