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    Швейцария получит заряд уверенности перед стартом ЧМ

    Гана — Швейцария. Ставки (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 17 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гана — Швейцария
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    17 ноября в Абу-Даби состоится товарищеский поединок между сборными Ганы и Швейцарии. Начало в 13:00 мск. Гана — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Ноября 2022 года
    Швейцария
  • Берн
    •  Швейцария 13:00 Гана Гана
  • Аккра
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    Гана

    Гана пробилась в основной этап Кубка африканских наций. Команда проводила стыковые матчи и в финальной стадии смогла обыграть Нигерию. Противостояние выдалось тяжелым.

    По итогу Гана сыграла с Нигерией вничью 2:2 по сумме двух встреч, а развязка наступила в серии пенальти, которую команда и выиграла.

    Коэффициенты матча Швейцария — Гана

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    Решающий матч с Нигерией припал на начало сентября. В конце месяца коллектив проиграл сборной Бразилии 0:3, а после этого выиграл у Никарагуа 1:0.

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    Отметит, что «черные звезды» проиграли в двух из трех последних товарищеских матчей.

    Швейцария

    Швейцарцы заметно прибавили прошлым летом и почти смогли пройти в плей-офф Лиги наций А. Там они заняли третье место в своей группе с отставанием в один пункт от Португалии.

    К поединку с Ганой команда подходит с серией из трех побед подряд, которая началась с домашних 1:0 с Португалией.

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    • В конце сентября Швейцария провела еще два матча в Лиге наций. Ей удалось набрать три очка в игре против Испании (2:1), а затем добиться того же результата в поединке с Чехией (2:1).

    Последний товарищеский матч номинальные гости проводили 29 марта, когда сыграли с Косово вничью 1:1.

    Прогноз и ставка

    Швейцарию стоит считать фаворитом за ее успешные выступления в Лиге наций. Букмекеры так и сделали, дав на нее 2.00. Победа Ганы оценивается коэффициентом 3.90.

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    «Красные крестоносцы» находятся в хорошей форме. Перед стартом ЧМ победа в предстоящем матче даст заряд уверенности всей команде.

    До этого швейцарцы обыгрывали соперников и посильнее. Рекомендуемая ставка — победа Швейцарии с коэффициентом 2.00.

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    Гана — Швейцария: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.11.2022. Прогнозы на футбол. Швейцария получит заряд уверенности перед стартом ЧМ
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