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    «Наполи» продолжит набор высоты?

    «Наполи» — «Монца». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, Серия А, 21 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Монца»
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    Хвича Кварацхелия
    Матч 2 тура чемпионата Италии (Серия А) между «Наполи» и «Монцей» состоится 21 августа в Неаполе на стадионе «им. Марадоны». Начало в 19:30 мск. «Наполи» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Августа 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 19:30 Монца Монца
  • Италия. Серия А
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    «Наполи»

    «Неаполитанцы» начали сезон с победы. Они крупно выиграли у «Вероны» со счетом 5:2. При этом в самом начале поединка пропустили первыми. Гол Хвичи Кварацхелии, который дебютировал в составе «адзурри», счет сравнял.

    «Наполи» улучшил серию, которая длится с прошлого сезона. Теперь она насчитывает 5 успешных выступлений, в трех из которых клуб не пропускал.

    Коэффициенты матча Наполи — Монца

  • 1
  • 1.38
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.90
  • Ставка
    •

    В августе команда Лучано Спаллетти победила «Жирону» 3:1 и сыграла по нулям с «Эспаньолом» в рамках предсезонной подготовки.

    Все прогнозы на Серию А

    Последние три поединка в Серии А «Наполи» забивает не менее трех голов. На данный момент хозяева возглавляют таблицу благодаря разнице мячей.

    «Монца»

    Новый итальянский проект не смог выстрелить с первого раза. На старте Серии А гости потерпели поражение, уступив на своем поле «Торино» со счетом 1:2.

    По сути, если бы не гол, забитый на 92 минуте встречи, то «Монца» проиграла бы матч всухую. Так что дебют в высшей лиге выдался неудачным.

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    • Перед стартом Серии А команда выиграла у «Фрозиноне» в матче Кубка Италии благодаря трем забитым голам (3:2).

    Для попадания в высший дивизион «Монца» провела четыре матча в плей-офф. Она прошла «Брешию» (2:1, 2:1) и в дополнительное время выиграла у «Пизы».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры делают ставки на лидера, предлагая коэффициент 1.38. На победу «Пизы» выставлена котировка 7.60. Ничья оценена коэффициентом 5.20.

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    Команда Лучано Спаллетти имеет хорошую серию, в том числе на домашнем поле. У нее отличная результативность и поэтому шансы новичка Серии А в этой игре очень низкие.

    «Наполи» может повторить успех и выиграть матч с отрывом. Рекомендуется поставить на победу хозяев с форой -1.5 за 1.96.

    Четыре из пяти матчей с участием «Наполи» заканчивались с тремя голами как минимум. После такого результативного первого тура в исполнении хозяев, можно замахнуться и на тотал больше 3.5 (коэфф. 2.34).

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    «Наполи» — «Монца»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. «Наполи» продолжит набор высоты?
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