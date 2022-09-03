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    «Айнтрахт» и «Лейпциг» обменяются голами?

    «Айнтрахт» — «Лейпциг». Ставка (к. 1.82) и футбол, Бундеслига, 3 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Лейпциг»
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    Кристофер Нкунку
    Матч 5 тура немецкой Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Лейпцигом» состоится 3 сентября в 19:30 мск. «Айнтрахт» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Сентября 2022 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 19:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Айнтрахт»

    В активе хозяев 5 набранных очков, которые они собрали за 4 сыгранных тура. Это позволяет им занимать лишь 11 место в турнирной таблице.

    «Орлы» катастрофически много пропускают на старте сезона. В первом туре они проиграли 1:6 «Баварии». В прошлый раз команда обыграла «Вердер», но при этом пропустила 3 мяча (4:3).

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — РБ Лейпциг

  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.98
  • Ставка
    •

    Также у «Айнтрахта» есть ничьи. Команда разошлась миром с «Гертой» и «Кельном». В обоих случаях счет был 1:1.

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    Не сыграет Альмами Туре, также под вопросом участие Айдина Хрустича.

    «Лейпциг»

    «Быки» набрали те же 5 очков, только располагаются они на 9 месте, имея лучшую разницу — 6 забитых и 5 пропущенных.

    «Лейпцигу» удалось сохранить свои ворота сухими только в одном матче из четырех. В прошлом туре команда обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:0.

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    Под вопросом у «горожан» Петер Гулачи. Травмированы Лукас Клостерманн и Юссуф Поульсен.

    Прогноз и ставка

    3.50 и 2.03 — такие коэффициенты даются на победу одной и другой команды. За 3.85 букмекеры предлагают ничью.

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    Оба соперника регулярно пропускают, причем «Айнтрахт» является одной из самых пропускающих команд лиги на данный момент.

    За 4 тура у обеих команд чаще всего было «обе забьют». Можно взять вариант с двойным исходом обе забьют + тотал больше 2.5 за 1.82.

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    «Айнтрахт» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» и «Лейпциг» обменяются голами?
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