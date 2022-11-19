19 ноября сборная Гибралтара примет команду Андорры в товарищеском поединке. Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Гибралтар — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гибралтар

Сборная Гибралтара — андердог европейского футбола. Команда каждый раз отборочные компании к чемпионатам мира и Европы заканчивала на последней позиции.

Но у «пятьдесят четвертых» есть и некоторые достижения. Так, они смогли по итогам позапрошлой Лиги наций подняться из дивизиона D до дивизиона С. Правда, конкуренцию выиграли у таких же «титанов футбола» как и они — у Лихтенштейна и Сан-Марино.

Коэффициенты матча Гибралтар — Андорра 1X2Новым игрокам 3.103.152.40Фрибет$40

Отборочную компанию к чемпионату мира в Катаре коллектив Хулио Рибаса ожидаемо провел плохо, проиграв все десять встреч с общим счетом 4:43.

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В своем прошлом матче в рамках товарищеской встречи сборная обыграла Лихтенштейн (2:0), чем прервала свою серию из 23 игр без побед.

Андорра

Сборная Андорры никогда не играла в финальных стадиях чемпионатов Европы и мира, считается одним из аутсайдеров европейского футбола.

«Почтальоны» после матчей в Лиге Наций Лиги D смогли набрать 8 очков и таким образом расположились на третьем месте в группе. Команда забила соперникам 6 голов, а в свои ворота пропустила — 7.

Сборная Андорры до этого момента смогла набрать очки с аутсайдером группы Лихтенштейном, дважды обыграв его — 2:1 дома и 0:2 на выезде, а также — с Молдовой, сыграв вничью со счетом 0:0, и Латвией — 1:1.

В последних двух поединках во всех турнирах, включая один товарищеских, пиренейцы не знают побед при одной ничьей и одном поражении.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.