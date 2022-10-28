«Мальорка»
На прошлой неделе «Мальорка» смогла прервать безвыигрышную серию благодаря выездной победе над «Валенсией» со счетом 2:1. Она стала лишь третьей в сезоне для «островитян».
Перед этим они проиграли 3 матча и сыграли вничью. После таких результатов турнирное положение команды слегка изменилось и она занимает 12-е место (12 очков).
Коэффициенты матча Мальорка — Эспаньол
В предыдущих турах «Мальорка» с минимально проиграла «Реал Сосьедаду» и «Севилье», а также смогла добиться ничьи с «Эльче».
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У хозяев дисквалифицирован основной защитник Клемент Гренье.
«Эспаньол»
Гости после 11 туров находятся на 14-й позиции. У них на 2 пункта меньше, так как выиграли они они 2 встречи.
При этом «Эспаньол» больше забивает. У него 14 забитых против 9 у «Мальорки». Три из пяти матчей Примеры с участием «попугаев» закончились с тотал больше 3.5, при этом результат был ничейным во всех трех случаях.
16 октября «Эспаньол» выиграл свой пока что последний матч. Он одолел «Вальядолид» со счетом 1:0. Через 4 дня команда на выезде проиграла «Осасуне» (0:1), а затем сыграла вничью с «Эльче» (2:2).
Основной защитник Рубен Санчес не сможет принять участие в матче из-за травмы.
Прогноз и ставка
За 2.28 букмекеры выставили победу «Мальорки», а победу «Эспаньола» они предлагают за 3.50.
«Мальорка» не любит громких матчей. Почти во всех ее поединках в октябре был забит только один мяч.
В таком случае стоит обратить внимание на вариант со ставкой на тотал меньше 2 за 2.00.