«Лос-Анджелес» сыграет на своем поле с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках 1/4 финала плей-офф МЛС. Матч пройдет 21 октября, начало — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» занял первое место в Западной конференции, благодаря чему попал сразу в четвертьфинал.

В регулярном сезоне «Лос-Анджелес» выиграл 21 из 34 матчей и забил 66 мячей (пропустил — 38).

По ходу сезона состав «Лос-Анджелеса» пополнили бывший вингер мадридского «Реала» Гарет Бейл и экс-капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

Бейл в 12-ти матчах за калифорнийцев забил лишь два мяча, но его переход, в любом случае, добавил команде уверенности.

«Лос-Анджелес» выиграл девять из десяти предыдущих матчей на своем поле.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Гэлакси» тем временем пришлось играть в 1/8 финала. «Регулярку» они завершили на четвертое место в Западной конференции, отстав от землков из «Лос-Анджелеса» на 17 очков.

В первом раунде плей-офф «Гэлакси» одержали победу над «Нэшвиллом» — 1:0.

Стоит отметить, что в составе команды Грега Ванни тоже есть известные исполнители. Прежде всего, это Хавьер Эрнандес, Дуглас Коста, Мартин Касерес и воспитанник «Барселоны» Рики Пуч.

Все прогнозы на футбол

Беспроигрышная серия «Гэлакси» составляет пять матчей, на этом отрезке они одержали четыре победы.

Прогноз и ставка

На «Лос-Анджелес» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Лос-Анджелес Гэлакси» — за 4.30.

Ранее в этом году команды обменялись домашними победами в регулярном чемпионате.

А еще в одной игре «Гэлакси» обыграли «Лос-Анджелес» в рамках Открытого кубка.

И все три матча получились результативными — в общей сложности было забито 12 мячей.

В плане исхода все не так уж очевидно, на «Лос-Анджелес» коэффициент точно занижен. Поэтому лучше сделать ставку на голы.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.87.