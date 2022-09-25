«Минай» сыграет на своем поле с «Львовом» в рамках 1-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 13:00 мск. «Минай» — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минай»

«Минай» в нынешнем сезоне смотрится довольно неплохо. Закарпатцы оккупировали место на экваторе турнирной таблицы.

В трех сыгранных турах команда Владимира Шарана набрала 4 очка. Вот только пока нет голевой отдачи от опытного Евгения Селезнева.

В минувшем туре команда добыла свою первую викторию в чемпионате. На выезде «Минай» смог одолеть «Ингулец» (1:2).

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«Минай» исторически сложно играет с львовянами. Из пяти последних поединков команда проиграла трижды.

«Львов»

Эта команда набирает очки с огромной натугой. В трех турах «Львов» разжился лишь одним турнирным баллом.

«Львов» дал бой сильным соперникам. «Заре» команда уступила со счетом 2:3, а киевскому «Динамо» — 0:1.

Единственный зачетный балл галичане набрали в поединке с «Кривбассом», завершившимся сухой ничьей.

В этом поединке «Львов» наверняка будет пробовать добыть три очка. Нужно срочно выбираться из подвала турнирной таблицы.

Прогноз и ставка

На победу «Миная» в этом матче можно поставить за 2.33, ничью букмекеры предлагают взять за 3.15, а победу «Львова» — за 3.34.

«Минай» наверняка будет активно атаковать .

«Львов» не преуспевает в плане реализации.

«Минай» заметно прибавил в игре. Наши прогноз и ставка — Победа «Миная» с коэффициентом 2.33.