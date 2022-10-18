«Локомотив»
Железнодорожники только отходят от последствий немецкого руководства. Временному исполняющему обязанности Андрею Федорову уже удалось сделать немало.
Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Локомотив» переиграл в столичном дерби «Торпедо» (0:1).
Коэффициенты матча Локомотив — Химки
А вот в Кубке России команде срочно нужно побеждать. «Краснодар» и «Пари НН» оторвались ненамного.
С химкинцами команда играет традиционно удачно. Из пяти последних поединков выиграно три.
«Химки»
Команда Спартака Гогниева валится на ходу. В РПЛ и Кубке России химкинцы проигрывают матч за матчем.
В своем последнем матче «Химки» не смогли переиграть «Факел». Счет так и не был открыт.
В Кубке же химкинцам нужно исключительно побеждать. В противном случае, даже за третье место в группе бороться будет нереально.
Имея неплохой по именам состав, команда Гогниева просто обязана начать набирать очки. Вот только «Химкам» явно недостает везения.
Прогноз и ставка
На победу «Локомотива» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.54, а победу «Химок» — за 5.95.
«Локомотив» морально приподнялся после победы над «Торпедо». «Химки»
Железнодорожники наверняка начнут матч с активных атак. Наши прогноз и ставка — Победа «Локомотива» в 1 тайме с коэффициентом 2.03.