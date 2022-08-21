«Атлетик» сыграет на своем поле против «Валенсии» в рамках второго тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 августа в Бильбао, начало — в 18:30 мск. «Атлетик» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

В прошлом сезоне «Атлетик» финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице, отстав от седьмой еврокубковой строки на четыре пункта.

Летом клуб из Бильбао был инертен на трансферном рынке, ведь традиционно делает ставку на воспитанников. Однако сменился наставник. В команду вновь вернулся Эрнесто Вальверде.

Коэффициенты матча Атлетик — Валенсия 1 1.75 X 3.55 2 4.90 Ставка

В шести предсезонных товарищеских матчах «баски» потерпели лишь одно поражение, проиграв в конце июля английскому «Ньюкаслу», еще три матча выиграли и дважды сыграли вничью.

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Новый же розыгрыш Примеры «Атлетик» начал с мирового исхода, поделив очки на своей территории со скромной «Мальоркой», сыграв 0:0.

«Валенсия»

«Валенсия» же в прошлом чемпионате Испании финишировала на строку ниже, чем предстоящий противник, набрав аж на семь баллов меньше.

На тренерском мостике у «летучих мышей» также произошли изменения. На смену Хосе Бордаласу пришел спасать положение итальянец Дженнаро Гаттузо, который осуществил ряд неплохих трансферов.

В предсезонных спаррингах «оранжевые» трижды победили, причем смогли обыграть «Боруссию» Д и «Аталанту», раз сыграли вничью и дважды проиграли, оба раза очень скромным оппонентам.

Первый же официальный матч сезона «Валенсия» выиграла, одолев в первом туре Примеры дома 1:0 новичка «Жирону», забив единственный гол с пенальти в конце первого тайма, а в начале второй половины оставшись в меньшинстве.

Отметим, что пять из шести последних очных встреч этих клубов завершились вничью и один раз сильнее была «Валенсия». Причем только раз в этот период они забили больше двух мячей на двоих.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.83.

На викторию «Валенсии» дают — 4.84, ничья оценена — в 3.80.

На старте сезона оба коллектива продемонстрировали очень слабую игру в атаке, плюс к этому между собой они играют зачастую по низам. Так что исходя из этого, напрашивается ставка на очередной нерезультативный поединок.