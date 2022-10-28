28 октября «Мальорка» и «Эспаньол» откроют программу 12-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится на «Визит Мальорка Эстади» (Пальма де Майорка) в 22:00 мск. «Мальорка» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

На прошлой неделе «Мальорка» смогла прервать безвыигрышную серию благодаря выездной победе над «Валенсией» со счетом 2:1. Она стала лишь третьей в сезоне для «островитян».

Перед этим они проиграли 3 матча и сыграли вничью. После таких результатов турнирное положение команды слегка изменилось и она занимает 12-е место (12 очков).

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В предыдущих турах «Мальорка» с минимально проиграла «Реал Сосьедаду» и «Севилье», а также смогла добиться ничьи с «Эльче».

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У хозяев дисквалифицирован основной защитник Клемент Гренье.

«Эспаньол»

Гости после 11 туров находятся на 14-й позиции. У них на 2 пункта меньше, так как выиграли они они 2 встречи.

При этом «Эспаньол» больше забивает. У него 14 забитых против 9 у «Мальорки». Три из пяти матчей Примеры с участием «попугаев» закончились с тотал больше 3.5, при этом результат был ничейным во всех трех случаях.

16 октября «Эспаньол» выиграл свой пока что последний матч. Он одолел «Вальядолид» со счетом 1:0. Через 4 дня команда на выезде проиграла «Осасуне» (0:1), а затем сыграла вничью с «Эльче» (2:2).

Основной защитник Рубен Санчес не сможет принять участие в матче из-за травмы.

Прогноз и ставка

За 2.28 букмекеры выставили победу «Мальорки», а победу «Эспаньола» они предлагают за 3.50.

«Мальорка» не любит громких матчей. Почти во всех ее поединках в октябре был забит только один мяч.

В таком случае стоит обратить внимание на вариант со ставкой на тотал меньше 2 за 2.00.