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    Позволит ли Гибралтар победить Андорре?

    Гибралтар — Андорра. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, товарищеский матч, 19 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гибралтар — Андорра
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    Андорра не выиграла два последних матча
    19 ноября сборная Гибралтара примет команду Андорры в товарищеском поединке. Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Гибралтар — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 19 Ноября 2022 года
    Гибралтар
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    Гибралтар

    Сборная Гибралтара — андердог европейского футбола. Команда каждый раз отборочные компании к чемпионатам мира и Европы заканчивала на последней позиции.

    Но у «пятьдесят четвертых» есть и некоторые достижения. Так, они смогли по итогам позапрошлой Лиги наций подняться из дивизиона D до дивизиона С. Правда, конкуренцию выиграли у таких же «титанов футбола» как и они — у Лихтенштейна и Сан-Марино.

    Коэффициенты матча Гибралтар — Андорра

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    Отборочную компанию к чемпионату мира в Катаре коллектив Хулио Рибаса ожидаемо провел плохо, проиграв все десять встреч с общим счетом 4:43.

    Все прогнозы на футбол

    В своем прошлом матче в рамках товарищеской встречи сборная обыграла Лихтенштейн (2:0), чем прервала свою серию из 23 игр без побед.

    Андорра

    Сборная Андорры никогда не играла в финальных стадиях чемпионатов Европы и мира, считается одним из аутсайдеров европейского футбола.

    «Почтальоны» после матчей в Лиге Наций Лиги D смогли набрать 8 очков и таким образом расположились на третьем месте в группе. Команда забила соперникам 6 голов, а в свои ворота пропустила — 7.

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    • Сборная Андорры до этого момента смогла набрать очки с аутсайдером группы Лихтенштейном, дважды обыграв его — 2:1 дома и 0:2 на выезде, а также — с Молдовой, сыграв вничью со счетом 0:0, и Латвией — 1:1.

    В последних двух поединках во всех турнирах, включая один товарищеских, пиренейцы не знают побед при одной ничьей и одном поражении.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

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    Гибралтар — Андорра: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 19.11.2022. Прогнозы на футбол. Позволит ли Гибралтар победить Андорре?
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