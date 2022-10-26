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    «Атлетико Паранаэнсе» — «Палмейрас». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Бразилии, 26 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Паранаэнсе» — «Палмейрас»
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    «Палмейрас»
    «Атлетико Паранаэнсе» на своем поле примет «Палмейрас» в 34-м туре бразильской Серии А. Матч состоится 26 октября, начало — в 03:45 по мск. «Атлетико Паранаэнсе» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 26 Октября 2022 года
    Атлетико Паранаэнсе
  • Бразилия. Серия А
    •  Атлетико Паранаэнсе 03:45 Палмейрас Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Паранаэнсе»

    «Атлетико Паранаэнсе» текущий сезон может себе занести в актив. Команда смогла пробиться в финал Кубка Либертадорес, где через пару дней после этой игры сыграет против «Фламенго».

    В чемпионате Бразилии «красно-черные» ведут борьбу за попадание в следующий розыгрыш КЛ. За пять туров до финиша они идут на заветной шестой строке, но преследователи отстают незначительно.

    Коллектив не совсем удачно проводит финишный отрезок. Так, за прошедшие восемь встреч чемпионата он выиграл лишь дважды при трех мировых и таком же количестве поражений.

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    В минувшем туре первенства «Атлетико Паранаэнсе» уступил в гостях «Брагантино» со счетом 2:4. Дома же в этом розыгрыше Серии А клуб проиграл только раз за 16 матчей, девять раз победил и расписал шесть ничьих.

    «Палмейрас»

    «Палмейрас» в этом сезоне может выиграть только чемпионат Бразилии. За пять туров до финиша первенства он идет во главе турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на десять пунктов.

    Вот уже как десять матчей подряд «поросята» не знают горечи поражений, выиграв за это время шесть раз. Примечательно, что последний раз они проигрывали как раз предстоящему противнику — в первой полуфинальной игре КЛ 0:1.

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    • В прошлом туре чемпионата страны «зеленейшие» на своем поле разгромили аутсайдера «Аваи» со счетом 3:0. Перед этим же они два поединка подряд завершили мировыми исходами.

    На выезде «Палмейрас» в этом розыгрыше Серии А еще не проигрывал. Он добился девяти выигрышей и семь встреч закончил вничью.

    «Палмейрас» выиграл у «Атлетико Паранаэнсе» только раз за последние шесть игр, еще в этот период было три ничьи и дважды сильнее оказались «красно-черные».

    Прогноз и ставка на «Атлетико Паранаэнсе» — «Палмейрас»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Атлетико Паранаэнсе» дают — 5.35, ничья оценена — в 3.75.

    «Атлетико Паранаэнсе» сконцентрирован больше на предстоящем финале КЛ, а «Палмейрасу» же остались последние шаги до завоевания чемпионского титула. Поэтому в данном противостоянии отдаем предпочтение гостям.

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    «Атлетико Паранаэнсе» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 26.10.2022. Прогнозы на футбол. «Поросята» еще ближе станут к золоту
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