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    БАТЭ устроит разгром аутсайдеру

    БАТЭ — «Днепр» Могилев. Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, чемпионат Белоруссии, 21 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Днепр» Могилев
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    Станислав Драгун
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Днепром» Могилев в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 21 августа, начало — в 14:00 мск. БАТЭ — «Днепр» Могилев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 21 Августа 2022 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 14:00 Днепр Могилев Днепр Могилев
  • Белоруссия. Высшая лига
    •

    БАТЭ

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. БАТЭ считался едва ли не главным претендентом на титул, но летний цикл проваливает.

    БАТЭ занимает 1 место в турнирной таблице. Однако потенциально борисовский клуб может быстро утратить лидерство.

    Коэффициенты матча БАТЭ — Днепр Могилев

  • 1
  • 1.12
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 23.00
  • Ставка
    •

    В минувшем туре команда вновь разочаровала. Дома БАТЭ потерял очки, не сумев переиграть «Белшину» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    БАТЭ традиционно удачно играет с днепрянами. Последнее поражение случилось более девяти лет назад.

    «Днепр» Могилев

    Днепряне сражаются за сохранение места в высшей лиге. Команда как раз замыкает турнирную таблицу.

    Особенно ужасно «Днепр» Могилев выглядит в обороне. В 17 матчах пропущено уже 42 мяча.

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  • 18/08/2022

    • В предыдущем туре «Днепр» Могилев по-настоящему провалился. Дома команда была буквально уничтожена солигорским «Шахтером» (0:7).

    В этом поединке «Днепр» Могилев наверняка будет действовать исключительно от обороны. Проблем у днепрян громадье.

    Прогноз и ставка

    На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают взять за 7.90, а победу «Белшины» — за 19.00.

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    БАТЭ летом не отличается стабильностью.

    «Днепр» Могилев многовато пропускает в свои ворота.

    Оборона гостей не выдерживает никакой критики. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -2.5 с коэффициентом 2.06.

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    БАТЭ — «Днепр» Могилев: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. БАТЭ устроит разгром аутсайдеру
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