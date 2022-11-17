17 ноября в Абу-Даби состоится товарищеский поединок между сборными Ганы и Швейцарии. Начало в 13:00 мск. Гана — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гана

Гана пробилась в основной этап Кубка африканских наций. Команда проводила стыковые матчи и в финальной стадии смогла обыграть Нигерию. Противостояние выдалось тяжелым.

По итогу Гана сыграла с Нигерией вничью 2:2 по сумме двух встреч, а развязка наступила в серии пенальти, которую команда и выиграла.

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Решающий матч с Нигерией припал на начало сентября. В конце месяца коллектив проиграл сборной Бразилии 0:3, а после этого выиграл у Никарагуа 1:0.

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Отметит, что «черные звезды» проиграли в двух из трех последних товарищеских матчей.

Швейцария

Швейцарцы заметно прибавили прошлым летом и почти смогли пройти в плей-офф Лиги наций А. Там они заняли третье место в своей группе с отставанием в один пункт от Португалии.

К поединку с Ганой команда подходит с серией из трех побед подряд, которая началась с домашних 1:0 с Португалией.

В конце сентября Швейцария провела еще два матча в Лиге наций. Ей удалось набрать три очка в игре против Испании (2:1), а затем добиться того же результата в поединке с Чехией (2:1).

Последний товарищеский матч номинальные гости проводили 29 марта, когда сыграли с Косово вничью 1:1.

Прогноз и ставка

Швейцарию стоит считать фаворитом за ее успешные выступления в Лиге наций. Букмекеры так и сделали, дав на нее 2.00. Победа Ганы оценивается коэффициентом 3.90.

«Красные крестоносцы» находятся в хорошей форме. Перед стартом ЧМ победа в предстоящем матче даст заряд уверенности всей команде.

До этого швейцарцы обыгрывали соперников и посильнее. Рекомендуемая ставка — победа Швейцарии с коэффициентом 2.00.