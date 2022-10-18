«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» на текущий момент находится на 3 месте в Бундеслиге. Причем отставание от лидера не такое уж и огромное.
А вот лидеры забивают маловато. Мунас Даббур отличился четырьмя мячами в чемпионате, Андрей Крамарич — тремя.
Коэффициенты матча Хоффенхайм — Шальке 04
В своем последнем поединке «Хоффенхайм» добыл три очка. Причем обыгран был как раз «Шальке» (0:3).
«Хоффенхайм» исторически успешно противостоит «Шальке». Из пяти последних очных поединков команда праздновала победу три раза при одной коллизии.
«Шальке»
Эта команда борется за выживание в элите немецкого футбола. Гельзенкирхенцы сейчас выглядят откровенно бледно.
Главным бичом команды является реализация. В 12 турах Бундеслиги игроки «Шальке» забили всего 10 мячей.
Да и оборона команды — форменный проходной двор. В 10 матчах пропущено уже 24 мяча.
«Шальке» имеет неприятную серию из четырех поражений подряд. Причем в трех последних матчах команда не пропускает меньше трех мячей.
Прогноз и ставка
На победу «Хоффенхайма» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 4.82, а победу «Шальке» — за 6.45.
«Хоффенхайм» на днях разгромил гельзенкирхенцев. «Шальке»
Гости слишком убого выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.22.