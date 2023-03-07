«Арис» Лимассол сыграет на своем поле с «Анортосисом» в рамках 26-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 7 марта, начало — в 19:00 мск. «Арис» Лимассол — «Анортосис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арис» Лимассол

Эта команда проводит вполне продуктивный сезон. «Арис» Лимассол находится на 3 месте в турнирной таблице чемпионата Кипра.

Очень хорошо вписался в игру команды Александр Кокорин. Российский форвард забил уже 9 мячей в чемпионате.

В своем предыдущем поединке «Арис» Лимассол добыл 1 балл. На выезде команда расписала мировую с «Пафосом» (1:1).

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Матчи с «Анортосисом» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Арис» Лимассол выиграл трижды при одной коллизии.

Нет сомнений, что хозяева будут активны в атаке с первых минут матча. Кокорин и его партнеры уж точно постараются проявить свои лучшие качества.

«Анортосис»

«Анортосис» нынешний сезон проваливают. Нынешнее 9 место явно не устраивает, как и сам факт непопадания в топ-шестерку.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 25 матчах забито всего лишь 22 мяча.

Свой последний поединок команда провела неудачно. В кубковом матче «Анортосис» в родных стенах не смог одолеть «Олимпиакос Никосия» (1:1) и покинул турнир.

Разумеется, потенциально команда должна находиться в группе лидеров. А вот реальность несколько иная…

«Анортосис» явно не собирается сдаваться на милость одну из лидеров. Гости постараются добыть хотя бы один зачетный балл.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ариса» Лимассол предлагают — 1.77.

На викторию «Анортосиса» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.50.

Хозяева выглядят куда сильнее соперника , и явно будут активно атаковать с первых минут встречи.

Наш прогноз — Победа «Ариса» Лимассол в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.95.