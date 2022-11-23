«Крылья Советов» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 18:00 мск. «Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

Самарцы мотивированы занять одно из первых двух мест в сложнейшей группе. Правда, для этого команде Игоря Осинькина нужно опередить «Спартак» либо «Зенит».

«Крылья Советов» демонстрируют симпатичный футбол. Команда старается строить игру креативно.

Коэффициенты матча Крылья Советов — Спартак 1X2Новым игрокам 3.703.801.95Фрибет$40

В предыдущем туре чемпионата команда «Крылья Советов» не смогли разжиться даже одним баллом. Дома самарцы уступили «Ростову» (1:2).

Все прогнозы на футбол

Поединки с «красно-белыми» для команды традиционно складываются сложно. Пять последних очных поединков были проиграны.

«Спартак»

Команда Гильермо Абаскаля в чемпионате идет на 2 месте. Впереди только «Зенит», отставание от которого составляет 6 очков.

В минувшем туре РПЛ «Спартаку» удалось разжиться заветными тремя баллами. В дерби с «Локомотивом» команда Абаскаля была сильнее (1:2).

А вот в своей группе Кубка России спартаковцы лидируют. Все четыре поединка в группе команда выиграла.

Из девяти кубковых голов «Спартака» три на счету Квинси Промеса. Голландец проводит просто блестящий сезон.

Прогноз и ставка

На победу «Спартака» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Крыльев Советов» — за 3.70.

«Крылья Советов» имеет проблемы с реализацией . «Спартак» постарается укрепить лидерство в группе.

Спартаковцы сейчас на ходу, что и докажут в очередной раз. Наши прогноз и ставка — Победа «Спартака» с коэффициентом 2.01.