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    «Мальорка» засушит игру?

    «Мальорка» — «Эспаньол». Ставки (к. 2.00) и прогноз на футбол, Примера, 28 октября 2022 года

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    Ведат Мурики
    28 октября «Мальорка» и «Эспаньол» откроют программу 12-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится на «Визит Мальорка Эстади» (Пальма де Майорка) в 22:00 мск. «Мальорка» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Октября 2022 года
    Мальорка
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    •  Мальорка 22:00 Эспаньол Эспаньол
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    «Мальорка»

    На прошлой неделе «Мальорка» смогла прервать безвыигрышную серию благодаря выездной победе над «Валенсией» со счетом 2:1. Она стала лишь третьей в сезоне для «островитян».

    Перед этим они проиграли 3 матча и сыграли вничью. После таких результатов турнирное положение команды слегка изменилось и она занимает 12-е место (12 очков).

    Коэффициенты матча Мальорка — Эспаньол

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    В предыдущих турах «Мальорка» с минимально проиграла «Реал Сосьедаду» и «Севилье», а также смогла добиться ничьи с «Эльче».

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    У хозяев дисквалифицирован основной защитник Клемент Гренье.

    «Эспаньол»

    Гости после 11 туров находятся на 14-й позиции. У них на 2 пункта меньше, так как выиграли они они 2 встречи.

    При этом «Эспаньол» больше забивает. У него 14 забитых против 9 у «Мальорки». Три из пяти матчей Примеры с участием «попугаев» закончились с тотал больше 3.5, при этом результат был ничейным во всех трех случаях.

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  • Вчера

    • 16 октября «Эспаньол» выиграл свой пока что последний матч. Он одолел «Вальядолид» со счетом 1:0. Через 4 дня команда на выезде проиграла «Осасуне» (0:1), а затем сыграла вничью с «Эльче» (2:2).

    Основной защитник Рубен Санчес не сможет принять участие в матче из-за травмы.

    Прогноз и ставка

    За 2.28 букмекеры выставили победу «Мальорки», а победу «Эспаньола» они предлагают за 3.50.

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    «Мальорка» не любит громких матчей. Почти во всех ее поединках в октябре был забит только один мяч.

    В таком случае стоит обратить внимание на вариант со ставкой на тотал меньше 2 за 2.00.

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    «Мальорка» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.10.2022. Прогнозы на футбол. «Мальорка» засушит игру?
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