ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТурецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру? Сильвио БерлускониПодъем «Монцы». Новый проект Берлускони может удивить всю Италию Лионель МессиВ ожидании ЧМ-2022. По стопам Марадоны
  • 01:12
    • «Фонбет»: фрибет 3000 рублей по промокоду TOP
  • 22:33
    • «Реал» объявил о переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
  • 00:58
    • «Севилья» ушла от поражения в матче с «Вальядолидом»
  • 22:24
    • УЕФА накажет «ПСЖ» и «Марсель» за нарушение ФФП
  • 22:17
    • Медведев победил Фритца и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 20:59
    • «Крылья Советов» и «Факел» сыграли вничью
  • 17:32
    • Савичев — новый главный тренер «Торпедо»
    Все новости спорта

    Команды будут скупы на забитые мячи

    «Атлетик» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, чемпионат Испании, 21 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Атлетик Прогнозы на Валенсию Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Валенсия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболист «Атлетика»
    «Атлетик» сыграет на своем поле против «Валенсии» в рамках второго тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 августа в Бильбао, начало — в 18:30 мск. «Атлетик» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 21 Августа 2022 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 18:30 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
    •

    «Атлетик»

    В прошлом сезоне «Атлетик» финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице, отстав от седьмой еврокубковой строки на четыре пункта.

    Летом клуб из Бильбао был инертен на трансферном рынке, ведь традиционно делает ставку на воспитанников. Однако сменился наставник. В команду вновь вернулся Эрнесто Вальверде.

    Коэффициенты матча Атлетик — Валенсия

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.90
  • Ставка
    •

    В шести предсезонных товарищеских матчах «баски» потерпели лишь одно поражение, проиграв в конце июля английскому «Ньюкаслу», еще три матча выиграли и дважды сыграли вничью.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Новый же розыгрыш Примеры «Атлетик» начал с мирового исхода, поделив очки на своей территории со скромной «Мальоркой», сыграв 0:0.

    «Валенсия»

    «Валенсия» же в прошлом чемпионате Испании финишировала на строку ниже, чем предстоящий противник, набрав аж на семь баллов меньше.

    На тренерском мостике у «летучих мышей» также произошли изменения. На смену Хосе Бордаласу пришел спасать положение итальянец Дженнаро Гаттузо, который осуществил ряд неплохих трансферов.

  • Ла Лига: Итоги 1-го тура
  • Примера. Сезон 2022/2023. Клубы Ла Лиги открыли новый розыгрыш испанского чемпионата
  • 16/08/2022

    • В предсезонных спаррингах «оранжевые» трижды победили, причем смогли обыграть «Боруссию» Д и «Аталанту», раз сыграли вничью и дважды проиграли, оба раза очень скромным оппонентам.

    Первый же официальный матч сезона «Валенсия» выиграла, одолев в первом туре Примеры дома 1:0 новичка «Жирону», забив единственный гол с пенальти в конце первого тайма, а в начале второй половины оставшись в меньшинстве.

    Отметим, что пять из шести последних очных встреч этих клубов завершились вничью и один раз сильнее была «Валенсия». Причем только раз в этот период они забили больше двух мячей на двоих.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.83.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Валенсии» дают — 4.84, ничья оценена — в 3.80.

    На старте сезона оба коллектива продемонстрировали очень слабую игру в атаке, плюс к этому между собой они играют зачастую по низам. Так что исходя из этого, напрашивается ставка на очередной нерезультативный поединок.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норри — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Урал — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Слуцк — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Калев — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Витебск — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Байер — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нарва Транс — Легион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эвертон — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетик» — «Валенсия»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. Команды будут скупы на забитые мячи
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры