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    АЕК разгромит «Кифисию»

    «Кифисия» — АЕК. Прогноз, ставка (к. 3.04) на футбол, Кубок Греции, 15 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АЕК Афины
    Прогноз и ставки на «Кифисия» — АЕК
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    Стивен Цубер
    «Кифисия» сыграет на своем поле с АЕКом в рамках 1/8 финала Кубка Греции. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 22:30 мск. «Кифисия» — АЕК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кифисия»

    Эта команда борется за повышение в классе. На текущий момент она лидирует во втором по рангу дивизионе, набрав максимум очков — 18.

    Главным фактором успеха команды является надежная оборона. В 6 матчах пропущен всего 1 мяч.

    В предыдущем туре «Кифисия» вновь добыла 3 очка. Дома команда минимально обыграла «Иерапетру».

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    «Кифисия» имеет неплохие атакующие показатели. В 6 матчах игроки команды наколотили 14 мячей.

    В этом матче хозяева наверняка будут действовать вторым номером. Дать бой гранду греческого футбола будет прекрасной мотивацией.

    АЕК

    АЕК привычно борется за самые высокие места. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидера на 8 очков.

    В минувшем туре чемпионата АЕК добыл один зачетный пункт. Ничью с «Олимпиакосом» (0:0) можно смело аттестовать, как неплохой результат.

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    • С надежностью тылов у команды все в полном порядке. АЕК пропустил в свои ворота лишь 5 мячей.

    А вот атака отличается неплохой голевой отдачей. В 13 турах Суперлиги игроки афинского клуба забили 23 мяча.

    Удачно сложился для команды последний товарищеский поединок. АЕК уверенно расправился с «Сереном» (0:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу АЕКа предлагают — 1.28.

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    На викторию «Кифисии» дают — 10.00, ничья оценена — в 5.40.

    Гости на голову сильнее соперника, к тому же мотивированы создать голевой задел перед ответным поединком.

    Наш прогноз — Фора АЕКа -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.

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    «Кифисия» — АЕК: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на футбол. АЕК разгромит «Кифисию»
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