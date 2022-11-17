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    Румыния не оставит шансов словенцам

    Румыния — Словения. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, товарищеский матч, 17 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Словения
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    Флорин Тэнасе
    Румыния сыграет на своем поле со Словенией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 19:30 мск. Румыния — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Ноября 2022 года
    Румыния
  • Бухарест
    •  Румыния 19:30 Словения Словения
  • Любляна
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    Румыния

    Румыния ужасно выступила в Лиге наций. Команда заняла последнее место в своей группе, пропустив вперед даже черногорцев.

    Да и вообще, стабильностью команда не отличается. Например, в июне румыны дома были разгромлены Черногорией (0:3).

    Коэффициенты матча Румыния — Словения

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    А вот свой последний поединок сборная Румынии выиграла. Правда, разгром над Боснией и Герцеговиной (4:1) турнирного значения уже не имел.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки против словенцев для команды исторически складываются успешно. Из пяти последних матчей румыны выиграли трижды.

    Словения

    Словения в Лиге наций выступила неудачно. Команда опередила только шведов, а Сербия с Норвегией были объективно сильнее.

    Свой последний матч Словения провела относительно успешно. На выезде команда не дала себя обыграть Швеции (1:1).

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    • Вот только с реализацией у словенцев не ладится. В шести турах Лиги наций команда забила только 6 мячей.

    Наверняка в этом поединке Словения будет иметь шансы у ворот соперника. Да и забивать в составе гостей найдется кому.

    Прогноз и ставка

    На победу Румынии в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу Словении — за 3.20.

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    Румыния неплохо выглядит в атаке. Словенцы имеют заметные трудности в плане реализации.

    Румыния смотрится монолитнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа Румынии с коэффициентом 2.15.

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    Румыния — Словения: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 17.11.2022. Прогнозы на футбол. Румыния не оставит шансов словенцам
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