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    «Ислочь» и БАТЭ устроят голевой обмен после перерыва

    «Ислочь» — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, чемпионат Белоруссии, 20 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ислочь» — БАТЭ
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    БАТЭ
    «Ислочь» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 26-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 15:00 мск. «Ислочь» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 20 Октября 2022 года
    Ислочь
  • Минск
    •  Ислочь 15:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
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    «Ислочь»

    Эта команда, по сути, еще участвует в чемпионской гонке. Причем находясь на 4 месте в таблице, «Ислочь» лишь на три очка отстает от лидера.

    Причем забивает команда щедро — 42 гола. Правда, и пропускает в свои ворота достаточно часто (27 мячей).

    Коэффициенты матча Ислочь — БАТЭ

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    Минувший тур чемпионата команда провела продуктивно. На выезде «Ислочь» переиграла могилевский «Днепр» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с БАТЭ команда традиционно проводит неудачно. Из пяти последних очных встреч добыта лишь одна виктория.

    БАТЭ

    Борисовцы выступают весьма неровно, но пока находятся в золотой гонке. Правда, сейчас БАТЭ лишь пятый.

    При этом БАТЭ имеет крепкие тылы. В 25 матчах борисовский клуб пропустил уже 18 раз.

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    • Минувший тур для команды сложился прекрасно. Дома БАТЭ разгромил брестское «Динамо» (4:1).

    К слову, та победа стала первой за более чем месяц ничейной лихорадки. А вот не проигрывает БАТЭ уже почти два месяца.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ислочи» в этом матче можно поставить за 2.42, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу БАТЭ — за 2.79.

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    «Ислочь» постарается сыграть как можно активнее в атаке.

    БАТЭ давно не проигрывал.

    Обе команды еще имеют шансы на золото, стало быть, будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.90.

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    «Ислочь» — БАТЭ: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 20.10.2022. Прогнозы на футбол. «Ислочь» и БАТЭ устроят голевой обмен после перерыва
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