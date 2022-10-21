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    «ЛА Гэлакси» остановят команду Бейла и Кьеллини в плей-офф МЛС?

    «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.87) и ставки на плей-офф МЛС 21 октября 2022 года

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    «Лос-Анджелес» выиграл девять из десяти предыдущих матчей на своем поле
    «Лос-Анджелес» сыграет на своем поле с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках 1/4 финала плей-офф МЛС. Матч пройдет 21 октября, начало — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 21 Октября 2022 года
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    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» занял первое место в Западной конференции, благодаря чему попал сразу в четвертьфинал.

    В регулярном сезоне «Лос-Анджелес» выиграл 21 из 34 матчей и забил 66 мячей (пропустил — 38).

    По ходу сезона состав «Лос-Анджелеса» пополнили бывший вингер мадридского «Реала» Гарет Бейл и экс-капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

    Бейл в 12-ти матчах за калифорнийцев забил лишь два мяча, но его переход, в любом случае, добавил команде уверенности.

    «Лос-Анджелес» выиграл девять из десяти предыдущих матчей на своем поле.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Гэлакси» тем временем пришлось играть в 1/8 финала. «Регулярку» они завершили на четвертое место в Западной конференции, отстав от землков из «Лос-Анджелеса» на 17 очков.

    В первом раунде плей-офф «Гэлакси» одержали победу над «Нэшвиллом» — 1:0.

    Стоит отметить, что в составе команды Грега Ванни тоже есть известные исполнители. Прежде всего, это Хавьер Эрнандес, Дуглас Коста, Мартин Касерес и воспитанник «Барселоны» Рики Пуч.

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    Беспроигрышная серия «Гэлакси» составляет пять матчей, на этом отрезке они одержали четыре победы.

    Прогноз и ставка

    На «Лос-Анджелес» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Лос-Анджелес Гэлакси» — за 4.30.

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    Ранее в этом году команды обменялись домашними победами в регулярном чемпионате.
    А еще в одной игре «Гэлакси» обыграли «Лос-Анджелес» в рамках Открытого кубка.

    И все три матча получились результативными — в общей сложности было забито 12 мячей.

    В плане исхода все не так уж очевидно, на «Лос-Анджелес» коэффициент точно занижен. Поэтому лучше сделать ставку на голы.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.87.

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    «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 21.10.2022. Прогнозы на футбол. «ЛА Гэлакси» остановят команду Бейла и Кьеллини в плей-офф МЛС?
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