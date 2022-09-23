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    Одержат ли болгары первую победу?

    Болгария — Гибралтар. Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, Лига наций, 23 сентября 2022 года

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    Кирил Десподов
    Матч 5-го тура Лиги наций С между Болгарий и Гибарлтаром состоится 23 сентября в 21:45 мск в Разграде. Болгария — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C4 23 Сентября 2022 года
    Болгария
  • София
    •  Болгария 21:45 Гибралтар Гибралтар
  • Лига наций УЕФА. C4
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    Болгария

    Хозяева оказались в непростом положении, поскольку, до конца этапа осталось два тура и команда имеет всего 3 очка с отставанием от лидера в 7 пунктов. О выходе можно забыть, но побороться с македонцами еще можно.

    Сборная Болгарии не имеет ни одной победы. Это тоже должно быть стимулом. Прошлый матч с Гибралтаром она сыграла вничью (1:1). Далее была нулевая с Грузией, которой ранее болгары проиграли со счетом 2:5.

    Коэффициенты матча Болгария — Гибралтар

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    Три из четырех результатов «львов» в турнире — это тотал меньше 2.5. Результативность самих хозяев куда меньше количества пропущенных. Отсюда и разница -3 (4:7).

    Все прогнозы на Лигу наций

    У Болгарии только две победы дома в шести выступлениях с учетом всех турниров.

    Гибралтар

    Главный неудачник группы и постоянный участник группы неудачников во всех турнирах. Команда имеет только один бал благодаря ничье с болгарами.

    С разнице -10 (1:11) Гибралтар занимает последнее место, имея в придачу 3 поражения. Гости потерпели сокрушительное фиаско в матче с Грузией (0:4), а также дважды уступили Северной Македонии (0:4, 0:2).

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    • Гибралтар в гостях — это еще страшнее выглядит. Семь поражений подряд с учетом всех турниров, 5 последних оказались крупными, а четыре прошлых выезда команда не забивала.

    Последний раз Гибралтар побеждал в Лиге наций 10 октября 2020 года. Спустя прошло 6 игр.

    Прогноз и ставка

    Болгария наверняка настроится на матч. Ей нужна победа, а домашние трибуны будут подгонять вперед.

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    Котировки на успех хозяев низкие — 1.10. Победа Гибралтара оценивается коэффициентом 24.0.

    Скорее всего, в этот раз гости уже не смогут отскочить от поражения. Уж очень хозяевам хочется почувствовать вкус победы. А учитывая, что гибралтарцы в основном получают по-крупному, то рекомендуется поставить на победу Болгарии с форой -2.5 за 1.89.

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    Болгария — Гибралтар: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. Одержат ли болгары первую победу?
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