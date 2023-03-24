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    Ивуарийцы разгромят островитян

    Кот-д’Ивуар — Коморские острова. Прогноз, ставка (к. 2.61) на футбол, Кубок африканских наций, 24 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Кот-д`Ивуара
    Прогноз и ставки на Кот-д’Ивуар — Коморские острова
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    Себастьен Алле
    Кот-д’Ивуар сыграет на своем поле с Коморскими островами в рамках 3-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 марта, начало — в 19:00 мск. Кот-д’Ивуар — Коморские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кот-д’Ивуар

    Кот-д’Ивуар традиционно считается крепкой сборной. Правда, последний чемпионат мира команда пропустила.

    Смена поколений у этой команды несколько затянулась. Хотя есть очень перспективные игроки, неплохо проявляющие себя в европейском футболе.

    В своем последнем матче команда проиграла. Кот-д’Ивуар уступил сборной Алжира с минимальным счетом.

    Прогнозы на Кубок Африки

    До того сборная команда переиграла Уганду (1:3). Так что стабильностью ивуарийцы явно не блещут.

    Кот-д’Ивуар наверняка будет активно атаковать. Соперник явно слабее, да и укрепить лидерство в группе не помешает.

    Коморские острова

    Эта команда также не отличается стабильностью результатов. Коморские острова могут дать бой любому сопернику, но выходит не всегда.

    Например, свой последний поединок сборная Коморских островов уступила. В контрольной встрече она проиграла Буркина-Фасо (2:1).

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    • Коморские острова не побеждали еще с июля. Тогда команда сумела переиграть сборную Сейшельских островов (1:2).

    Единственный официальный поединок с ивуарийцами команда проиграла (3:1). Причем произошло это почти 4 года назад.

    Коморские острова явно будут действовать вторым номером. Вот только с результативностью у команды откровенно не складывается.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Кот-д’Ивуара предлагают — 1.20.

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    На викторию Коморских островов дают — 16.00, ничья оценена — в 6.40.

    Кот-д’Ивуар имеет гораздо более крепкий состав, и явно постарается укрепить лидерство в группе.

    Наш прогноз — Фора Кот-д’Ивуара -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.61. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.88.

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    Кот-д’Ивуар — Коморские острова: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Ивуарийцы разгромят островитян
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