Румыния
Румыния ужасно выступила в Лиге наций. Команда заняла последнее место в своей группе, пропустив вперед даже черногорцев.
Да и вообще, стабильностью команда не отличается. Например, в июне румыны дома были разгромлены Черногорией (0:3).
Коэффициенты матча Румыния — Словения
А вот свой последний поединок сборная Румынии выиграла. Правда, разгром над Боснией и Герцеговиной (4:1) турнирного значения уже не имел.
Поединки против словенцев для команды исторически складываются успешно. Из пяти последних матчей румыны выиграли трижды.
Словения
Словения в Лиге наций выступила неудачно. Команда опередила только шведов, а Сербия с Норвегией были объективно сильнее.
Свой последний матч Словения провела относительно успешно. На выезде команда не дала себя обыграть Швеции (1:1).
Вот только с реализацией у словенцев не ладится. В шести турах Лиги наций команда забила только 6 мячей.
Наверняка в этом поединке Словения будет иметь шансы у ворот соперника. Да и забивать в составе гостей найдется кому.
Прогноз и ставка
На победу Румынии в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу Словении — за 3.20.
Румыния неплохо выглядит в атаке. Словенцы
Румыния смотрится монолитнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа Румынии с коэффициентом 2.15.