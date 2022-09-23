Болгария
Хозяева оказались в непростом положении, поскольку, до конца этапа осталось два тура и команда имеет всего 3 очка с отставанием от лидера в 7 пунктов. О выходе можно забыть, но побороться с македонцами еще можно.
Сборная Болгарии не имеет ни одной победы. Это тоже должно быть стимулом. Прошлый матч с Гибралтаром она сыграла вничью (1:1). Далее была нулевая с Грузией, которой ранее болгары проиграли со счетом 2:5.
Коэффициенты матча Болгария — Гибралтар
Три из четырех результатов «львов» в турнире — это тотал меньше 2.5. Результативность самих хозяев куда меньше количества пропущенных. Отсюда и разница -3 (4:7).
У Болгарии только две победы дома в шести выступлениях с учетом всех турниров.
Гибралтар
Главный неудачник группы и постоянный участник группы неудачников во всех турнирах. Команда имеет только один бал благодаря ничье с болгарами.
С разнице -10 (1:11) Гибралтар занимает последнее место, имея в придачу 3 поражения. Гости потерпели сокрушительное фиаско в матче с Грузией (0:4), а также дважды уступили Северной Македонии (0:4, 0:2).
Гибралтар в гостях — это еще страшнее выглядит. Семь поражений подряд с учетом всех турниров, 5 последних оказались крупными, а четыре прошлых выезда команда не забивала.
Последний раз Гибралтар побеждал в Лиге наций 10 октября 2020 года. Спустя прошло 6 игр.
Прогноз и ставка
Болгария наверняка настроится на матч. Ей нужна победа, а домашние трибуны будут подгонять вперед.
Котировки на успех хозяев низкие — 1.10. Победа Гибралтара оценивается коэффициентом 24.0.
Скорее всего, в этот раз гости уже не смогут отскочить от поражения. Уж очень хозяевам хочется почувствовать вкус победы. А учитывая, что гибралтарцы в основном получают по-крупному, то рекомендуется поставить на победу Болгарии с форой -2.5 за 1.89.