«Хаддерсфилд»
Эта команда нынешний сезон проводит отвратительно. Команда позорно бьется за выживание во втором по рангу английском дивизионе.
В Чемпионшипе команда находится на последнем 24 месте. Причем отставание от спасительной 21 позиции составляет 4 очка.
В предыдущем своем поединке «Хаддерсфилд» разочаровал. Дома команда не сумела одолеть «Суонси» (0:0).
Интересно, что до того «Хаддерсфилд» обыграл на выезде КПР (2:3). Да и вообще, стабильностью результатов команда не блещет.
Игрокам команды необходима практика матчей с сильными оппонентами. Мотивации на матч с грандом греческого футбола будет предостаточно.
«Олимпиакос»
Эта команда нынешний сезон проводит неудачно. Текущее 4 место является форменным провалом.
Причем «Олимпиакос» слабовато атакует. В 13 матчах своего чемпионата игроки команды забили всего 18 мячей.
«Олимпиакос» в своем последнем матче также не забил. В поединке с АЕКом была зафиксирована сухая ничья.
В этой встрече «Олимпиакос» наверняка будет действовать первым номером. Греки даже в условиях кадровой ротации сильнее оппонента.
Вероятно, греческий клуб пойдет в атаку с первых минут матча. Все для этого у команды имеется.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 1.58.
На викторию «Хаддерсфилда» дают — 6.42, ничья оценена — в 3.71.
Греки сильнее, что и намерены продемонстрировать с первых минут матча, к тому же англичане крайне нестабильны.
Наш прогноз — Победа «Олимпиакоса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.14.