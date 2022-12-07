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    «Доги» быстро загрызут бельгийцев

    «Остенде» — «Лилль». Прогноз, ставка (к. 2.56) на футбол, товарищеский матч, 7 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Остенде» — «Лилль»
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    Реми Кабелла
    «Остенде» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 19:00 мск. «Остенде» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Декабря 2022 года
    Остенде
  • Остенде
    •  Остенде 19:00 Лилль Лилль
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Остенде»

    «Остенде» проводит не самый успешный свой сезон. Команда находится на скромнейшем 14 месте в чемпионате Бельгии.

    При этом «Остенде» имеет сложности с реализацией. В 17 турах забито всего лишь 20 мячей в ворота соперников.

    В предыдущем своем официальном поединке «Остенде» провалился. Команда на выезде разгромно уступила «Вестерло» (6:0).

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    В обороне команда также действует неудачно. В 17 матчах чемпионата она пропустила уже 37 раз.

    В этом поединке команда явно будет действовать вторым номером. Соперник силен, и является неплохим раздражителем.

    «Лилль»

    Нынешний сезон для этой команды складывается непросто. «Лилль» скромно борется за выход в еврокубки.

    На текущий момент «доги» осели на 7 месте в Лиге 1. Причем отставание от 5 позиции составляет 2 очка.

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  • 01/12/2022

    • «Лилль» в своем последнем контрольном матче выглядел неплохо. Минимальная победа над «Брюгге» вышла логичной.

    Без нескольких ведущих игроков «Лиллю» будет не так просто. Впрочем, в неплохих кондициях находится форвард Жонатан Бамба.

    Наверняка в этом поединке «доги» будут активно атаковать. Быть может, свой шанс найдет и опытный Реми Кабелла.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 1.94.

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    На викторию «Остенде» дают — 3.44, ничья оценена — в 3.56.

    «Лилль» выше классом, и наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Лилля» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Победа «Лилля» во 2 тайме за 2.37.

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    «Остенде» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 07.12.2022. Прогнозы на футбол. «Доги» быстро загрызут бельгийцев
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