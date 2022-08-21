БАТЭ сыграет на своем поле с «Днепром» Могилев в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 21 августа, начало — в 14:00 мск. БАТЭ — «Днепр» Могилев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. БАТЭ считался едва ли не главным претендентом на титул, но летний цикл проваливает.

БАТЭ занимает 1 место в турнирной таблице. Однако потенциально борисовский клуб может быстро утратить лидерство.

Коэффициенты матча БАТЭ — Днепр Могилев 1 1.12 X 8.50 2 23.00 Ставка

В минувшем туре команда вновь разочаровала. Дома БАТЭ потерял очки, не сумев переиграть «Белшину» (2:2).

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БАТЭ традиционно удачно играет с днепрянами. Последнее поражение случилось более девяти лет назад.

«Днепр» Могилев

Днепряне сражаются за сохранение места в высшей лиге. Команда как раз замыкает турнирную таблицу.

Особенно ужасно «Днепр» Могилев выглядит в обороне. В 17 матчах пропущено уже 42 мяча.

В предыдущем туре «Днепр» Могилев по-настоящему провалился. Дома команда была буквально уничтожена солигорским «Шахтером» (0:7).

В этом поединке «Днепр» Могилев наверняка будет действовать исключительно от обороны. Проблем у днепрян громадье.

Прогноз и ставка

На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают взять за 7.90, а победу «Белшины» — за 19.00.

БАТЭ летом не отличается стабильностью.

«Днепр» Могилев многовато пропускает в свои ворота .

Оборона гостей не выдерживает никакой критики. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -2.5 с коэффициентом 2.06.