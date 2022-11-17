Румыния сыграет на своем поле со Словенией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 19:30 мск. Румыния — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Румыния

Румыния ужасно выступила в Лиге наций. Команда заняла последнее место в своей группе, пропустив вперед даже черногорцев.

Да и вообще, стабильностью команда не отличается. Например, в июне румыны дома были разгромлены Черногорией (0:3).

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А вот свой последний поединок сборная Румынии выиграла. Правда, разгром над Боснией и Герцеговиной (4:1) турнирного значения уже не имел.

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Поединки против словенцев для команды исторически складываются успешно. Из пяти последних матчей румыны выиграли трижды.

Словения

Словения в Лиге наций выступила неудачно. Команда опередила только шведов, а Сербия с Норвегией были объективно сильнее.

Свой последний матч Словения провела относительно успешно. На выезде команда не дала себя обыграть Швеции (1:1).

Вот только с реализацией у словенцев не ладится. В шести турах Лиги наций команда забила только 6 мячей.

Наверняка в этом поединке Словения будет иметь шансы у ворот соперника. Да и забивать в составе гостей найдется кому.

Прогноз и ставка

На победу Румынии в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу Словении — за 3.20.

Румыния неплохо выглядит в атаке. Словенцы имеют заметные трудности в плане реализации .

Румыния смотрится монолитнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа Румынии с коэффициентом 2.15.