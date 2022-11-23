«Крылья Советов»
Самарцы мотивированы занять одно из первых двух мест в сложнейшей группе. Правда, для этого команде Игоря Осинькина нужно опередить «Спартак» либо «Зенит».
«Крылья Советов» демонстрируют симпатичный футбол. Команда старается строить игру креативно.
Коэффициенты матча Крылья Советов — Спартак
В предыдущем туре чемпионата команда «Крылья Советов» не смогли разжиться даже одним баллом. Дома самарцы уступили «Ростову» (1:2).
Поединки с «красно-белыми» для команды традиционно складываются сложно. Пять последних очных поединков были проиграны.
«Спартак»
Команда Гильермо Абаскаля в чемпионате идет на 2 месте. Впереди только «Зенит», отставание от которого составляет 6 очков.
В минувшем туре РПЛ «Спартаку» удалось разжиться заветными тремя баллами. В дерби с «Локомотивом» команда Абаскаля была сильнее (1:2).
А вот в своей группе Кубка России спартаковцы лидируют. Все четыре поединка в группе команда выиграла.
Из девяти кубковых голов «Спартака» три на счету Квинси Промеса. Голландец проводит просто блестящий сезон.
Прогноз и ставка
На победу «Спартака» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Крыльев Советов» — за 3.70.
«Крылья Советов»
Спартаковцы сейчас на ходу, что и докажут в очередной раз. Наши прогноз и ставка — Победа «Спартака» с коэффициентом 2.01.