«Торино»
Команда Алексея Миранчука проводит вполне подобающий для себя по результатам сезон. На текущий момент команда занимает 9 место в Серии А.
Наиболее проблемным звеном «быков» является слабая атака. В 15 матчах забито всего 16 мячей.
Зато пропускает «Торино» чуть чаще, чем забивает — 17 мячей. Типичный середняк, ни дать, ни взять.
Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Торино» в контрольной встрече сыграл вничью с «Альмерией» (1:1).
В этом поединке «Торино» наверняка постарается преуспеть в плане реализации. Быть может, проявит себя и Миранчук, отличившийся 2 голами в чемпионате.
«Кремонезе»
В нынешнем сезоне эта команда вполне логично бьется за выживание. В турнирной таблице своего чемпионата «Кремонезе» находится на 18 позиции.
Более того, отставание от спасительной 17 позиции составляет 6 очков. Да и не побеждал «Кремонезе» еще ни разу.
Зато из 15 матчей новичок 7 свел к ничьей. Огорчает лишь крайне слабый уровень реализации: всего 11 забитых мячей.
Свой последний матч «Кремонезе» провел ударно. В контрольной встрече команда разнесла в щепки «Дезенциано Кальвину» (7:0).
Наверняка команда также не будет отсиживаться в тылах. Тем более, в контрольных матчах «Кремонезе» здорово прибавил в реализации. Пусть даже в матчах с ноунеймами.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торино» предлагают — 1.57.
На викторию «Кремонезе» дают — 4.84, ничья оценена — в 4.22.
Туринцы выглядят явно убедительнее новичка Серии А, и даже в контрольной встрече постараются быстро реализовать свое преимущество.
Наш прогноз — Победа «Торино» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.45.