«Бохум» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 17:30 мск. «Бохум» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бохум»

Команда находится на дне турнирной таблице Бундеслиги. «Бохум» занимает предпоследнее 17-е место в лиге, но до сих пор имеет шансы выбраться из зоны вылета.

Команде нужно занимать как минимум 15-ю строчку, с которой у «Бохума» одинаковое количество очков (19).

Коэффициенты матча Бохум — Шальке 04 1X2Новым игрокам 2.353.453.00Фрибет$40

Стоит отметить, что в команде катастрофа с обороной. «Бохум» пропустил 54 гола в 22-х матчах сезона. Для сравнения, у 2-й команды по пропускаемости в лиге 42 мяча.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Бохум» никак не может найти свою игру. Команда проиграла 4 из 5-и последних матча. Единственный раз «Бохум» обыграл своего конкурента по турнирной таблице «Хоффенхайм» (5:2). За этот период команда пропустила 12 голов.

Предстоящий матч для «Бохума» особенно важен. Команда встретится с прямым конкурентом «Шальке», с которым ведет ожесточенную борьбу за выживание в Бундеслиге.

«Шальке 04»

Команда занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке 04» набрал всего 16 очков после 22-х матчей сезона.

Команда, очевидно, проваливает нынешний сезон. «Шальке 04» выиграл лишь 3 матча из 22-х при 12-и поражениях. Стоит отметить, что команда является самой худшей в лиге по результативности, забив 16 голов. У второй команды по этому показателю 24 забитых гола.

Несмотря на это, «Шальке 04» довольно неплохо проводит последние матчи. Команда ни разу не проиграла в последних 5-и встречах. «Шальке» выиграл у «Штутгарта» (2:1) и 4 раза сыграл вничью.

25 февраля 2023 года «Шальке 04» и «Бохум» уже встречались друг с другом. В рамках 22-го тура Бундеслиги «Шальке» обыграл соперника (2:1), забив 2 гола еще в первом тайме.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бохума» предлагают — 2.40.

На викторию «Шальке» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.45.

«Шальке» набрал довольно хороший ход. Команде необходимо поправлять свое турнирной положение. Можно предположить, что в предстоящем матче команды будут ждать ошибки соперника и, по итогу, разойдутся миром.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.45. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 1.92.