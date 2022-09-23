Матч 5-го тура Лиги наций С между Болгарий и Гибарлтаром состоится 23 сентября в 21:45 мск в Разграде. Болгария — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Болгария

Хозяева оказались в непростом положении, поскольку, до конца этапа осталось два тура и команда имеет всего 3 очка с отставанием от лидера в 7 пунктов. О выходе можно забыть, но побороться с македонцами еще можно.

Сборная Болгарии не имеет ни одной победы. Это тоже должно быть стимулом. Прошлый матч с Гибралтаром она сыграла вничью (1:1). Далее была нулевая с Грузией, которой ранее болгары проиграли со счетом 2:5.

Коэффициенты матча Болгария — Гибралтар 1X2Новым игрокам 1.119.0027.00Фрибет$40

Три из четырех результатов «львов» в турнире — это тотал меньше 2.5. Результативность самих хозяев куда меньше количества пропущенных. Отсюда и разница -3 (4:7).

Все прогнозы на Лигу наций

У Болгарии только две победы дома в шести выступлениях с учетом всех турниров.

Гибралтар

Главный неудачник группы и постоянный участник группы неудачников во всех турнирах. Команда имеет только один бал благодаря ничье с болгарами.

С разнице -10 (1:11) Гибралтар занимает последнее место, имея в придачу 3 поражения. Гости потерпели сокрушительное фиаско в матче с Грузией (0:4), а также дважды уступили Северной Македонии (0:4, 0:2).

Гибралтар в гостях — это еще страшнее выглядит. Семь поражений подряд с учетом всех турниров, 5 последних оказались крупными, а четыре прошлых выезда команда не забивала.

Последний раз Гибралтар побеждал в Лиге наций 10 октября 2020 года. Спустя прошло 6 игр.

Прогноз и ставка

Болгария наверняка настроится на матч. Ей нужна победа, а домашние трибуны будут подгонять вперед.

Котировки на успех хозяев низкие — 1.10. Победа Гибралтара оценивается коэффициентом 24.0.

Скорее всего, в этот раз гости уже не смогут отскочить от поражения. Уж очень хозяевам хочется почувствовать вкус победы. А учитывая, что гибралтарцы в основном получают по-крупному, то рекомендуется поставить на победу Болгарии с форой -2.5 за 1.89.