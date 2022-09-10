ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи»Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты Томас ТухельВладельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси» Хосеп ГвардиолаПоследний шанс. Долгожданный триумф или очередной провал Гвардиолы в Лиге чемпионов?
  • 23:56
    • «МЮ» проиграл «Реал Сосьедаду» в Лиге Европы
  • 21:40
    • «Арсенал» победил «Цюрих» в стартовом матче Лиги Европы
  • 00:47
    • Для России закрылось летнее трансферное окно
  • 00:14
    • «Монако» благодаря пенальти минимально обыграл «Цверну Звезду»
  • 23:59
    • «Нант» вырвал победу у «Олимпиакоса», «Фрайбург» одолел «Карабах» в матчах ЛЕ
  • 23:58
    • Дубль Весино помог «Лацио» обыграть «Фейенорд» в ЛЕ
    Все новости спорта

    Минчане одолеют БАТЭ

    БАТЭ — «Динамо» Минск. Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, чемпионат Белоруссии, 10 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Прогнозы на БАТЭ Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Кисляк
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 21-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 20:00 мск. БАТЭ — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 10 Сентября 2022 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 20:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
    •

    БАТЭ

    Борисовцы находятся явно не в лучших кондициях. БАТЭ постепенно отдаляется от лидерства.

    При этом БАТЭ забивает чаще всех в лиге. В 20 матчах борисовцы настреляли уже 36 мячей.

    В минувшем туре команда добыла три очка. На выезде БАТЭ минимально переиграл «Гомель».

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    БАТЭ полностью провалил летний цикл чемпионата. Так что для поддержания себя в гонке за золотом команде нужно срочно побеждать.

    «Динамо» Минск

    «Динамо» Минск постепенно идет на подъем. Один из фаворитов чемпионата намерен до конца сражаться за титул чемпиона.

    Правда, стабильностью минчане не балуют. Команда Артема Челядинского уже растеряла немало очков на ровном месте.

  • Богатые тоже плачут. Многомиллионные трансферы не спасли «Челси» от поражения в Загребе
  • Лигочемпионское фиаско «Челси» — в нашем обзоре прессы
  • 07/09/2022

    • В предыдущем туре «Динамо» Минск показал свою силу. Дома был разгромлен могилевский «Днепр» (4:0).

    В этом поединке «Динамо» Минск наверняка будет активно атаковать. Свое веское слово должен сказать и прогрессирующий Иван Бахар.

    Прогноз и ставка

    На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Динамо» Минск — за 2.60.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    БАТЭ крайне нестабилен.

    «Динамо» Минск изо всех сил пытается приблизиться к лидеру.

    Минчане в последних матчах заметно прибавили в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Минск с коэффициентом 2.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.77
  • Прогноз на матч Гарсия — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Швентек — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Атлетико Гойяненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сибирь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Рух — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Флора — Таммека
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сочи — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.78
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    БАТЭ — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. Минчане одолеют БАТЭ
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры