ПСЖ
Парижане традиционно никого не замечают в своем чемпионате. Лидерство ПСЖ выглядит законным по всем статьям.
Более того, ПСЖ в 15 матчах чемпионата добыл 13 побед при двух паритетах. Да и пропущено всего 9 мячей.
Атака парижан выглядит мощно. Забито 43 мяча, больше половины из которых на счету Килиана Мбаппе и Неймара. Правда, оба в этом матче не сыграют.
Свой последний поединок команда не может записать себе в актив. ПСЖ в контрольной встрече одолел «Париж» (2:1).
В этом поединке ПСЖ наверняка будет привычно активно атаковать. Даже парижские резервисты способны взломать оборону столь скромного оппонента.
«Кевийи Руан»
В нынешнем сезоне эта команда выглядит не столь уверенно. В турнирной таблице Лиги 2 «Кевийи Руан» находится на 13 позиции.
Самым проблемным звеном команды является оборона. В 15 матчах в свои ворота пропущено 20 мячей.
Атака «Кевийи Руан» выглядит не особо грозно. Игроки команды в 15 матчах забили лишь 17 мячей.
Свой последний матч «Кевийи Руан» провел не столь успешно. В товарищеском поединке команда расписала мировую с «Лавалем» (1:1).
Наверняка команда будет действовать вторым номером. Главным будет сдержать мощные атаки парижан.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.23.
На викторию «Кевийи Руана» дают — 11.00, ничья оценена — в 7.64.
ПСЖ
Наш прогноз — Фора ПСЖ -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.01.