«Локомотив» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 18 октября, начало — в 18:00 мск. «Локомотив» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Железнодорожники только отходят от последствий немецкого руководства. Временному исполняющему обязанности Андрею Федорову уже удалось сделать немало.

Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Локомотив» переиграл в столичном дерби «Торпедо» (0:1).

Коэффициенты матча Локомотив — Химки 1X2Новым игрокам 1.504.506.00Фрибет$40

А вот в Кубке России команде срочно нужно побеждать. «Краснодар» и «Пари НН» оторвались ненамного.

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С химкинцами команда играет традиционно удачно. Из пяти последних поединков выиграно три.

«Химки»

Команда Спартака Гогниева валится на ходу. В РПЛ и Кубке России химкинцы проигрывают матч за матчем.

В своем последнем матче «Химки» не смогли переиграть «Факел». Счет так и не был открыт.

В Кубке же химкинцам нужно исключительно побеждать. В противном случае, даже за третье место в группе бороться будет нереально.

Имея неплохой по именам состав, команда Гогниева просто обязана начать набирать очки. Вот только «Химкам» явно недостает везения.

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.54, а победу «Химок» — за 5.95.

«Локомотив» морально приподнялся после победы над «Торпедо». «Химки» выглядят крайне слабо .

Железнодорожники наверняка начнут матч с активных атак. Наши прогноз и ставка — Победа «Локомотива» в 1 тайме с коэффициентом 2.03.