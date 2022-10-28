«Металлист 1925»
«Металлист 1925» в нынешнем чемпионате не хватает с неба звезд. На данный момент харьковчане осели на 9 месте.
В минувшем туре «Металлист 1925» добыл один зачетный балл. Команда спасла ничью в матче с «Рухом» (1:1).
Коэффициенты матча Металлист 1925 — Заря
Более того, эта ничья была добыта под руководством тренерского дуумвирата. Эдмар и Олег Голодюк сменили на мостике Валерия Кривенцова.
«Металлист 1925» наверняка постарается отобрать очки у луганчан. Тем паче, состав у харьковского клуба довольно крепкий.
«Заря»
Луганчане проводят довольно неплохой сезон. Нынешнее 4 место выглядит перспективной диспозицией.
«Заря» также имеет проблемы с надежностью своих тылов. В 8 турах пропущено уже 13 мячей.
Минувший тур «Заря» может записать себе в актив. На выезде луганчане минимально переиграли «Верес».
Луганчане прекрасно выглядят в атаке. В 8 матчах команда смогла забить уже 17 мячей.
Прогноз и ставка
На победу «Зари» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Металлиста 1925» — за 4.24.
«Металлист 1925» забивает в среднем гол за матч.
«Заря»
Луганчане наверняка будут действовать с позиции силы, плюс постараются сохранить свои ворота на замке. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.05.