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    Гана снова обыграет ангольцев

    Ангола — Гана. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок африканских наций, 27 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Ганы
    Прогноз и ставки на Ангола — Гана
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    Мохаммед Кудус
    Ангола сыграет на своем поле с Ганой в рамках 4-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 27 марта, начало — в 19:00 мск. Ангола — Гана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ангола

    Ангола на сейчас находится на 2 месте в своем квартете. Правда, столько же очков (4) имеет в своем активе идущая третьей сборная ЦАР.

    Правда, ангольцы забивают с огромной натугой. В 3 матчах игроки команды забили лишь 3 мяча.

    В своем последнем матче команда проиграла. Ангола с минимальным счетом уступила сборной Ганы.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Так что в этой встрече Ангола вполне способна пободаться с лидером и фаворитом группы. Как минимум, добыть один балл.

    Ангола наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, главной целью, все же, будет сдерживание атак соперника.

    Гана

    Эта команда находится на 1 месте в группе. Сборная Ганы набрала 7 очков, пропустив лишь 1 мяч в свои ворота.

    Свой последний поединок сборная Гана выиграла. Дома была минимально обыграна сборная Анголы.

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    • С Анголой сборная Ганы традиционно играет удачно. Из трех очных встреч выиграно две при одном паритете.

    Мохаммед Кудус и его партнеры способны вскрыть тылы любого соперника. Да и утвердиться на 1 месте нужно.

    Сборная Ганы явно будет действовать первым номером. Нет сомнений, что гости будут активны в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Ганы предлагают — 2.05.

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    На викторию Анголы дают — 3.60, ничья оценена — в 2.88.

    Гости смотрятся мощнее соперника, и явно постараются укрепить лидерство в группе.

    Наш прогноз — Победа Ганы. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.

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    Ангола — Гана: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на футбол. Гана снова обыграет ангольцев
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