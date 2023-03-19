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    Прервет ли «Фрайбург» беспроигрышную серию «Майнца»?

    «Майнц» — «Фрайбург». Ставки (к. 2.03) и прогноз на Бундеслигу 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Фрайбург»
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    «Майнц» не проиграл пять последних матчей
    19 марта в Майнце «Майнц» примет «Фрайбург» в рамках матча 25-го тура чемпионата Германии. Начало игры в 21:30 мск. «Майнц» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Марта 2023 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 21:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Майнц»

    Команда находится в верхней части турнирной таблицы Бундеслиги, всерьез претендуя на еврокубки по итогам сезона.

    «Майнц» занимает 7-ю строчку и отстает от необходимой 6-й позиции на 4 балла. Клуб проводит ровный сезон, выиграв 10 матчей из 24-х в немецком чемпионате.

    Коэффициенты матча Майнц — Фрайбург

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    «Карнавальщики» выдали мощный отрезок после возобновления чемпионата. Команда лишь однажды уступила «Униону» (1:2), что случилось 4 февраля.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В пяти последних играх во всех турнирах коллектив не знает поражений, выиграв в четырех из них, так что находится в хорошей форме.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» в нынешнем сезоне неплохо выступает в своем чемпионате. Команда на текущий момент находится на 5-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.

    Вот только результативность команды не радует ее почитателей. В 24 матчах чемпионата игроки команды отличились всего лишь 37 мячами.

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    • На этой неделе клуб вылетел из Лиги Европы, уступив и в ответном матче «Ювентусу» (0:2) после гостевого поражения 0:1.

    В последних пяти поединках во всех турнирах гости одержали лишь одну победу при двух поражениях, а значит рискуют проиграть в грядущем матче.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Майнц», коэффициент на победу которого равен 2,21. Успех «Фрайбурга» оценивается в 3,40, ничья — в 3,45.

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    В семи из 10 последних выездных матчей гостей забивала либо одна команда, либо никто.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,03.

    Еще один вариант ставки — «Майнц» выиграет 1-й тайм за 2,85, ведь в шести из 10 последних домашних матчей хозяева вели в счете к перерыву.

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    «Майнц» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Фрайбург» беспроигрышную серию «Майнца»?
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