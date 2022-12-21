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    ПСЖ разгромит «Кевийи Руан»

    ПСЖ — «Кевийи Руан». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, товарищеский матч, 21 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Кевийи Руан»
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    Серхио Рамос
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Кевийи Руаном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 14:00 мск. ПСЖ — «Кевийи Руан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 21 Декабря 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 14:00 Кевийи-Руэн Кевийи-Руэн
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    ПСЖ

    Парижане традиционно никого не замечают в своем чемпионате. Лидерство ПСЖ выглядит законным по всем статьям.

    Более того, ПСЖ в 15 матчах чемпионата добыл 13 побед при двух паритетах. Да и пропущено всего 9 мячей.

    Атака парижан выглядит мощно. Забито 43 мяча, больше половины из которых на счету Килиана Мбаппе и Неймара. Правда, оба в этом матче не сыграют.

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    Свой последний поединок команда не может записать себе в актив. ПСЖ в контрольной встрече одолел «Париж» (2:1).

    В этом поединке ПСЖ наверняка будет привычно активно атаковать. Даже парижские резервисты способны взломать оборону столь скромного оппонента.

    «Кевийи Руан»

    В нынешнем сезоне эта команда выглядит не столь уверенно. В турнирной таблице Лиги 2 «Кевийи Руан» находится на 13 позиции.

    Самым проблемным звеном команды является оборона. В 15 матчах в свои ворота пропущено 20 мячей.

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    • Атака «Кевийи Руан» выглядит не особо грозно. Игроки команды в 15 матчах забили лишь 17 мячей.

    Свой последний матч «Кевийи Руан» провел не столь успешно. В товарищеском поединке команда расписала мировую с «Лавалем» (1:1).

    Наверняка команда будет действовать вторым номером. Главным будет сдержать мощные атаки парижан.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.23.

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    На викторию «Кевийи Руана» дают — 11.00, ничья оценена — в 7.64.

    ПСЖ в любом кадровом сочетании будет активно атаковать, и уж точно не оставит шансов представителю Лиги 2.

    Наш прогноз — Фора ПСЖ -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.01.

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    ПСЖ — «Кевийи Руан»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на футбол. ПСЖ разгромит «Кевийи Руан»
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