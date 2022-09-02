2 сентября «Эшторил» примет «Спортинг» в рамках матча 5 тура чемпионата Португалии. Начало игры в 23:15 мск. «Эшторил» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эшторил»

После четырех туров текущего сезона чемпионата Португалии «Эшторил» занимает пятое место с семью очками.

Клуб на сегодня уступает пять баллов лидеру «Бенфике», три — второй «Браге», два — третьему «Порту» и четвертому «Портимоненси».

Коэффициенты матча Эшторил — Спортинг 1 7.40 X 4.30 2 1.45 Ставка

С учетом товарищеских встреч коллектив одержал только две победы в последних семи поединках при четырех поражениях.

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По итогам прошлого сезона португальского первенства команда заняла девятую строчку.

«Спортинг»

Старт нынешней кампании в португальском чемпионате «Спортинг» пока что проваливает, занимая 13 место с четырьмя очками.

После ничьей и победы в двух первых поединках команда потерпела поражения от «Порту» (0:3) и «Шавешу» (0:2).

В семи последних матчах во всех турнирах, с учетом товарищеских встреч, «Львы» одержали лишь одну победу при четырех поражениях.

Лиссабонцы в минувшем чемпионате Португалии не сумели стать чемпионами. Команда заняла 2-е место, отстав от «Порту» на 6 очков.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех хозяев поля оценивается в 7,00, равно как и ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.