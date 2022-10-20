«Ислочь»
Эта команда, по сути, еще участвует в чемпионской гонке. Причем находясь на 4 месте в таблице, «Ислочь» лишь на три очка отстает от лидера.
Причем забивает команда щедро — 42 гола. Правда, и пропускает в свои ворота достаточно часто (27 мячей).
Коэффициенты матча Ислочь — БАТЭ
Минувший тур чемпионата команда провела продуктивно. На выезде «Ислочь» переиграла могилевский «Днепр» (0:2).
Поединки с БАТЭ команда традиционно проводит неудачно. Из пяти последних очных встреч добыта лишь одна виктория.
БАТЭ
Борисовцы выступают весьма неровно, но пока находятся в золотой гонке. Правда, сейчас БАТЭ лишь пятый.
При этом БАТЭ имеет крепкие тылы. В 25 матчах борисовский клуб пропустил уже 18 раз.
Минувший тур для команды сложился прекрасно. Дома БАТЭ разгромил брестское «Динамо» (4:1).
К слову, та победа стала первой за более чем месяц ничейной лихорадки. А вот не проигрывает БАТЭ уже почти два месяца.
Прогноз и ставка
На победу «Ислочи» в этом матче можно поставить за 2.42, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу БАТЭ — за 2.79.
«Ислочь»
БАТЭ давно не проигрывал.
Обе команды еще имеют шансы на золото, стало быть, будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.90.