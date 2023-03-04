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    «Шальке» продолжит свою беспроигрышную серию, сыграв вничью

    «Бохум» — «Шальке». Прогноз, ставка (к. 3.45) на футбол, Бундеслига, 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Шальке»
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    «Шальке 04»
    «Бохум» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 17:30 мск. «Бохум» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Марта 2023 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 17:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
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    «Бохум»

    Команда находится на дне турнирной таблице Бундеслиги. «Бохум» занимает предпоследнее 17-е место в лиге, но до сих пор имеет шансы выбраться из зоны вылета.

    Команде нужно занимать как минимум 15-ю строчку, с которой у «Бохума» одинаковое количество очков (19).

    Коэффициенты матча Бохум — Шальке 04

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    Стоит отметить, что в команде катастрофа с обороной. «Бохум» пропустил 54 гола в 22-х матчах сезона. Для сравнения, у 2-й команды по пропускаемости в лиге 42 мяча.

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    «Бохум» никак не может найти свою игру. Команда проиграла 4 из 5-и последних матча. Единственный раз «Бохум» обыграл своего конкурента по турнирной таблице «Хоффенхайм» (5:2). За этот период команда пропустила 12 голов.

    Предстоящий матч для «Бохума» особенно важен. Команда встретится с прямым конкурентом «Шальке», с которым ведет ожесточенную борьбу за выживание в Бундеслиге.

    «Шальке 04»

    Команда занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке 04» набрал всего 16 очков после 22-х матчей сезона.

    Команда, очевидно, проваливает нынешний сезон. «Шальке 04» выиграл лишь 3 матча из 22-х при 12-и поражениях. Стоит отметить, что команда является самой худшей в лиге по результативности, забив 16 голов. У второй команды по этому показателю 24 забитых гола.

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    • Несмотря на это, «Шальке 04» довольно неплохо проводит последние матчи. Команда ни разу не проиграла в последних 5-и встречах. «Шальке» выиграл у «Штутгарта» (2:1) и 4 раза сыграл вничью.

    25 февраля 2023 года «Шальке 04» и «Бохум» уже встречались друг с другом. В рамках 22-го тура Бундеслиги «Шальке» обыграл соперника (2:1), забив 2 гола еще в первом тайме.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бохума» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Шальке» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.45.

    «Шальке» набрал довольно хороший ход. Команде необходимо поправлять свое турнирной положение. Можно предположить, что в предстоящем матче команды будут ждать ошибки соперника и, по итогу, разойдутся миром.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.45. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 1.92.

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    «Бохум» — «Шальке»: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. «Шальке» продолжит свою беспроигрышную серию, сыграв вничью
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