«Металлист 1925» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 октября, начало — в 17:00 мск. «Металлист 1925» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлист 1925»

«Металлист 1925» в нынешнем чемпионате не хватает с неба звезд. На данный момент харьковчане осели на 9 месте.

В минувшем туре «Металлист 1925» добыл один зачетный балл. Команда спасла ничью в матче с «Рухом» (1:1).

Коэффициенты матча Металлист 1925 — Заря 1X2Новым игрокам 4.303.951.77Фрибет$40

Более того, эта ничья была добыта под руководством тренерского дуумвирата. Эдмар и Олег Голодюк сменили на мостике Валерия Кривенцова.

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«Металлист 1925» наверняка постарается отобрать очки у луганчан. Тем паче, состав у харьковского клуба довольно крепкий.

«Заря»

Луганчане проводят довольно неплохой сезон. Нынешнее 4 место выглядит перспективной диспозицией.

«Заря» также имеет проблемы с надежностью своих тылов. В 8 турах пропущено уже 13 мячей.

Минувший тур «Заря» может записать себе в актив. На выезде луганчане минимально переиграли «Верес».

Луганчане прекрасно выглядят в атаке. В 8 матчах команда смогла забить уже 17 мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Зари» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Металлиста 1925» — за 4.24.

«Металлист 1925» забивает в среднем гол за матч.

«Заря» прекрасно атакует .

Луганчане наверняка будут действовать с позиции силы, плюс постараются сохранить свои ворота на замке. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.05.