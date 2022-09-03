«Айнтрахт»
В активе хозяев 5 набранных очков, которые они собрали за 4 сыгранных тура. Это позволяет им занимать лишь 11 место в турнирной таблице.
«Орлы» катастрофически много пропускают на старте сезона. В первом туре они проиграли 1:6 «Баварии». В прошлый раз команда обыграла «Вердер», но при этом пропустила 3 мяча (4:3).
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — РБ Лейпциг
Также у «Айнтрахта» есть ничьи. Команда разошлась миром с «Гертой» и «Кельном». В обоих случаях счет был 1:1.
Не сыграет Альмами Туре, также под вопросом участие Айдина Хрустича.
«Лейпциг»
«Быки» набрали те же 5 очков, только располагаются они на 9 месте, имея лучшую разницу — 6 забитых и 5 пропущенных.
«Лейпцигу» удалось сохранить свои ворота сухими только в одном матче из четырех. В прошлом туре команда обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:0.
Перед этим гости потерпели поражение от «Униона» (1:2). Также была результативная ничья с «Кельном» (2:2) и «Штутгартом» (1:1).
Под вопросом у «горожан» Петер Гулачи. Травмированы Лукас Клостерманн и Юссуф Поульсен.
Прогноз и ставка
3.50 и 2.03 — такие коэффициенты даются на победу одной и другой команды. За 3.85 букмекеры предлагают ничью.
Оба соперника регулярно пропускают, причем «Айнтрахт» является одной из самых пропускающих команд лиги на данный момент.
За 4 тура у обеих команд чаще всего было «обе забьют». Можно взять вариант с двойным исходом обе забьют + тотал больше 2.5 за 1.82.