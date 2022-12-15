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    «Вилланы» затопят «желтую субмарину»

    «Астон Вилла» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, товарищеский матч, 15 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Вильярреал»
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    Люка Динь
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 23:00 мск. «Астон Вилла» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 15 Декабря 2022 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 23:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Астон Вилла»

    Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Астон Вилла» находится лишь на 12 месте в АПЛ.

    При этом «Астон Вилла» опережает опасную зону лишь на 5 очков. Да и забивают игроки команды нечасто — 16 мячей в 15 матчах.

    При этом оборона команды действует не самым надежным образом. В свои ворота пропущено уже 22 мяча.

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    Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Астон Вилла» в товарищеском матче не сумела одолеть «Брайтон» (2:2).

    В этом поединке «Астон Вилла» наверняка будет активна в атаке. Тем паче, состав у команды по именам весьма приличный.

    «Вильярреал»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает явно ниже своего уровня. В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» идет лишь на 9 позиции.

    Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 14 матчах игроки «желтой субмарины» настреляли только 15 мячей.

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    • А вот оборона «Вильярреала» действует монолитно. Команда пропустила всего лишь 10 мячей в свои ворота.

    Свой последний матч «Вильярреал» провел успешно. Испанцы перестреляли «Галатасарай» (3:4) в контрольной встрече.

    Правда, до того команда уступила «Фенербахче» (2:1). В общем, стабильностью в игре испанцев и не пахнет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.11.

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    На викторию «Вильярреала» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.60.

    «Вилланы» несколько прибавили в осеннем цикле, да и состав команды близок к оптимальному.

    Наш прогноз — Победа «Астон Виллы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.65.

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    «Астон Вилла» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на футбол. «Вилланы» затопят «желтую субмарину»
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