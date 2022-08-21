БАТЭ
Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. БАТЭ считался едва ли не главным претендентом на титул, но летний цикл проваливает.
БАТЭ занимает 1 место в турнирной таблице. Однако потенциально борисовский клуб может быстро утратить лидерство.
Коэффициенты матча БАТЭ — Днепр Могилев
В минувшем туре команда вновь разочаровала. Дома БАТЭ потерял очки, не сумев переиграть «Белшину» (2:2).
БАТЭ традиционно удачно играет с днепрянами. Последнее поражение случилось более девяти лет назад.
«Днепр» Могилев
Днепряне сражаются за сохранение места в высшей лиге. Команда как раз замыкает турнирную таблицу.
Особенно ужасно «Днепр» Могилев выглядит в обороне. В 17 матчах пропущено уже 42 мяча.
В предыдущем туре «Днепр» Могилев по-настоящему провалился. Дома команда была буквально уничтожена солигорским «Шахтером» (0:7).
В этом поединке «Днепр» Могилев наверняка будет действовать исключительно от обороны. Проблем у днепрян громадье.
Прогноз и ставка
На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают взять за 7.90, а победу «Белшины» — за 19.00.
БАТЭ летом не отличается стабильностью.
«Днепр» Могилев
Оборона гостей не выдерживает никакой критики. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -2.5 с коэффициентом 2.06.