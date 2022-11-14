«Черноморец» сыграет на своем поле со «Львовом» в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 15:00 мск. «Черноморец» — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Черноморец»

«Черноморец» в нынешнем сезоне борется за выживание. Несмотря на сильный по именам состав, у одесситов многое не клеится.

В предыдущем туре была добыта первая виктория в чемпионате. «Моряки» на выезде минимально одолели «Минай».

Правда, одесситы все равно остались на дне турнирной таблицы. Да и всего 6 забитых мячей — явный показатель проблем с реализацией.

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Матчи с львовянами для команды складываются традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч были выиграны две при одном поражении.

«Львов»

Эта команда также сражается за сохранение прописки в элите. Правда, сейчас «львы» поднялись на 12 место.

Вот и минувший тур также стал для команды успешным. «Львов» обыграл в дерби «Рух» со счетом 2:1.

Причем эта виктория стала для команды лишь второй в чемпионате. Да и с обороной неладно: 17 пропущенных мячей.

Лидером атак команды в нынешнем сезоне можно считать Романа Дебелко. Форвард отличился уже тремя голами.

Прогноз и ставка

На победу «Черноморца» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Львова» — за 3.50.

«Черноморец» постарается подняться со дна таблицы .

«Львов» традиционно сложно играет с «моряками».

«Черноморец» наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Черноморца» с коэффициентом 2.05.