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    «Минай» одолеет львовян

    «Минай» — «Львов». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, УПЛ, 25 сентября 2022 года

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    «Минай»
    «Минай» сыграет на своем поле с «Львовом» в рамках 1-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 13:00 мск. «Минай» — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 25 Сентября 2022 года
    Минай
  • Минай
    •  Минай 13:00 Львов Львов
  • Львов
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    «Минай»

    «Минай» в нынешнем сезоне смотрится довольно неплохо. Закарпатцы оккупировали место на экваторе турнирной таблицы.

    В трех сыгранных турах команда Владимира Шарана набрала 4 очка. Вот только пока нет голевой отдачи от опытного Евгения Селезнева.

    В минувшем туре команда добыла свою первую викторию в чемпионате. На выезде «Минай» смог одолеть «Ингулец» (1:2).

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    «Минай» исторически сложно играет с львовянами. Из пяти последних поединков команда проиграла трижды.

    «Львов»

    Эта команда набирает очки с огромной натугой. В трех турах «Львов» разжился лишь одним турнирным баллом.

    «Львов» дал бой сильным соперникам. «Заре» команда уступила со счетом 2:3, а киевскому «Динамо» — 0:1.

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    • Единственный зачетный балл галичане набрали в поединке с «Кривбассом», завершившимся сухой ничьей.

    В этом поединке «Львов» наверняка будет пробовать добыть три очка. Нужно срочно выбираться из подвала турнирной таблицы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Миная» в этом матче можно поставить за 2.33, ничью букмекеры предлагают взять за 3.15, а победу «Львова» — за 3.34.

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    «Минай» наверняка будет активно атаковать.

    «Львов» не преуспевает в плане реализации.

    «Минай» заметно прибавил в игре. Наши прогноз и ставка — Победа «Миная» с коэффициентом 2.33.

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    «Минай» — «Львов»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. «Минай» одолеет львовян
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