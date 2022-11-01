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    «Шпоры» переиграют «Марсель»

    «Марсель» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Лига чемпионов, 1 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Тоттенхэм»
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    Харри Кейн
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 01 Ноября 2022 года
    Марсель
  • Лига чемпионов. Группа D
    •  Марсель 23:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Марсель»

    Марсельцы в Лиге чемпионов проваливаются. По итогам пяти туров команда находится на последнем месте в своем квартете, набрав 6 очков.

    В минувшем туре «Марсель» уступил «Айнтрахту» (2:1). Впрочем, в случае победы в этой встрече французы гарантированно поднимутся в дуэт лидеров группы.

    Коэффициенты матча Марсель — Тоттенхэм

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    Наверняка марсельцы будут активно идти вперед. Ничего другого команде просто не остается.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Марсель» в первой встрече уступил «шпорам» (2:0). Так что французы вдвойне мотивированы на этот поединок.

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» проводят весьма приличный сезон. Сейчас команда находится на 1 месте, и мотивирована остаться в лидерах квартета.

    При этом «Тоттенхэм» забивает немного. В 5 поединках Лиги чемпионов бельгийцы смогли отличиться лишь шестью голами.

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    • А вот свой последний поединок в Лиге чемпионов команда провела не лучшим образом. «Тоттенхэм» не смог одолеть «Спортинг» (1:1).

    После того лондонцы еще и добыли победу в своем чемпионате. На выезде «шпорам» покорился «Борнмут» (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Тоттенхэма» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Марселя» — за 3.00.

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    «Марсель» еще имеет шансы на выход в плей-офф. «Шпоры» имеют в своем составе такого мастера, как Харри Кейн.

    Лондонцы намерены сохранить первое место в группе. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.30.

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    «Марсель» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 01.11.2022. Прогнозы на футбол. «Шпоры» переиграют «Марсель»
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