«Барселона»

Провал в ЛЧ — второй невыход в плей-офф подряд — наверняка плохо сказались на состоянии игроков Хави. Четыре мяча в ворота «Виктории» (4:2) в последнем туре не стали каким-то искуплением.

Тем не менее в прошлой игре Хави сделал ротацию и к матчу с «Альмерией» «каталонцы» подходят свежими, чтобы продлить серию побед, которая насчитывает 2 матча. Сюда стоит прибавить 1:0 с «Валенсией» в прошлом туре чемпионата.

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«Барселона» однозначно будет играть на результат. Никаких ротаций и недооценки, так как это может вылиться в отставание от «Реала», который находится в одном пункте. «Каталонцы» сейчас идут вторыми за ним следом.

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По-прежнему травмированы Рональд Араухо, Серхи Роберто, Адреас Кристенсен и Эрик Гарсия. Причем это все линия обороны. Вдобавок нет цербера Франка Кессье.

«Альмерия»

Середняк барахтается в середине таблицы с 13 очками на 13-й позиции. Из 12 матчей 7 было проиграно в этом сезоне и лишь только 4 результата припадают на долю успешных выступлений.

После поражения от «Бетиса» (1:2) «Альмерия» набрала 3 очка в матче с «Жироной» (3:2), а после проиграла «Вильярреалу» (1:2).

29 ноября команда одолела «Сельту» со счетом 3:1, впервые забив больше двух голов с начала октября. А вообще «Альмерия» неплохо забивает и в октябре у нее было оформлено больше двух мячей в трех из пяти выступлений.

Есть жирно НО — команда проиграла 5 матчей на выезде подряд и не выиграла ни разу в чужих стенах, пока что.

Прогноз и ставка

По идее, «Барса» должна разложить по полочкам оборону гостей, учитывая, что у нее лучшая атака по статистике результативности, а соперник пропускает немало.

Букмекеры не дают никаких шансов оппонентам «каталонцев» — 1.11 и 23.0 соответственно.

Отдых, злость и желание гнаться за «Реалом» подстегнут «Барселону» на крупную победу. «Альмерии» не избежать разгрома. Хозяева выиграют с форой -2.5 (к. 1.84).

При этом «Алмьерия» забьет, хотя бы раз. У «Барсы» проблемы с обороной, а соперник отметился во всех матчах прошлого месяца.