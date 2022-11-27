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    Команда Карпина одолеет «Ахмат»

    «Ростов» — «Ахмат». Прогноз, ставка (к. 2.42) на футбол, Кубок России, 27 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Ахмат»
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    Валерий Карпин
    «Ростов» сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 14:00 мск. «Ростов» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 27 Ноября 2022 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 14:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Ростов»

    Ростовчане обязаны исключительно побеждать. Команда Валерия Карпина еще может выйти из группы.

    Наверняка в этом поединке Карпин бросит в бой лучшие силы. Атакующий потенциал у «Ростова» высокий, пора бы его продемонстрировать в Кубке.

    Коэффициенты матча Ростов — Ахмат

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    В предыдущем туре Кубка России «Ростов» уступил. Поражение от «Оренбурга» получилось обидным (4:2).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Ахматом» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Ростов» проиграл в четырех.

    «Ахмат»

    Грозненцам явно не хватает стабильности. Правда, пока в своей группе Кубка России чеченский клуб лидирует.

    В минувшем туре Кубка «Ахмат» добыл победу. Дома были обыграны московские динамовцы (2:1).

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    • Меньше месяца назад «Ахмат» дома уступил «Ростову» в рамках РПЛ (1:2). Причем до того грозненцы не проигрывали ростовчанам почти два года.

    В этой встрече «Ахмат» устроит и ничья. Правда, вряд ли гости будут действовать сугубо от обороны.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ростова» в этом матче можно поставить за 2.42, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Ахмата» — за 3.09.

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    «Ростов» наверняка будет активно атаковать. «Ахмат» имеет проблемы с надежностью тылов.

    Команда Карпина мотивирована выйти в плей-офф Кубка России. Наши прогноз и ставка — Победа «Ростова» с коэффициентом 2.42.

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    «Ростов» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 27.11.2022. Прогнозы на футбол. Команда Карпина одолеет «Ахмат»
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