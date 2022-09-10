БАТЭ сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 21-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 20:00 мск. БАТЭ — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Борисовцы находятся явно не в лучших кондициях. БАТЭ постепенно отдаляется от лидерства.

При этом БАТЭ забивает чаще всех в лиге. В 20 матчах борисовцы настреляли уже 36 мячей.

В минувшем туре команда добыла три очка. На выезде БАТЭ минимально переиграл «Гомель».

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БАТЭ полностью провалил летний цикл чемпионата. Так что для поддержания себя в гонке за золотом команде нужно срочно побеждать.

«Динамо» Минск

«Динамо» Минск постепенно идет на подъем. Один из фаворитов чемпионата намерен до конца сражаться за титул чемпиона.

Правда, стабильностью минчане не балуют. Команда Артема Челядинского уже растеряла немало очков на ровном месте.

В предыдущем туре «Динамо» Минск показал свою силу. Дома был разгромлен могилевский «Днепр» (4:0).

В этом поединке «Динамо» Минск наверняка будет активно атаковать. Свое веское слово должен сказать и прогрессирующий Иван Бахар.

Прогноз и ставка

На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Динамо» Минск — за 2.60.

БАТЭ крайне нестабилен .

«Динамо» Минск изо всех сил пытается приблизиться к лидеру.

Минчане в последних матчах заметно прибавили в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Минск с коэффициентом 2.60.