ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто ФирминоСборная неудачников. Фирмино, Де Хеа, Тьяго и другие звезды, которых не взяли на ЧМ-2022 Игроки «Спартака»Такие разные два тайма. «Спартаку» пришлось постараться для победы Сборная КанадыВ ожидании ЧМ-2022. «Кленовые листья» снова в деле
  • 00:45
    • «Арсенал» закрепился на вершине таблицы АПЛ
  • 22:30
    • «Ньюкасл» выиграл у «Челси» и продлил серию до пяти побед подряд
  • 22:23
    • Два ассиста Мусиалы помогли «Баварии» победить «Шальке»
  • 21:31
    • Гол Исидора не спас «Локомотив» от поражения в матче со «Спартаком»
  • 20:59
    • «Ланс» обыграл «Клермон» и приблизился к ПСЖ на расстояние в 2 очка
  • 19:56
    • Дубль Бентанкура принес «Тоттенхэму» волевую победу над «Лидсом»
  • 19:55
    • «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон», Нуньес оформил дубль
    Все новости спорта

    «Моряки» продолжат свой подъем со дна таблицы

    «Черноморец» — «Львов». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, УПЛ, 14 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Черноморец Прогнозы на Львов
    Прогноз и ставки на «Черноморец» — «Львов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Григорчук
    «Черноморец» сыграет на своем поле со «Львовом» в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 15:00 мск. «Черноморец» — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 14 Ноября 2022 года
    Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
    •  Черноморец Од 15:00 Львов Львов
  • Львов
    •

    «Черноморец»

    «Черноморец» в нынешнем сезоне борется за выживание. Несмотря на сильный по именам состав, у одесситов многое не клеится.

    В предыдущем туре была добыта первая виктория в чемпионате. «Моряки» на выезде минимально одолели «Минай».

    Правда, одесситы все равно остались на дне турнирной таблицы. Да и всего 6 забитых мячей — явный показатель проблем с реализацией.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с львовянами для команды складываются традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч были выиграны две при одном поражении.

    «Львов»

    Эта команда также сражается за сохранение прописки в элите. Правда, сейчас «львы» поднялись на 12 место.

    Вот и минувший тур также стал для команды успешным. «Львов» обыграл в дерби «Рух» со счетом 2:1.

  • В ожидании ЧМ-2022. «Кленовые листья» снова в деле
  • Представляем второго участника группы F на чемпионате мира в Катаре — сборную Канады
  • Вчера

    • Причем эта виктория стала для команды лишь второй в чемпионате. Да и с обороной неладно: 17 пропущенных мячей.

    Лидером атак команды в нынешнем сезоне можно считать Романа Дебелко. Форвард отличился уже тремя голами.

    Прогноз и ставка

    На победу «Черноморца» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Львова» — за 3.50.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Черноморец» постарается подняться со дна таблицы.

    «Львов» традиционно сложно играет с «моряками».

    «Черноморец» наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Черноморца» с коэффициентом 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Вашингтон Уизардс — Юта Джаз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Индиана Пэйсерс — Торонто Рэпторс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Детройт Пистонс — Бостон Селтикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Филадельфия Севенти Сиксерс — Атланта Хокс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Майами Хит — Шарлотт Хорнетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Даллас Маверикс — Портленд Трэйл Блэйзерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.39
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Хьюстон Рокетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Блэнчфилд — МакКэн
  • Бокс
  • Сегодня в 04:30
    •  1.44
  • Прогноз на матч Рейес — Спэнн
  • Бокс
  • Сегодня в 04:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Колорадо — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вегас — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хукер — Пуэллес
  • Бокс
  • Сегодня в 06:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Черноморец» — «Львов»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 14.11.2022. Прогнозы на футбол. «Моряки» продолжат свой подъем со дна таблицы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры