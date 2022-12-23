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    «Быки» начнут без раскачки

    «Торино» — «Кремонезе». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, товарищеский матч, 23 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Кремонезе»
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    Алексей Миранчук
    «Торино» сыграет на своем поле с «Кремонезе» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 16:30 мск. «Торино» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 23 Декабря 2022 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 16:30 Кремонезе Кремонезе
  • Кремона
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    «Торино»

    Команда Алексея Миранчука проводит вполне подобающий для себя по результатам сезон. На текущий момент команда занимает 9 место в Серии А.

    Наиболее проблемным звеном «быков» является слабая атака. В 15 матчах забито всего 16 мячей.

    Зато пропускает «Торино» чуть чаще, чем забивает — 17 мячей. Типичный середняк, ни дать, ни взять.

    Все прогнозы на футбол

    Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Торино» в контрольной встрече сыграл вничью с «Альмерией» (1:1).

    В этом поединке «Торино» наверняка постарается преуспеть в плане реализации. Быть может, проявит себя и Миранчук, отличившийся 2 голами в чемпионате.

    «Кремонезе»

    В нынешнем сезоне эта команда вполне логично бьется за выживание. В турнирной таблице своего чемпионата «Кремонезе» находится на 18 позиции.

    Более того, отставание от спасительной 17 позиции составляет 6 очков. Да и не побеждал «Кремонезе» еще ни разу.

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    • Зато из 15 матчей новичок 7 свел к ничьей. Огорчает лишь крайне слабый уровень реализации: всего 11 забитых мячей.

    Свой последний матч «Кремонезе» провел ударно. В контрольной встрече команда разнесла в щепки «Дезенциано Кальвину» (7:0).

    Наверняка команда также не будет отсиживаться в тылах. Тем более, в контрольных матчах «Кремонезе» здорово прибавил в реализации. Пусть даже в матчах с ноунеймами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торино» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Кремонезе» дают — 4.84, ничья оценена — в 4.22.

    Туринцы выглядят явно убедительнее новичка Серии А, и даже в контрольной встрече постараются быстро реализовать свое преимущество.

    Наш прогноз — Победа «Торино» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.45.

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    «Торино» — «Кремонезе»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на футбол. «Быки» начнут без раскачки
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