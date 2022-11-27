«Ростов»
Ростовчане обязаны исключительно побеждать. Команда Валерия Карпина еще может выйти из группы.
Наверняка в этом поединке Карпин бросит в бой лучшие силы. Атакующий потенциал у «Ростова» высокий, пора бы его продемонстрировать в Кубке.
Коэффициенты матча Ростов — Ахмат
В предыдущем туре Кубка России «Ростов» уступил. Поражение от «Оренбурга» получилось обидным (4:2).
Поединки с «Ахматом» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Ростов» проиграл в четырех.
«Ахмат»
Грозненцам явно не хватает стабильности. Правда, пока в своей группе Кубка России чеченский клуб лидирует.
В минувшем туре Кубка «Ахмат» добыл победу. Дома были обыграны московские динамовцы (2:1).
Меньше месяца назад «Ахмат» дома уступил «Ростову» в рамках РПЛ (1:2). Причем до того грозненцы не проигрывали ростовчанам почти два года.
В этой встрече «Ахмат» устроит и ничья. Правда, вряд ли гости будут действовать сугубо от обороны.
Прогноз и ставка
На победу «Ростова» в этом матче можно поставить за 2.42, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Ахмата» — за 3.09.
«Ростов»
Команда Карпина мотивирована выйти в плей-офф Кубка России. Наши прогноз и ставка — Победа «Ростова» с коэффициентом 2.42.