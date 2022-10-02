Воронежский «Факел» сыграет на своем поле против московского «Торпедо» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 октября, начало — в 14:00 мск. «Факел» — «Торпедо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после десяти сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.

Ранее на этой неделе «Факел» проиграл на своем поле «Крыльям Советов» (0:1) в рамках Кубка России. Как ни странно, гости лучше приспособились к ужасному газону на воронежском стадионе.

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При этом «Факел» очень удачно провел два предыдущих матча в чемпионате. Сначала команда Дмитрия Пятибратова одержала победу над «Локомотивом» (2:0), а затем сыграла вничью с «Сочи» (1:1).

И еще один любопытный факт: «Факел» не смог забить только в одном матче текущего чемпионата России.

«Торпедо»

«Торпедо» тем временем находится на последней строчке, набрав в десяти матчах лишь четыре очка.

До недавних пор ситуация казалось абсолютно плачевной, но как раз перед паузой столичный клуб провел два классных матча.

В середине месяца команда Николая Савичева выиграла у «Сочи» (3:1) в рамках Кубка России, после чего одержала сенсационную победу над ЦСКА (1:0) в РПЛ.

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На этой неделе «Торпедо» потерпело гостевое поражение от «Урала» (0:1) в Кубке России, но на самом деле автозаводцы не заслуживали поражения — по игре они были как минимум не хуже соперника.

В общем, назначение Савичева на пост главного тренера заметно взбодрило команду.

Прогноз и ставка

На «Факел» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Торпедо» — за 3.94.

Очевидно, что это тот случай, когда ставку на исход будет сложно назвать правильным выбором. Здесь, как говорится, кому больше повезет, тот и выиграет.

Но при этом можно предположить, что команды порадуют зрителей забитыми мячами. В матчах с участием «Факела», как правило, не бывает скучно.

Ставка — обе команды забьют за 2.12.