24 марта в Париже на «Стад де Франс» сборная Франции примет сборную Нидерландов в рамках первого тура квалификации чемпионата Европы 2024 года. Начало матча в 22:45 мск. Франция — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

К старту квалификации на чемпионат Европы французы подходят в статусе вице-чемпионата мира. Напомним, что коллектив Дидье Дешама дошел до финала мундиаля, где по пенальти проиграл сборной Аргентины.

До этого Франция выиграла все матчи плей-офф, обыграв Польшу (3:1), Англию (2:1) и Марокко (2:0).

Коэффициенты матча Франция — Нидерланды 1X2Новым игрокам 1.853.554.40Фрибет$40

Нападающий и новый капитан французов Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром на ЧМ с 8 забитыми голами и двумя результативными передачами.

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В списке травмированных у «триколоров» Уэсли Фофана и Вильям Салиба. Также сборную покинул Угол Льорис.

Нидерланды

Голландцы дошли до четвертьфинала мундиаля, где проиграли чемпиону мира — сборной Аргентины. «Оранжевые» оказались менее удачливыми в серии послематчевых пенальти.

До этого они прошли сборную США (3:1) и обыграли команду Катара (2:0). По итогам турнира Нидерланды выиграли в трех из пяти матчей.

Для команды Луи ван Гала прошедший ЧМ стал самым удачным за последние годы. Не его вина, но ранее команда вылетела от Чехии в 1/8 Евро-2020. Хотя при этом она вышла в плей-офф Лиги наций, выиграв свою группу в Лиге А.

У команды Нидерландов будет отсутствовать травмированный Френки де Йонг и дисквалифицированный Дензел Дюмфрис.

Прогноз и ставка

В противостоянии есть явный фаворит, и это сборная Франции, на победу которой букмекеры дают 1.85. На победу Нидерландов они выставили коэффициент 4.40.

Французы подошли к матчу в полном боекомплекте, тогда как у голландцев есть пара серьезных потерь. К тому же Франция продемонстрировала хороший результат на ЧМ, а трио Мбаппе, Гризманн, Жиру — свою эффективность.

Если лидеры «триколоров» покажут свою лучшую игру, то хозяева смогут набрать 3 очка. Ставка — победа Франции.

Вряд ли дело закончится скромным результатом. У французов в активе серьезный атакующий потенциал. Мбаппе и Жиру на двоих забили 14 из 16 голов команды на мундиале, а Гризманн стал лучшим ассистентом хозяев на турнире. Голландцам придется отвечать на постоянные выпады французов и игра точно не будет скучной. Рекомендуемая ставка — тотал больше 2.5 за 2.00.