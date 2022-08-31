«Зенит» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 31 августа, начало — в 19:00 мск. «Зенит» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Зенитовцы в любом кадровом сочетании сильны. Даже в резерве у Сергея Семака есть из кого выбирать.

Вот и в РПЛ «Зенит» привычно лидирует. Правда, отрыв от «Спартака» пока лишь минимальный.

Минувший тур питерцы провели весьма продуктивно. «Зенит» на выезде разгромил «Урал» (0:4).

Все прогнозы на футбол

«Зенит» наверняка максимально настроится на этот поединок. Да и Семак должен дать проявить себя нескольким резервистам.

«Факел»

Воронежцы стартовали, как и положено новичку — скромно. Команда находится на 14 месте в таблице.

«Факел» многовато пропускает. В 7 матчах воронежский клуб пропустил уже 16 мячей.

В предыдущем туре «Факел» снова провел неуверенный поединок. Дома воронежцы были разгромлены «Спартаком» (1:4).

В этом поединке «Факел» наверняка сыграет в привычном стиле. А уж Олег Василенко должен настроить подопечных максимально.

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 6.45, а победу «Факела» — за 12.00.

«Зенит» опасен в любом кадровом сочетании.

«Факел» неплохо смотрится в атаке .

Воронежцы постараются оказать достойное сопротивление чемпиону. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» +1.5 с коэффициентом 2.14.