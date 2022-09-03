Матч 5 тура немецкой Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Лейпцигом» состоится 3 сентября в 19:30 мск. «Айнтрахт» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

В активе хозяев 5 набранных очков, которые они собрали за 4 сыгранных тура. Это позволяет им занимать лишь 11 место в турнирной таблице.

«Орлы» катастрофически много пропускают на старте сезона. В первом туре они проиграли 1:6 «Баварии». В прошлый раз команда обыграла «Вердер», но при этом пропустила 3 мяча (4:3).

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — РБ Лейпциг 1 3.55 X 3.75 2 1.98 Ставка

Также у «Айнтрахта» есть ничьи. Команда разошлась миром с «Гертой» и «Кельном». В обоих случаях счет был 1:1.

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Не сыграет Альмами Туре, также под вопросом участие Айдина Хрустича.

«Лейпциг»

«Быки» набрали те же 5 очков, только располагаются они на 9 месте, имея лучшую разницу — 6 забитых и 5 пропущенных.

«Лейпцигу» удалось сохранить свои ворота сухими только в одном матче из четырех. В прошлом туре команда обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:0.

Перед этим гости потерпели поражение от «Униона» (1:2). Также была результативная ничья с «Кельном» (2:2) и «Штутгартом» (1:1).

Под вопросом у «горожан» Петер Гулачи. Травмированы Лукас Клостерманн и Юссуф Поульсен.

Прогноз и ставка

3.50 и 2.03 — такие коэффициенты даются на победу одной и другой команды. За 3.85 букмекеры предлагают ничью.

Оба соперника регулярно пропускают, причем «Айнтрахт» является одной из самых пропускающих команд лиги на данный момент.

За 4 тура у обеих команд чаще всего было «обе забьют». Можно взять вариант с двойным исходом обе забьют + тотал больше 2.5 за 1.82.