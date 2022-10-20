«Ислочь» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 26-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 15:00 мск. «Ислочь» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ислочь»

Эта команда, по сути, еще участвует в чемпионской гонке. Причем находясь на 4 месте в таблице, «Ислочь» лишь на три очка отстает от лидера.

Причем забивает команда щедро — 42 гола. Правда, и пропускает в свои ворота достаточно часто (27 мячей).

Коэффициенты матча Ислочь — БАТЭ 1X2Новым игрокам 2.603.602.55Фрибет$40

Минувший тур чемпионата команда провела продуктивно. На выезде «Ислочь» переиграла могилевский «Днепр» (0:2).

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Поединки с БАТЭ команда традиционно проводит неудачно. Из пяти последних очных встреч добыта лишь одна виктория.

БАТЭ

Борисовцы выступают весьма неровно, но пока находятся в золотой гонке. Правда, сейчас БАТЭ лишь пятый.

При этом БАТЭ имеет крепкие тылы. В 25 матчах борисовский клуб пропустил уже 18 раз.

Минувший тур для команды сложился прекрасно. Дома БАТЭ разгромил брестское «Динамо» (4:1).

К слову, та победа стала первой за более чем месяц ничейной лихорадки. А вот не проигрывает БАТЭ уже почти два месяца.

Прогноз и ставка

На победу «Ислочи» в этом матче можно поставить за 2.42, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу БАТЭ — за 2.79.

«Ислочь» постарается сыграть как можно активнее в атаке .

БАТЭ давно не проигрывал.

Обе команды еще имеют шансы на золото, стало быть, будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.90.