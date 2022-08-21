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    Сможет ли «Балтика» обыграть вторую команду «Краснодара»?

    «Балтика» — «Краснодар-2». Прогноз (к. 2.18) и ставки на Первую лигу 21 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Краснодар-2»
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    «Балтика» забивала во всех предыдущих матчах
    Калининградская «Балтика» сыграет на своем поле против «Краснодара-2» в шестом туре Первой лиги. Матч пройдет 21 августа, начало — в 18:00 мск. «Балтика» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Августа 2022 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 18:00 Краснодар-2 Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
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    «Балтика»

    «Балтика» занимает шестое место в таблице Первой лиги после пяти сыгранных матчей, в которых набрала восемь очков.

    Беспроигрышная серия калининградского клуба составляет четыре матча. После поражения от «Велеса» в первом туре команда Сергея Игнашевича одержала две победы и столько же раз сыграла вничью.

    В прошлом туре «Балтика» поделила очки со «СКА-Хабаровск». Встреча на Дальнем Востоке завершилась со счетом 2:2.

    Все прогнозы на спорт

    Факт, на который стоит обратить внимание: «Балтика» забивала во всех предыдущих матчах, а не пропустить смогла только в одной игре.

    «Краснодар-2»

    Вторая команда «Краснодара» находится на 11-й строчке, набрав в пяти матчах семь очков.

    В прошлом туре команда Алексея Герасименко проиграла на своем поле тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:1.

    Еще в одном августовском матче «Краснодар-2» сыграл вничью с лидером чемпионата КАМАЗом — 1:1.

    Прогнозы на ФНЛ

    Также стоит отметить, что обе победы «Краснодар-2» одержал в гостях, выиграв у «Шинника» и «СКА-Хабаровск».

    Прогноз и ставка

    На «Балтику» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Краснодара-2» — за 6.95.

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    Игнашевич перед началом сезона уверял, что «Балтика» обязательно будет бороться за выход в элитный дивизион. Но пока что его команда далеко не всегда выглядит убедительно.

    Между тем, «Краснодар-2», как ни странно, свои лучшие матчи проводит как раз на выезде.

    Похоже, лучше поставить на голы, а не на фаворита, который может запросто подвести.

    Ставка — обе команды забьют за 2.18.

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    «Балтика» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Балтика» обыграть вторую команду «Краснодара»?
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