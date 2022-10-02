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    Сможет ли «Торпедо» забить на поле «Факела»?

    «Факел» — «Торпедо» Москва. Прогноз (к. 2.12) и ставки на чемпионат России 2 октября 2022 года

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    «Торпедо» в предыдущем туре выиграла у ЦСКА
    Воронежский «Факел» сыграет на своем поле против московского «Торпедо» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 октября, начало — в 14:00 мск. «Факел» — «Торпедо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Октября 2022 года
    Факел
  • Россия. Премьер-лига
    •  Факел 14:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    «Факел»

    «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после десяти сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.

    Ранее на этой неделе «Факел» проиграл на своем поле «Крыльям Советов» (0:1) в рамках Кубка России. Как ни странно, гости лучше приспособились к ужасному газону на воронежском стадионе.

    Коэффициенты матча Факел — Торпедо

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    При этом «Факел» очень удачно провел два предыдущих матча в чемпионате. Сначала команда Дмитрия Пятибратова одержала победу над «Локомотивом» (2:0), а затем сыграла вничью с «Сочи» (1:1).

    И еще один любопытный факт: «Факел» не смог забить только в одном матче текущего чемпионата России.

    «Торпедо»

    «Торпедо» тем временем находится на последней строчке, набрав в десяти матчах лишь четыре очка.

    До недавних пор ситуация казалось абсолютно плачевной, но как раз перед паузой столичный клуб провел два классных матча.

    В середине месяца команда Николая Савичева выиграла у «Сочи» (3:1) в рамках Кубка России, после чего одержала сенсационную победу над ЦСКА (1:0) в РПЛ.

    Все прогнозы на РПЛ

    На этой неделе «Торпедо» потерпело гостевое поражение от «Урала» (0:1) в Кубке России, но на самом деле автозаводцы не заслуживали поражения — по игре они были как минимум не хуже соперника.

    В общем, назначение Савичева на пост главного тренера заметно взбодрило команду.

    Прогноз и ставка

    На «Факел» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Торпедо» — за 3.94.

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    Очевидно, что это тот случай, когда ставку на исход будет сложно назвать правильным выбором. Здесь, как говорится, кому больше повезет, тот и выиграет.

    Но при этом можно предположить, что команды порадуют зрителей забитыми мячами. В матчах с участием «Факела», как правило, не бывает скучно.

    Ставка — обе команды забьют за 2.12.

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    «Факел» — «Торпедо» Москва: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Торпедо» забить на поле «Факела»?
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