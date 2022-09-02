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    Продолжит ли свое падение «Спортинг»?

    «Эшторил» — «Спортинг». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 2 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эшторил» — «Спортинг»
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    «Спортинг» идет на 13 месте
    2 сентября «Эшторил» примет «Спортинг» в рамках матча 5 тура чемпионата Португалии. Начало игры в 23:15 мск. «Эшторил» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 02 Сентября 2022 года
    Эшторил
  • Португалия. Примера
    •  Эшторил 23:15 Спортинг Спортинг
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    «Эшторил»

    После четырех туров текущего сезона чемпионата Португалии «Эшторил» занимает пятое место с семью очками.

    Клуб на сегодня уступает пять баллов лидеру «Бенфике», три — второй «Браге», два — третьему «Порту» и четвертому «Портимоненси».

    Коэффициенты матча Эшторил — Спортинг

  • 1
  • 7.40
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.45
  • Ставка
    •

    С учетом товарищеских встреч коллектив одержал только две победы в последних семи поединках при четырех поражениях.

    Все прогнозы на футбол

    По итогам прошлого сезона португальского первенства команда заняла девятую строчку.

    «Спортинг»

    Старт нынешней кампании в португальском чемпионате «Спортинг» пока что проваливает, занимая 13 место с четырьмя очками.

    После ничьей и победы в двух первых поединках команда потерпела поражения от «Порту» (0:3) и «Шавешу» (0:2).

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  • Вчера

    • В семи последних матчах во всех турнирах, с учетом товарищеских встреч, «Львы» одержали лишь одну победу при четырех поражениях.

    Лиссабонцы в минувшем чемпионате Португалии не сумели стать чемпионами. Команда заняла 2-е место, отстав от «Порту» на 6 очков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех хозяев поля оценивается в 7,00, равно как и ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.

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    «Эшторил» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 02.09.2022. Прогнозы на футбол. Продолжит ли свое падение «Спортинг»?
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