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    «Вест Хэм» — ФКСБ. Прогноз, ставка (к. 5.85) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет В, 8 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — ФКСБ
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    «Челси» — «Вест Хэм». Матч 6-го тура чемпионата Англии
    В четверг, 8 сентября лондонский «Вест Хэм» дома сыграет против румынского коллектива ФКСБ. Группа B. Матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 22:00 (мск). «Вест Хэм» — ФКСБ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 08 Сентября 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:00 Стяуа Стяуа
  • Лига конференций. Группа B
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    «Вест Хэм»

    В чемпионате Англии «молотобойцы» заняли 7 место. Из-за высокого рейтинга своей футбольной ассоциации «Вест Хэм» взял старт с 4-го отборочного раунда Лиги конференций.

    В плей-офф «Вест Хэм» играл против «Виборга» из Дании. Первый матч, который прошёл в Лондоне, завершился уверенной победой британского клуба (3:1).

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Стяуа

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    Ответный поединок против датчан команда Дэвида Мойеса провела лучше и нанесла в этот раз сопернику крупное поражение (3:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Этот сезон «Вест Хэм» проводит отвратительно на внутренней арене. «Молотобойцы» — в зоне вылета. В 6 матчах команда набрала всего 4 очка. В последней игре АПЛ клуб в лондонском дерби проиграл «аристократам» из «Челси» (1:2).

    «Стяуа»

    Для вице-чемпиона Румынии путь в групповой этап Лиги конференций прошёл с большими трудностями.

    Во 2-м уже туре «Стяуа» могла попрощаться с еврокубками. На выезде румынская команда проиграла грузинским футболистами из «Сабуртало» (0:1). Перевернуть игру с ног на голову игрокам «Стяуа» удалось в ответной встрече. В родных станах «Стяуа» добилась убедительной победы (4:2).

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    • 3-й этап отбора прошёл уже под диктовку румынского коллектива. Соперник — «Дунайска Стреда» из Словакии. «Стяуа» обыграла соперника дважды с одинаковым счётом 1:0.

    В групповую стадию Лиги конференций бухарестскую дружину мог не пустить клуб из Норвегии. В шаге от сенсации остановился «Викинг».

    Первый матч «Стяуа» проиграла норвежским «викингам» со счётом 1:2. Однако дома, ФКСБ смог не только отыграться, но и выйти вперёд, забив на гол больше своего оппонента (3:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение в этом матче хозяевам. На победу «Вест Хэма» можно поставить за 1.24, ничью оценивают в 5.85, а на победу ФКСБ — за 11.50.

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    Прогноз — у «Вест Хэма» пока сложно с реализацией. Это показывает практика игр «молотобойцев» в АПЛ. «Стяуа» тоже барахтается во второй половине турнирной таблицы.

    Мы предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в основное время с коэффициентом 5.85.

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    «Вест Хэм» — ФКСБ: прогноз, ставка (5.85), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. Поделят ли очки соперники в 1-м туре ЛК?
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