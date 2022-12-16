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    «Лидс» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 3.34) на футбол, товарищеский матч, 16 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Реал Сосьедад»
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    Джек Харрисон
    «Лидс» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедад» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 22:45 мск. «Лидс» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 16 Декабря 2022 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 22:45 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Лидс»

    Нынешний сезон для «Лидса» складывается сложно. Команда скромно борется за выживание в высшем свете английского футбола.

    При этом «Лидс» имеет проблемы с надежностью тылов. В 14 матчах команда пропустила уже 26 раз.

    Зато в атаке у команды дела обстоят вполне прилично. Забито уже 22 мяча, что на уровня середняка АПЛ.

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    Свой последний поединок команда провела успешно. «Лидс» в товарищеском матче одолел «Эльче» (1:2).

    В этом поединке «Лидс» наверняка будет активен в атаке. Забивать в составе англичан есть кому.

    «Реал Сосьедад»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает весьма прилично. В турнирной таблице Примеры «Реал Сосьедад» идет на 3 позиции.

    Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 14 матчах игроки «Реал Сосьедад» отличились лишь 19 раз.

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    • Да и оборона «Реал Сосьедад» действует явно не лучшим образом. Команда пропустила 17 мячей, что многовато для претендента на высокие места.

    Свой последний матч «Реал Сосьедад» провел не столь удачно. В контрольном поединке «доностьяррас» не смогли переиграть «Райо Вальекано» (1:1).

    Правда, до того баски добыли 2 победы к ряду. Да и последнее поражение случилось еще полтора месяца назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лидса» предлагают — 2.39.

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    На викторию «Реал Сосьедад» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.38.

    Обе команды наверняка постараются сыграть максимально эффективно в атаке, и уж точно способны прибавить по ходу встречи.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.34. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.38.

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    «Лидс» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 16.12.2022. Прогнозы на футбол. Голевой бартер после перерыва заказывали?!
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