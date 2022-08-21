Калининградская «Балтика» сыграет на своем поле против «Краснодара-2» в шестом туре Первой лиги. Матч пройдет 21 августа, начало — в 18:00 мск. «Балтика» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

«Балтика» занимает шестое место в таблице Первой лиги после пяти сыгранных матчей, в которых набрала восемь очков.

Беспроигрышная серия калининградского клуба составляет четыре матча. После поражения от «Велеса» в первом туре команда Сергея Игнашевича одержала две победы и столько же раз сыграла вничью.

В прошлом туре «Балтика» поделила очки со «СКА-Хабаровск». Встреча на Дальнем Востоке завершилась со счетом 2:2.

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Факт, на который стоит обратить внимание: «Балтика» забивала во всех предыдущих матчах, а не пропустить смогла только в одной игре.

«Краснодар-2»

Вторая команда «Краснодара» находится на 11-й строчке, набрав в пяти матчах семь очков.

В прошлом туре команда Алексея Герасименко проиграла на своем поле тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:1.

Еще в одном августовском матче «Краснодар-2» сыграл вничью с лидером чемпионата КАМАЗом — 1:1.

Прогнозы на ФНЛ

Также стоит отметить, что обе победы «Краснодар-2» одержал в гостях, выиграв у «Шинника» и «СКА-Хабаровск».

Прогноз и ставка

На «Балтику» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Краснодара-2» — за 6.95.

Игнашевич перед началом сезона уверял, что «Балтика» обязательно будет бороться за выход в элитный дивизион. Но пока что его команда далеко не всегда выглядит убедительно.

Между тем, «Краснодар-2», как ни странно, свои лучшие матчи проводит как раз на выезде.

Похоже, лучше поставить на голы, а не на фаворита, который может запросто подвести.

Ставка — обе команды забьют за 2.18.