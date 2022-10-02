«Факел»
«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после десяти сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.
Ранее на этой неделе «Факел» проиграл на своем поле «Крыльям Советов» (0:1) в рамках Кубка России. Как ни странно, гости лучше приспособились к ужасному газону на воронежском стадионе.
Коэффициенты матча Факел — Торпедо
При этом «Факел» очень удачно провел два предыдущих матча в чемпионате. Сначала команда Дмитрия Пятибратова одержала победу над «Локомотивом» (2:0), а затем сыграла вничью с «Сочи» (1:1).
И еще один
«Торпедо»
«Торпедо» тем временем находится на последней строчке, набрав в десяти матчах лишь четыре очка.
До недавних пор ситуация казалось абсолютно плачевной, но как раз перед паузой столичный клуб провел два классных матча.
В середине месяца команда Николая Савичева выиграла у «Сочи» (3:1) в рамках Кубка России, после чего одержала сенсационную победу над ЦСКА (1:0) в РПЛ.
На этой неделе «Торпедо» потерпело гостевое поражение от «Урала» (0:1) в Кубке России, но на самом деле автозаводцы не заслуживали поражения — по игре они были как минимум не хуже соперника.
В общем, назначение Савичева на пост главного тренера заметно взбодрило команду.
Прогноз и ставка
На «Факел» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Торпедо» — за 3.94.
Очевидно, что это тот случай, когда ставку на исход будет сложно назвать правильным выбором. Здесь, как говорится, кому больше повезет, тот и выиграет.
Но при этом можно предположить, что команды порадуют зрителей забитыми мячами. В матчах с участием «Факела», как правило, не бывает скучно.
Ставка — обе команды забьют за 2.12.