«Марсель» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Марсельцы в Лиге чемпионов проваливаются. По итогам пяти туров команда находится на последнем месте в своем квартете, набрав 6 очков.

В минувшем туре «Марсель» уступил «Айнтрахту» (2:1). Впрочем, в случае победы в этой встрече французы гарантированно поднимутся в дуэт лидеров группы.

Коэффициенты матча Марсель — Тоттенхэм 1X2Новым игрокам 2.953.502.35Фрибет$40

Наверняка марсельцы будут активно идти вперед. Ничего другого команде просто не остается.

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«Марсель» в первой встрече уступил «шпорам» (2:0). Так что французы вдвойне мотивированы на этот поединок.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» проводят весьма приличный сезон. Сейчас команда находится на 1 месте, и мотивирована остаться в лидерах квартета.

При этом «Тоттенхэм» забивает немного. В 5 поединках Лиги чемпионов бельгийцы смогли отличиться лишь шестью голами.

А вот свой последний поединок в Лиге чемпионов команда провела не лучшим образом. «Тоттенхэм» не смог одолеть «Спортинг» (1:1).

После того лондонцы еще и добыли победу в своем чемпионате. На выезде «шпорам» покорился «Борнмут» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Тоттенхэма» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Марселя» — за 3.00.

«Марсель» еще имеет шансы на выход в плей-офф. «Шпоры» имеют в своем составе такого мастера, как Харри Кейн .

Лондонцы намерены сохранить первое место в группе. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.30.