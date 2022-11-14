«Черноморец»
«Черноморец» в нынешнем сезоне борется за выживание. Несмотря на сильный по именам состав, у одесситов многое не клеится.
В предыдущем туре была добыта первая виктория в чемпионате. «Моряки» на выезде минимально одолели «Минай».
Правда, одесситы все равно остались на дне турнирной таблицы. Да и всего 6 забитых мячей — явный показатель проблем с реализацией.
Матчи с львовянами для команды складываются традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч были выиграны две при одном поражении.
«Львов»
Эта команда также сражается за сохранение прописки в элите. Правда, сейчас «львы» поднялись на 12 место.
Вот и минувший тур также стал для команды успешным. «Львов» обыграл в дерби «Рух» со счетом 2:1.
Причем эта виктория стала для команды лишь второй в чемпионате. Да и с обороной неладно: 17 пропущенных мячей.
Лидером атак команды в нынешнем сезоне можно считать Романа Дебелко. Форвард отличился уже тремя голами.
Прогноз и ставка
На победу «Черноморца» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Львова» — за 3.50.
«Черноморец»
«Львов» традиционно сложно играет с «моряками».
«Черноморец» наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Черноморца» с коэффициентом 2.05.