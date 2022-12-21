ПСЖ сыграет на своем поле с «Кевийи Руаном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 14:00 мск. ПСЖ — «Кевийи Руан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Парижане традиционно никого не замечают в своем чемпионате. Лидерство ПСЖ выглядит законным по всем статьям.

Более того, ПСЖ в 15 матчах чемпионата добыл 13 побед при двух паритетах. Да и пропущено всего 9 мячей.

Атака парижан выглядит мощно. Забито 43 мяча, больше половины из которых на счету Килиана Мбаппе и Неймара. Правда, оба в этом матче не сыграют.

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Свой последний поединок команда не может записать себе в актив. ПСЖ в контрольной встрече одолел «Париж» (2:1).

В этом поединке ПСЖ наверняка будет привычно активно атаковать. Даже парижские резервисты способны взломать оборону столь скромного оппонента.

«Кевийи Руан»

В нынешнем сезоне эта команда выглядит не столь уверенно. В турнирной таблице Лиги 2 «Кевийи Руан» находится на 13 позиции.

Самым проблемным звеном команды является оборона. В 15 матчах в свои ворота пропущено 20 мячей.

Атака «Кевийи Руан» выглядит не особо грозно. Игроки команды в 15 матчах забили лишь 17 мячей.

Свой последний матч «Кевийи Руан» провел не столь успешно. В товарищеском поединке команда расписала мировую с «Лавалем» (1:1).

Наверняка команда будет действовать вторым номером. Главным будет сдержать мощные атаки парижан.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.23.

На викторию «Кевийи Руана» дают — 11.00, ничья оценена — в 7.64.

ПСЖ в любом кадровом сочетании будет активно атаковать , и уж точно не оставит шансов представителю Лиги 2.

Наш прогноз — Фора ПСЖ -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.01.