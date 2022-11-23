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    Очередная победа «Спартака»?

    «Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Кубок России, 23 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Спартак»
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    Квинси Промес
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 18:00 мск. «Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 23 Ноября 2022 года

    «Крылья Советов»

    Самарцы мотивированы занять одно из первых двух мест в сложнейшей группе. Правда, для этого команде Игоря Осинькина нужно опередить «Спартак» либо «Зенит».

    «Крылья Советов» демонстрируют симпатичный футбол. Команда старается строить игру креативно.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Спартак

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    В предыдущем туре чемпионата команда «Крылья Советов» не смогли разжиться даже одним баллом. Дома самарцы уступили «Ростову» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «красно-белыми» для команды традиционно складываются сложно. Пять последних очных поединков были проиграны.

    «Спартак»

    Команда Гильермо Абаскаля в чемпионате идет на 2 месте. Впереди только «Зенит», отставание от которого составляет 6 очков.

    В минувшем туре РПЛ «Спартаку» удалось разжиться заветными тремя баллами. В дерби с «Локомотивом» команда Абаскаля была сильнее (1:2).

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    • А вот в своей группе Кубка России спартаковцы лидируют. Все четыре поединка в группе команда выиграла.

    Из девяти кубковых голов «Спартака» три на счету Квинси Промеса. Голландец проводит просто блестящий сезон.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Крыльев Советов» — за 3.70.

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    «Крылья Советов» имеет проблемы с реализацией. «Спартак» постарается укрепить лидерство в группе.

    Спартаковцы сейчас на ходу, что и докажут в очередной раз. Наши прогноз и ставка — Победа «Спартака» с коэффициентом 2.01.

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