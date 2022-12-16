«Лидс» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедад» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 22:45 мск. «Лидс» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

Нынешний сезон для «Лидса» складывается сложно. Команда скромно борется за выживание в высшем свете английского футбола.

При этом «Лидс» имеет проблемы с надежностью тылов. В 14 матчах команда пропустила уже 26 раз.

Зато в атаке у команды дела обстоят вполне прилично. Забито уже 22 мяча, что на уровня середняка АПЛ.

Все прогнозы на футбол

Свой последний поединок команда провела успешно. «Лидс» в товарищеском матче одолел «Эльче» (1:2).

В этом поединке «Лидс» наверняка будет активен в атаке. Забивать в составе англичан есть кому.

«Реал Сосьедад»

В нынешнем сезоне эта команда выступает весьма прилично. В турнирной таблице Примеры «Реал Сосьедад» идет на 3 позиции.

Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 14 матчах игроки «Реал Сосьедад» отличились лишь 19 раз.

Да и оборона «Реал Сосьедад» действует явно не лучшим образом. Команда пропустила 17 мячей, что многовато для претендента на высокие места.

Свой последний матч «Реал Сосьедад» провел не столь удачно. В контрольном поединке «доностьяррас» не смогли переиграть «Райо Вальекано» (1:1).

Правда, до того баски добыли 2 победы к ряду. Да и последнее поражение случилось еще полтора месяца назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лидса» предлагают — 2.39.

На викторию «Реал Сосьедад» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.38.

Обе команды наверняка постараются сыграть максимально эффективно в атаке, и уж точно способны прибавить по ходу встречи .

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.34. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.38.