«Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 18 октября, начало — в 21:45 мск. «Хоффенхайм» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» на текущий момент находится на 3 месте в Бундеслиге. Причем отставание от лидера не такое уж и огромное.

А вот лидеры забивают маловато. Мунас Даббур отличился четырьмя мячами в чемпионате, Андрей Крамарич — тремя.

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В своем последнем поединке «Хоффенхайм» добыл три очка. Причем обыгран был как раз «Шальке» (0:3).

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«Хоффенхайм» исторически успешно противостоит «Шальке». Из пяти последних очных поединков команда праздновала победу три раза при одной коллизии.

«Шальке»

Эта команда борется за выживание в элите немецкого футбола. Гельзенкирхенцы сейчас выглядят откровенно бледно.

Главным бичом команды является реализация. В 12 турах Бундеслиги игроки «Шальке» забили всего 10 мячей.

Да и оборона команды — форменный проходной двор. В 10 матчах пропущено уже 24 мяча.

«Шальке» имеет неприятную серию из четырех поражений подряд. Причем в трех последних матчах команда не пропускает меньше трех мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Хоффенхайма» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 4.82, а победу «Шальке» — за 6.45.

«Хоффенхайм» на днях разгромил гельзенкирхенцев. «Шальке» испытывает заметные сложности с реализацией .

Гости слишком убого выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.22.