«Эшторил»
После четырех туров текущего сезона чемпионата Португалии «Эшторил» занимает пятое место с семью очками.
Клуб на сегодня уступает пять баллов лидеру «Бенфике», три — второй «Браге», два — третьему «Порту» и четвертому «Портимоненси».
Коэффициенты матча Эшторил — Спортинг
С учетом товарищеских встреч коллектив одержал только две победы в последних семи поединках при четырех поражениях.
По итогам прошлого сезона португальского первенства команда заняла девятую строчку.
«Спортинг»
Старт нынешней кампании в португальском чемпионате «Спортинг» пока что проваливает, занимая 13 место с четырьмя очками.
После ничьей и победы в двух первых поединках команда потерпела поражения от «Порту» (0:3) и «Шавешу» (0:2).
В семи последних матчах во всех турнирах, с учетом товарищеских встреч, «Львы» одержали лишь одну победу при четырех поражениях.
Лиссабонцы в минувшем чемпионате Португалии не сумели стать чемпионами. Команда заняла 2-е место, отстав от «Порту» на 6 очков.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.
Успех хозяев поля оценивается в 7,00, равно как и ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.