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    Продолжит ли «Хетафе» безвыигрышную серию «Атлетика»?

    «Хетафе» — «Атлетик». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Примера, 18 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Атлетик»
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    «Атлетик» идет на 5 месте
    «Хетафе» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 октября, начало — в 21:00 мск. «Хетафе» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Октября 2022 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 21:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    «Хетафе»

    «Хетафе» является одним из аутсайдеров Примеры, занимая 16 место. Поэтому нынешний сезон для команды не проходит в привычном ритме.

    Главным образом потому, что оборона клуба из пригорода Мадрида частенько дает сбои. В 9 матчах в воротах «асулонес» побывало уже 16 мячей.

    Коэффициенты матча Хетафе — Атлетик

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    В минувшем туре они добыли один балл. На выезде команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» со счетом 0:0. А перед этим уступила дома «Реалу» (0:1) и «Вальядолиду» (2:3).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    До этой безвыигрышной серии коллектив одержал две победы кряду. Стало быть, потенциал у команды имеется, пусть от зоны вылета ее и отделяет один балл.

    «Атлетик»

    Еще недавно баски набрали 10 очков в 4 турах, что отразилось и на турнирном положении. Сейчас команда из Бильбао занимает 5-е место в таблице.

    «Атлетик» начал свою серию с разгрома «Эльче» (4:1). Успех закрепить удалось в поединках с «Райо Вальекано» (3:2) и «Альмерией» (4:0), которой повезло меньше всех.

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    • Победное шествие хозяев закончилось в Севилье, где они сыграли вничью с одноименным соперником (1:1). Тем не менее свои 17 очков клуб набрал.

    В последнем туре коллектив не только вновь не победил, но и вовсе уступил — «Атлетико» (0:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

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    «Хетафе» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 18.10.2022. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Хетафе» безвыигрышную серию «Атлетика»?
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