«Хаддерсфилд» сыграет на своем поле с «Олимпиакосом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 18:00 мск. «Хаддерсфилд» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд»

Эта команда нынешний сезон проводит отвратительно. Команда позорно бьется за выживание во втором по рангу английском дивизионе.

В Чемпионшипе команда находится на последнем 24 месте. Причем отставание от спасительной 21 позиции составляет 4 очка.

В предыдущем своем поединке «Хаддерсфилд» разочаровал. Дома команда не сумела одолеть «Суонси» (0:0).

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Интересно, что до того «Хаддерсфилд» обыграл на выезде КПР (2:3). Да и вообще, стабильностью результатов команда не блещет.

Игрокам команды необходима практика матчей с сильными оппонентами. Мотивации на матч с грандом греческого футбола будет предостаточно.

«Олимпиакос»

Эта команда нынешний сезон проводит неудачно. Текущее 4 место является форменным провалом.

Причем «Олимпиакос» слабовато атакует. В 13 матчах своего чемпионата игроки команды забили всего 18 мячей.

«Олимпиакос» в своем последнем матче также не забил. В поединке с АЕКом была зафиксирована сухая ничья.

В этой встрече «Олимпиакос» наверняка будет действовать первым номером. Греки даже в условиях кадровой ротации сильнее оппонента.

Вероятно, греческий клуб пойдет в атаку с первых минут матча. Все для этого у команды имеется.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 1.58.

На викторию «Хаддерсфилда» дают — 6.42, ничья оценена — в 3.71.

Греки сильнее, что и намерены продемонстрировать с первых минут матча, к тому же англичане крайне нестабильны.

Наш прогноз — Победа «Олимпиакоса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.14.