«Ренн» сыграет на своем поле с «Селтиком» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 13:00 мск. «Ренн» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

Эта команда проводит продуктивный сезон. «Ренн» находится на высоком 3 месте в Лиге 1.

При этом «Ренн» довольно неплохо атакует. Бретонцы в 15 турах настреляли 31 мяч в ворота соперников.

Оборона команды также смотрится вполне монолитно. Пропущено всего 14 мячей, что является одним из лучших показателей во французской лиге.

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Свой последний поединок команда провела успешно. Дома бретонцы сумели сломить сопротивление «Тулузы» (2:1).

В этом поединке «Ренн» наверняка будет активно атаковать. Состав у команды крепкий, да и лидеры в отличных кондициях.

«Селтик»

В нынешнем сезоне эта команда выглядит довольно мощно. На текущий момент «Селтик» уверенно лидирует в своем чемпионате.

Более того, отрыв от «Рейнджерс» составляет уже 9 очков. Да и атака «кельтов» впечатляет: 50 голов в 15 матчах.

Да и проигрывает «Селтик» крайне редко. Из 15 поединков шотландского чемпионата команда уступила лишь в одном.

Надежны и оборонительные порядки «кельтов». В 15 турах пропущено всего 13 мячей.

В этом поединке команда постарается сыграть с позиции силы. Правда, в двух последних контрольных встречах «кельты» проиграли.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 2.25.

На викторию «Селтика» дают — 2.65, ничья оценена — в 3.40.

Бретонцы давно не знают горечи поражений , и наверняка мотивированы одолеть сильнейший шотландский клуб.

Наш прогноз — Победа «Ренна». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.