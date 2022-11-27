«Ростов» сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 14:00 мск. «Ростов» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Ростовчане обязаны исключительно побеждать. Команда Валерия Карпина еще может выйти из группы.

Наверняка в этом поединке Карпин бросит в бой лучшие силы. Атакующий потенциал у «Ростова» высокий, пора бы его продемонстрировать в Кубке.

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В предыдущем туре Кубка России «Ростов» уступил. Поражение от «Оренбурга» получилось обидным (4:2).

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Поединки с «Ахматом» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Ростов» проиграл в четырех.

«Ахмат»

Грозненцам явно не хватает стабильности. Правда, пока в своей группе Кубка России чеченский клуб лидирует.

В минувшем туре Кубка «Ахмат» добыл победу. Дома были обыграны московские динамовцы (2:1).

Меньше месяца назад «Ахмат» дома уступил «Ростову» в рамках РПЛ (1:2). Причем до того грозненцы не проигрывали ростовчанам почти два года.

В этой встрече «Ахмат» устроит и ничья. Правда, вряд ли гости будут действовать сугубо от обороны.

Прогноз и ставка

На победу «Ростова» в этом матче можно поставить за 2.42, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Ахмата» — за 3.09.

«Ростов» наверняка будет активно атаковать . «Ахмат» имеет проблемы с надежностью тылов.

Команда Карпина мотивирована выйти в плей-офф Кубка России. Наши прогноз и ставка — Победа «Ростова» с коэффициентом 2.42.