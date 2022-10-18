«Хетафе» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 октября, начало — в 21:00 мск. «Хетафе» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

«Хетафе» является одним из аутсайдеров Примеры, занимая 16 место. Поэтому нынешний сезон для команды не проходит в привычном ритме.

Главным образом потому, что оборона клуба из пригорода Мадрида частенько дает сбои. В 9 матчах в воротах «асулонес» побывало уже 16 мячей.

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В минувшем туре они добыли один балл. На выезде команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» со счетом 0:0. А перед этим уступила дома «Реалу» (0:1) и «Вальядолиду» (2:3).

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До этой безвыигрышной серии коллектив одержал две победы кряду. Стало быть, потенциал у команды имеется, пусть от зоны вылета ее и отделяет один балл.

«Атлетик»

Еще недавно баски набрали 10 очков в 4 турах, что отразилось и на турнирном положении. Сейчас команда из Бильбао занимает 5-е место в таблице.

«Атлетик» начал свою серию с разгрома «Эльче» (4:1). Успех закрепить удалось в поединках с «Райо Вальекано» (3:2) и «Альмерией» (4:0), которой повезло меньше всех.

Победное шествие хозяев закончилось в Севилье, где они сыграли вничью с одноименным соперником (1:1). Тем не менее свои 17 очков клуб набрал.

В последнем туре коллектив не только вновь не победил, но и вовсе уступил — «Атлетико» (0:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.