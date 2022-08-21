Матч 2 тура чемпионата Италии (Серия А) между «Наполи» и «Монцей» состоится 21 августа в Неаполе на стадионе «им. Марадоны». Начало в 19:30 мск. «Наполи» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Неаполитанцы» начали сезон с победы. Они крупно выиграли у «Вероны» со счетом 5:2. При этом в самом начале поединка пропустили первыми. Гол Хвичи Кварацхелии, который дебютировал в составе «адзурри», счет сравнял.

«Наполи» улучшил серию, которая длится с прошлого сезона. Теперь она насчитывает 5 успешных выступлений, в трех из которых клуб не пропускал.

Коэффициенты матча Наполи — Монца 1 1.38 X 4.90 2 7.90 Ставка

В августе команда Лучано Спаллетти победила «Жирону» 3:1 и сыграла по нулям с «Эспаньолом» в рамках предсезонной подготовки.

Все прогнозы на Серию А

Последние три поединка в Серии А «Наполи» забивает не менее трех голов. На данный момент хозяева возглавляют таблицу благодаря разнице мячей.

«Монца»

Новый итальянский проект не смог выстрелить с первого раза. На старте Серии А гости потерпели поражение, уступив на своем поле «Торино» со счетом 1:2.

По сути, если бы не гол, забитый на 92 минуте встречи, то «Монца» проиграла бы матч всухую. Так что дебют в высшей лиге выдался неудачным.

Перед стартом Серии А команда выиграла у «Фрозиноне» в матче Кубка Италии благодаря трем забитым голам (3:2).

Для попадания в высший дивизион «Монца» провела четыре матча в плей-офф. Она прошла «Брешию» (2:1, 2:1) и в дополнительное время выиграла у «Пизы».

Прогноз и ставка

Букмекеры делают ставки на лидера, предлагая коэффициент 1.38. На победу «Пизы» выставлена котировка 7.60. Ничья оценена коэффициентом 5.20.

Команда Лучано Спаллетти имеет хорошую серию, в том числе на домашнем поле. У нее отличная результативность и поэтому шансы новичка Серии А в этой игре очень низкие.

«Наполи» может повторить успех и выиграть матч с отрывом. Рекомендуется поставить на победу хозяев с форой -1.5 за 1.96.

Четыре из пяти матчей с участием «Наполи» заканчивались с тремя голами как минимум. После такого результативного первого тура в исполнении хозяев, можно замахнуться и на тотал больше 3.5 (коэфф. 2.34).