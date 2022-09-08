В четверг, 8 сентября лондонский «Вест Хэм» дома сыграет против румынского коллектива ФКСБ. Группа B. Матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 22:00 (мск). «Вест Хэм» — ФКСБ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

В чемпионате Англии «молотобойцы» заняли 7 место. Из-за высокого рейтинга своей футбольной ассоциации «Вест Хэм» взял старт с 4-го отборочного раунда Лиги конференций.

В плей-офф «Вест Хэм» играл против «Виборга» из Дании. Первый матч, который прошёл в Лондоне, завершился уверенной победой британского клуба (3:1).

Коэффициенты матча Вест Хэм — Стяуа 1X2Новым игрокам 1.206.6015.00Фрибет$40

Ответный поединок против датчан команда Дэвида Мойеса провела лучше и нанесла в этот раз сопернику крупное поражение (3:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

Этот сезон «Вест Хэм» проводит отвратительно на внутренней арене. «Молотобойцы» — в зоне вылета. В 6 матчах команда набрала всего 4 очка. В последней игре АПЛ клуб в лондонском дерби проиграл «аристократам» из «Челси» (1:2).

«Стяуа»

Для вице-чемпиона Румынии путь в групповой этап Лиги конференций прошёл с большими трудностями.

Во 2-м уже туре «Стяуа» могла попрощаться с еврокубками. На выезде румынская команда проиграла грузинским футболистами из «Сабуртало» (0:1). Перевернуть игру с ног на голову игрокам «Стяуа» удалось в ответной встрече. В родных станах «Стяуа» добилась убедительной победы (4:2).

3-й этап отбора прошёл уже под диктовку румынского коллектива. Соперник — «Дунайска Стреда» из Словакии. «Стяуа» обыграла соперника дважды с одинаковым счётом 1:0.

В групповую стадию Лиги конференций бухарестскую дружину мог не пустить клуб из Норвегии. В шаге от сенсации остановился «Викинг».

Первый матч «Стяуа» проиграла норвежским «викингам» со счётом 1:2. Однако дома, ФКСБ смог не только отыграться, но и выйти вперёд, забив на гол больше своего оппонента (3:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение в этом матче хозяевам. На победу «Вест Хэма» можно поставить за 1.24, ничью оценивают в 5.85, а на победу ФКСБ — за 11.50.

Прогноз — у «Вест Хэма» пока сложно с реализацией. Это показывает практика игр «молотобойцев» в АПЛ. «Стяуа» тоже барахтается во второй половине турнирной таблицы.

Мы предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в основное время с коэффициентом 5.85.