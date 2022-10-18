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    «Локомотив» быстро переедет химкинцев

    «Локомотив» — «Химки». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Кубок России, 18 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Химки»
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    Артем Карпукас
    «Локомотив» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 18 октября, начало — в 18:00 мск. «Локомотив» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 18 Октября 2022 года
    Локомотив
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    •  Локомотив 18:00 Химки Химки
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    «Локомотив»

    Железнодорожники только отходят от последствий немецкого руководства. Временному исполняющему обязанности Андрею Федорову уже удалось сделать немало.

    Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Локомотив» переиграл в столичном дерби «Торпедо» (0:1).

    Коэффициенты матча Локомотив — Химки

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    А вот в Кубке России команде срочно нужно побеждать. «Краснодар» и «Пари НН» оторвались ненамного.

    Все прогнозы на футбол

    С химкинцами команда играет традиционно удачно. Из пяти последних поединков выиграно три.

    «Химки»

    Команда Спартака Гогниева валится на ходу. В РПЛ и Кубке России химкинцы проигрывают матч за матчем.

    В своем последнем матче «Химки» не смогли переиграть «Факел». Счет так и не был открыт.

  • Блеклая игра, важная победа. «Локомотиву» срочно нужен главный тренер, впереди борьба за выживание
  • Станет ли эта победа фундаментом для подъема?
  • 15/10/2022

    • В Кубке же химкинцам нужно исключительно побеждать. В противном случае, даже за третье место в группе бороться будет нереально.

    Имея неплохой по именам состав, команда Гогниева просто обязана начать набирать очки. Вот только «Химкам» явно недостает везения.

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.54, а победу «Химок» — за 5.95.

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    «Локомотив» морально приподнялся после победы над «Торпедо». «Химки» выглядят крайне слабо.

    Железнодорожники наверняка начнут матч с активных атак. Наши прогноз и ставка — Победа «Локомотива» в 1 тайме с коэффициентом 2.03.

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    «Локомотив» — «Химки»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 18.10.2022. Прогнозы на футбол. «Локомотив» быстро переедет химкинцев
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