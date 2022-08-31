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    «Зенит» намучается с воронежцами

    «Зенит» — «Факел». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Кубок России, 31 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Факел»
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    Андрей Мостовой
    «Зенит» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 31 августа, начало — в 19:00 мск. «Зенит» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Зенит»

    Зенитовцы в любом кадровом сочетании сильны. Даже в резерве у Сергея Семака есть из кого выбирать.

    Вот и в РПЛ «Зенит» привычно лидирует. Правда, отрыв от «Спартака» пока лишь минимальный.

    Минувший тур питерцы провели весьма продуктивно. «Зенит» на выезде разгромил «Урал» (0:4).

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    «Зенит» наверняка максимально настроится на этот поединок. Да и Семак должен дать проявить себя нескольким резервистам.

    «Факел»

    Воронежцы стартовали, как и положено новичку — скромно. Команда находится на 14 месте в таблице.

    «Факел» многовато пропускает. В 7 матчах воронежский клуб пропустил уже 16 мячей.

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    • В предыдущем туре «Факел» снова провел неуверенный поединок. Дома воронежцы были разгромлены «Спартаком» (1:4).

    В этом поединке «Факел» наверняка сыграет в привычном стиле. А уж Олег Василенко должен настроить подопечных максимально.

    Прогноз и ставка

    На победу «Зенита» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 6.45, а победу «Факела» — за 12.00.

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    «Зенит» опасен в любом кадровом сочетании.

    «Факел» неплохо смотрится в атаке.

    Воронежцы постараются оказать достойное сопротивление чемпиону. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» +1.5 с коэффициентом 2.14.

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    «Зенит» — «Факел»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 31.08.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» намучается с воронежцами
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