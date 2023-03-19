19 марта в Майнце «Майнц» примет «Фрайбург» в рамках матча 25-го тура чемпионата Германии. Начало игры в 21:30 мск. «Майнц» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

Команда находится в верхней части турнирной таблицы Бундеслиги, всерьез претендуя на еврокубки по итогам сезона.

«Майнц» занимает 7-ю строчку и отстает от необходимой 6-й позиции на 4 балла. Клуб проводит ровный сезон, выиграв 10 матчей из 24-х в немецком чемпионате.

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«Карнавальщики» выдали мощный отрезок после возобновления чемпионата. Команда лишь однажды уступила «Униону» (1:2), что случилось 4 февраля.

Все прогнозы на Бундеслигу

В пяти последних играх во всех турнирах коллектив не знает поражений, выиграв в четырех из них, так что находится в хорошей форме.

«Фрайбург»

«Фрайбург» в нынешнем сезоне неплохо выступает в своем чемпионате. Команда на текущий момент находится на 5-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Вот только результативность команды не радует ее почитателей. В 24 матчах чемпионата игроки команды отличились всего лишь 37 мячами.

На этой неделе клуб вылетел из Лиги Европы, уступив и в ответном матче «Ювентусу» (0:2) после гостевого поражения 0:1.

В последних пяти поединках во всех турнирах гости одержали лишь одну победу при двух поражениях, а значит рискуют проиграть в грядущем матче.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Майнц», коэффициент на победу которого равен 2,21. Успех «Фрайбурга» оценивается в 3,40, ничья — в 3,45.

В семи из 10 последних выездных матчей гостей забивала либо одна команда, либо никто.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,03.

Еще один вариант ставки — «Майнц» выиграет 1-й тайм за 2,85, ведь в шести из 10 последних домашних матчей хозяева вели в счете к перерыву.