ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шериф» — «Пюник». Квалификация Лиги Европы Великолепная восьмёрка в групповом этапе еврокубков eFootball 2023«Верните PES или отправитесь в бан». Каким получился апдейт eFootball 2023 и что говорят фанаты? Камару УсманЭра Камару Усмана подошла к концу. В полусреднем дивизионе UFC теперь новый чемпион
  • 08:10
    • Самсонова разгромила Перу и вышла в финал турнира в Кливленде
  • 08:02
    • Касаткина вышла в финал турнира в Гранби
  • 23:43
    • «Лацио» на своем поле обыграл «Интер»
  • 22:41
    • «Сочи» разгромил «Химки»
    Все новости спорта

    Шансов у «Вальядолида» маловато

    «Барселона» — «Вальядолид». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Примера, 28 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Вальядолид Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Вальядолид»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски
    Матч 3 тура чемпионата Испании (Примера) между «Барселоной» и «Вальядолидом» состоится 28 августа на «Камп Ноу» в 20:30 по мск. «Барселона» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 28 Августа 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 20:30 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
    •

    «Барселона»

    После неуверенного старта «каталонцы» все-таки встали на правильный путь. В начале они не смогли победить «Райо Вальекано», сыграв в нулевую ничью. Однако уже в следующем туре команда Хави разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:1.

    24 августа «Барселона» провела товарищеский матч с «Манчестер Сити», в котором разошлась с соперником вничью 3:3. Во втором тайме «блауграна» заставили «горожан» отыгрываться дважды.

    Коэффициенты матча Барселона — Вальядолид

  • 1
  • 1.17
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 13.00
  • Ставка
    •

    В турнирной таблице «Барса» занимает 5 место, имея на счету 4 набранных очка и разницу +4 благодаря четырем забитым.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Нет никого, кто пропускал бы предстоящую игру. Клуб даже смог заявить защитника Жуля Кунде, который ранее оставался вне заявки из-за финансовых вопросов.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» после двух туров находится в зоне вылета, имея одно очко в активе. Команда доставила немного проблем «Севилье» и зацепилась за одно очко, сыграв 1:1.

    Это было в прошлом туре. В туре предыдущем гости на своем поле крупно проиграли «Вильярреалу», пропустив 3 безответных мяча.

  • Ла Лига: Итоги 2-го тура
  • Чемпионат Испании набирает ход. Команды Примеры провели по второму официальному матчу в сезоне. Турнирная таблица Ла Лиги только формируется
  • 23/08/2022

    • «Пусела» не смог выиграть в трех последних предсезонных матчах. Таким образом, если учитывать и результаты подготовки к сезону, то у команды уже 5 матчей без побед и только один забитый мяч за этот период.

    Нападающий Гонсало Плата получил травму и не сыграет. Защитник Джавад Эль-Ямик получил красную карточку в игре с «Севильей», поэтому должен пропустить следующий матч.

    Прогноз и ставка

    «Барса» потихоньку нащупывает свою игру в атаке. Пусть и в товарищеском матче, но все-таки 3 гола в ворота «Ман Сити» команде удалось забить. Не самому слабому «Реал Сосьедаду» она отгрузила 4.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В таком случае, «Вальядолиду», который практически не забивает на данном этапе сезона, будет крайне трудно на «Камп Ноу».

    Букмекеры дают на «Барсу» всего 1.15, тогда как на «Вальядолид» предлагают 18.0. Рекомендуется поставить на победу «каталонцев» с форой -2.5. Они сейчас довольно результативны, а гости совсем не забивают.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Ворскла — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Львов — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ворскла — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Львов — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Акрон — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Герта — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Майнц — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Лейпциг — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Барселона» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. Шансов у «Вальядолида» маловато
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры