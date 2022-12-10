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    «Ренн» переиграет «кельтов»

    «Ренн» — «Селтик». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, товарищеский матч, 10 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Селтик»
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    Мартен Терье
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Селтиком» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 13:00 мск. «Ренн» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 10 Декабря 2022 года
    Селтик
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Селтик 23:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Ренн»

    Эта команда проводит продуктивный сезон. «Ренн» находится на высоком 3 месте в Лиге 1.

    При этом «Ренн» довольно неплохо атакует. Бретонцы в 15 турах настреляли 31 мяч в ворота соперников.

    Оборона команды также смотрится вполне монолитно. Пропущено всего 14 мячей, что является одним из лучших показателей во французской лиге.

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    Свой последний поединок команда провела успешно. Дома бретонцы сумели сломить сопротивление «Тулузы» (2:1).

    В этом поединке «Ренн» наверняка будет активно атаковать. Состав у команды крепкий, да и лидеры в отличных кондициях.

    «Селтик»

    В нынешнем сезоне эта команда выглядит довольно мощно. На текущий момент «Селтик» уверенно лидирует в своем чемпионате.

    Более того, отрыв от «Рейнджерс» составляет уже 9 очков. Да и атака «кельтов» впечатляет: 50 голов в 15 матчах.

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    • Да и проигрывает «Селтик» крайне редко. Из 15 поединков шотландского чемпионата команда уступила лишь в одном.

    Надежны и оборонительные порядки «кельтов». В 15 турах пропущено всего 13 мячей.

    В этом поединке команда постарается сыграть с позиции силы. Правда, в двух последних контрольных встречах «кельты» проиграли.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 2.25.

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    На викторию «Селтика» дают — 2.65, ничья оценена — в 3.40.

    Бретонцы давно не знают горечи поражений, и наверняка мотивированы одолеть сильнейший шотландский клуб.

    Наш прогноз — Победа «Ренна». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.

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    «Ренн» — «Селтик»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 10.12.2022. Прогнозы на футбол. «Ренн» переиграет «кельтов»
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