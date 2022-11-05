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    Крупная победа «Барселоны»?

    «Барселона» — «Альмерия». Ставки (к. 1.84) и прогноз на футбол, Примера, 5 ноября 2022 года

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    Роберт Левандовский
    В прогнозе от LiveSport.Ru рассмотрим матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» примет «Альмерию» на «Камп Ноу». Начало в 23:00 мск. «Барселона» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Ноября 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Альмерия Альмерия
  • Альмерия
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    «Барселона»

    Провал в ЛЧ — второй невыход в плей-офф подряд — наверняка плохо сказались на состоянии игроков Хави. Четыре мяча в ворота «Виктории» (4:2) в последнем туре не стали каким-то искуплением.

    Тем не менее в прошлой игре Хави сделал ротацию и к матчу с «Альмерией» «каталонцы» подходят свежими, чтобы продлить серию побед, которая насчитывает 2 матча. Сюда стоит прибавить 1:0 с «Валенсией» в прошлом туре чемпионата.

    Коэффициенты матча Барселона — Альмерия

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    «Барселона» однозначно будет играть на результат. Никаких ротаций и недооценки, так как это может вылиться в отставание от «Реала», который находится в одном пункте. «Каталонцы» сейчас идут вторыми за ним следом.

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    По-прежнему травмированы Рональд Араухо, Серхи Роберто, Адреас Кристенсен и Эрик Гарсия. Причем это все линия обороны. Вдобавок нет цербера Франка Кессье.

    «Альмерия»

    Середняк барахтается в середине таблицы с 13 очками на 13-й позиции. Из 12 матчей 7 было проиграно в этом сезоне и лишь только 4 результата припадают на долю успешных выступлений.

    После поражения от «Бетиса» (1:2) «Альмерия» набрала 3 очка в матче с «Жироной» (3:2), а после проиграла «Вильярреалу» (1:2).

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    • 29 ноября команда одолела «Сельту» со счетом 3:1, впервые забив больше двух голов с начала октября. А вообще «Альмерия» неплохо забивает и в октябре у нее было оформлено больше двух мячей в трех из пяти выступлений.

    Есть жирно НО — команда проиграла 5 матчей на выезде подряд и не выиграла ни разу в чужих стенах, пока что.

    Прогноз и ставка

    По идее, «Барса» должна разложить по полочкам оборону гостей, учитывая, что у нее лучшая атака по статистике результативности, а соперник пропускает немало.

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    Букмекеры не дают никаких шансов оппонентам «каталонцев» — 1.11 и 23.0 соответственно.

    Отдых, злость и желание гнаться за «Реалом» подстегнут «Барселону» на крупную победу. «Альмерии» не избежать разгрома. Хозяева выиграют с форой -2.5 (к. 1.84).

    При этом «Алмьерия» забьет, хотя бы раз. У «Барсы» проблемы с обороной, а соперник отметился во всех матчах прошлого месяца.

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    «Барселона» — «Альмерия»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. Крупная победа «Барселоны»?
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