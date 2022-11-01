«Марсель»
Марсельцы в Лиге чемпионов проваливаются. По итогам пяти туров команда находится на последнем месте в своем квартете, набрав 6 очков.
В минувшем туре «Марсель» уступил «Айнтрахту» (2:1). Впрочем, в случае победы в этой встрече французы гарантированно поднимутся в дуэт лидеров группы.
Коэффициенты матча Марсель — Тоттенхэм
Наверняка марсельцы будут активно идти вперед. Ничего другого команде просто не остается.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Марсель» в первой встрече уступил «шпорам» (2:0). Так что французы вдвойне мотивированы на этот поединок.
«Тоттенхэм»
«Шпоры» проводят весьма приличный сезон. Сейчас команда находится на 1 месте, и мотивирована остаться в лидерах квартета.
При этом «Тоттенхэм» забивает немного. В 5 поединках Лиги чемпионов бельгийцы смогли отличиться лишь шестью голами.
А вот свой последний поединок в Лиге чемпионов команда провела не лучшим образом. «Тоттенхэм» не смог одолеть «Спортинг» (1:1).
После того лондонцы еще и добыли победу в своем чемпионате. На выезде «шпорам» покорился «Борнмут» (2:3).
Прогноз и ставка
На победу «Тоттенхэма» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Марселя» — за 3.00.
«Марсель» еще имеет шансы на выход в плей-офф. «Шпоры»
Лондонцы намерены сохранить первое место в группе. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.30.