Матч 3 тура чемпионата Испании (Примера) между «Барселоной» и «Вальядолидом» состоится 28 августа на «Камп Ноу» в 20:30 по мск. «Барселона» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

После неуверенного старта «каталонцы» все-таки встали на правильный путь. В начале они не смогли победить «Райо Вальекано», сыграв в нулевую ничью. Однако уже в следующем туре команда Хави разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:1.

24 августа «Барселона» провела товарищеский матч с «Манчестер Сити», в котором разошлась с соперником вничью 3:3. Во втором тайме «блауграна» заставили «горожан» отыгрываться дважды.

Коэффициенты матча Барселона — Вальядолид 1 1.17 X 8.50 2 13.00 Ставка

В турнирной таблице «Барса» занимает 5 место, имея на счету 4 набранных очка и разницу +4 благодаря четырем забитым.

Календарь и таблица испанской Примеры

Нет никого, кто пропускал бы предстоящую игру. Клуб даже смог заявить защитника Жуля Кунде, который ранее оставался вне заявки из-за финансовых вопросов.

«Вальядолид»

«Вальядолид» после двух туров находится в зоне вылета, имея одно очко в активе. Команда доставила немного проблем «Севилье» и зацепилась за одно очко, сыграв 1:1.

Это было в прошлом туре. В туре предыдущем гости на своем поле крупно проиграли «Вильярреалу», пропустив 3 безответных мяча.

«Пусела» не смог выиграть в трех последних предсезонных матчах. Таким образом, если учитывать и результаты подготовки к сезону, то у команды уже 5 матчей без побед и только один забитый мяч за этот период.

Нападающий Гонсало Плата получил травму и не сыграет. Защитник Джавад Эль-Ямик получил красную карточку в игре с «Севильей», поэтому должен пропустить следующий матч.

Прогноз и ставка

«Барса» потихоньку нащупывает свою игру в атаке. Пусть и в товарищеском матче, но все-таки 3 гола в ворота «Ман Сити» команде удалось забить. Не самому слабому «Реал Сосьедаду» она отгрузила 4.

В таком случае, «Вальядолиду», который практически не забивает на данном этапе сезона, будет крайне трудно на «Камп Ноу».

Букмекеры дают на «Барсу» всего 1.15, тогда как на «Вальядолид» предлагают 18.0. Рекомендуется поставить на победу «каталонцев» с форой -2.5. Они сейчас довольно результативны, а гости совсем не забивают.