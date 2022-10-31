31 октября в 13-м туре второго испанского дивизиона «Леванте» на своем поле в Валенсии примет хихонский «Спортинг». Начало — в 23:00 по мск. «Леванте» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» по итогам прошлого сезона вылете из Примеры в Сегунды, где на данный момент с 19 очками идет седьмым, отставая от зоны плей-офф всего лишь на балл.

«Лягушки» начали данную компанию с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой трижды сыграли вничью и дважды победили. Однако затем они выдали серию из четырех встреч без викторий, проиграв три раза в этот период.

Коэффициенты матча Леванте — Спортинг Хихон 1X2Новым игрокам 2.053.303.80Фрибет$40

Последующие же три поединка чемпионата клуб из Валенсии выиграл, правда, каждый раз с разницей в один мяч. Например, в прошлом туре он в гостях одолел со счетом 2:1 «Ибицу».

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На своей территории «Леванте» в текущем первенстве выиграл три из шести проведенных встреч, дважды еще коллектив проигрывал и один матч свел вничью.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» в прошлом сезоне финишировал в середине турнирной таблицы Сегунды. В текущем же первенстве он пока идет девятым, имея на счету те же 19 баллов, что и у соперника.

Хихонцы весьма неплохо стартовали в этом сезоне, выдав 4-матчевую беспроигрышную серию, где два раза выиграли. После этого они потерпели два поражения подряд.

В последующих трех поединках «красно-белые» не знали горечи поражений, дважды выиграв в этом отрезке. Затем они крупно уступили в гостях «Гранаде» 0:5, дома переиграли крепкий «Эйбар» 2:0 и поделили очки на выезде с «Алавесом» 0:0.

Вне родных стенах «Спортинг» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл лишь матч при трех мировых исходах и двух фиаско, разница мячей составляет 5:9.

В трех из шести последних очных матчей этих клубов была ничья, дважды в этот период верх брал «Леванте» и только раз побеждали хихонцы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 2.03.

На викторию «Спортинга» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.36.

«Лягушки» набрали приличный ход и вполне могут дома взять три очка в игре с соседом по турнирке, который вне родных стен выступает не лучшим образом.