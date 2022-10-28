ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериНовая метла. Как будет играть «Астон Вилла» при Унаи Эмери? Эстебан КамбьяссоОни играли за «Реал». Это’о, Фабиньо, Камбьяссо и еще 14 футболистов, которые, оказывается, выступали за «Мадрид» Андрей ОрловскийКэлвин Каттар попытается одолеть Арнольда Аллена, а ветеран Андрей Орловский подерется с Маркосом Де Лимой. Анонс карда UFC Vegas 63
  • 23:59
    • VAR украл у «Тоттенхэма» победу в матче со «Спортингом»
    Все новости спорта

    Забить выйдет не у всех

    «Металлист 1925» — «Заря». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, УПЛ, 28 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Металлист 1925 Прогнозы на Заря
    Прогноз и ставки на «Металлист 1925» — «Заря»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Данченко
    «Металлист 1925» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 октября, начало — в 17:00 мск. «Металлист 1925» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 28 Октября 2022 года
    Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
    •  Металлист 1925 17:00 Заря Заря
  • Луганск
    •

    «Металлист 1925»

    «Металлист 1925» в нынешнем чемпионате не хватает с неба звезд. На данный момент харьковчане осели на 9 месте.

    В минувшем туре «Металлист 1925» добыл один зачетный балл. Команда спасла ничью в матче с «Рухом» (1:1).

    Коэффициенты матча Металлист 1925 — Заря

    1X2Новым игрокам
  • 4.303.951.77Фрибет$40
    •

    Более того, эта ничья была добыта под руководством тренерского дуумвирата. Эдмар и Олег Голодюк сменили на мостике Валерия Кривенцова.

    Все прогнозы на футбол

    «Металлист 1925» наверняка постарается отобрать очки у луганчан. Тем паче, состав у харьковского клуба довольно крепкий.

    «Заря»

    Луганчане проводят довольно неплохой сезон. Нынешнее 4 место выглядит перспективной диспозицией.

    «Заря» также имеет проблемы с надежностью своих тылов. В 8 турах пропущено уже 13 мячей.

  • Джеррард в «Астон Вилле»: скучный футбол, проблемы с атакой и безжалостное увольнение
  • Рассказываем о причинах первого увольнения в карьере молодого тренера
  • 25/10/2022

    • Минувший тур «Заря» может записать себе в актив. На выезде луганчане минимально переиграли «Верес».

    Луганчане прекрасно выглядят в атаке. В 8 матчах команда смогла забить уже 17 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Зари» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Металлиста 1925» — за 4.24.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Металлист 1925» забивает в среднем гол за матч.

    «Заря» прекрасно атакует.

    Луганчане наверняка будут действовать с позиции силы, плюс постараются сохранить свои ворота на замке. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.52
  • Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Сан-Антонио Спёрс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.39
  • Прогноз на матч Чикаго Буллз — Индиана Пэйсерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Патронато — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Портленд Трэйл Блэйзерс — Майами Хит
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Анахайм — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Фенербахче — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фиорентина — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Металлист 1925» — «Заря»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 28.10.2022. Прогнозы на футбол. Забить выйдет не у всех
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры