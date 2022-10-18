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    Забивать будет только одна команда

    «Хоффенхайм» — «Шальке». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, Кубок Германии, 18 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Шальке»
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    Андрей Крамарич
    «Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 18 октября, начало — в 21:45 мск. «Хоффенхайм» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 18 Октября 2022 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 21:45 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» на текущий момент находится на 3 месте в Бундеслиге. Причем отставание от лидера не такое уж и огромное.

    А вот лидеры забивают маловато. Мунас Даббур отличился четырьмя мячами в чемпионате, Андрей Крамарич — тремя.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Шальке 04

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    В своем последнем поединке «Хоффенхайм» добыл три очка. Причем обыгран был как раз «Шальке» (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    «Хоффенхайм» исторически успешно противостоит «Шальке». Из пяти последних очных поединков команда праздновала победу три раза при одной коллизии.

    «Шальке»

    Эта команда борется за выживание в элите немецкого футбола. Гельзенкирхенцы сейчас выглядят откровенно бледно.

    Главным бичом команды является реализация. В 12 турах Бундеслиги игроки «Шальке» забили всего 10 мячей.

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    • Да и оборона команды — форменный проходной двор. В 10 матчах пропущено уже 24 мяча.

    «Шальке» имеет неприятную серию из четырех поражений подряд. Причем в трех последних матчах команда не пропускает меньше трех мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Хоффенхайма» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 4.82, а победу «Шальке» — за 6.45.

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    «Хоффенхайм» на днях разгромил гельзенкирхенцев. «Шальке» испытывает заметные сложности с реализацией.

    Гости слишком убого выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.22.

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    «Хоффенхайм» — «Шальке»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 18.10.2022. Прогнозы на футбол. Забивать будет только одна команда
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