«Остенде» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 19:00 мск. «Остенде» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Остенде»

«Остенде» проводит не самый успешный свой сезон. Команда находится на скромнейшем 14 месте в чемпионате Бельгии.

При этом «Остенде» имеет сложности с реализацией. В 17 турах забито всего лишь 20 мячей в ворота соперников.

В предыдущем своем официальном поединке «Остенде» провалился. Команда на выезде разгромно уступила «Вестерло» (6:0).

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В обороне команда также действует неудачно. В 17 матчах чемпионата она пропустила уже 37 раз.

В этом поединке команда явно будет действовать вторым номером. Соперник силен, и является неплохим раздражителем.

«Лилль»

Нынешний сезон для этой команды складывается непросто. «Лилль» скромно борется за выход в еврокубки.

На текущий момент «доги» осели на 7 месте в Лиге 1. Причем отставание от 5 позиции составляет 2 очка.

«Лилль» в своем последнем контрольном матче выглядел неплохо. Минимальная победа над «Брюгге» вышла логичной.

Без нескольких ведущих игроков «Лиллю» будет не так просто. Впрочем, в неплохих кондициях находится форвард Жонатан Бамба.

Наверняка в этом поединке «доги» будут активно атаковать. Быть может, свой шанс найдет и опытный Реми Кабелла.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 1.94.

На викторию «Остенде» дают — 3.44, ничья оценена — в 3.56.

«Лилль» выше классом, и наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке с первых минут встречи.

Наш прогноз — Победа «Лилля» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Победа «Лилля» во 2 тайме за 2.37.